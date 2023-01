Ricomincia il Teatro dei Piccoli di Napoli alla Mostra d’Oltremare: il programma

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni alla Mostra d’Oltremare

Riparte fino a maggio 2023 la stagione degli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Grande successo per la stagione estiva nella pineta attrezzata all’aperto ed ora la rassegna riprende nel teatro della Mostra presentando fino a maggio oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali.

Non mancheranno anche quest’anno una serie di progetti speciali e molteplici attività di formazione e laboratorio per genitori, docenti e studenti. Tutti gli spettacoli sono dedicati in via esclusiva a bambini, ragazzi e adolescenti, ma anche agli adulti che li accompagnano”. Si riprende il 6 gennaio con La vera storia di Cappuccetto Rosso lo spettacolo della Befana. Di seguito gli spettacoli di Gennaio e Febbraio 2023

Teatro dei Piccoli di Napoli nella Mostra d’Oltremare – programma

Gennaio 2023

6 gennaio – Venerdì – LA VERA STORIA DI CAPPUCCETTO ROSSO lo spettacolo della Befana @ Teatro dei Piccoli – 11:00–12:30

8 gennaio – Domenica – LA BELLA ADDORMENTATA di Florian Metateatro @ Teatro dei Piccoli – 11:00–12:30

12 – gennaio – Giovedì – RODARI SMART dedicato a Gianni Rodari @ Teatro dei Piccoli 10:00–11:00

13 – gennaio – Venerdì – RODARI SMART dedicato a Gianni Rodari @ Teatro dei Piccoli 10,00–11:00

14 – gennaio – Sabato – RODARI SMART dedicato a Gianni Rodari @ Teatro dei Piccoli 11:00–12:30

15 – gennaio – Domenica – Concerti per l’Infanzia | L’INVERNO @ Teatro dei Piccoli 11:00–12:00

20 – gennaio – Venerdì – Valentina vuole @ Teatro dei Piccoli – 9:30

22 – gennaio – Domenica – SOGNO Shakespeare al Teatro dei Piccoli @ Teatro dei Piccoli – 11:00–12:30

23 – gennaio – Lunedì – SOGNO Shakespeare al Teatro dei Piccoli @ Teatro dei Piccoli – 10:00–11:30

30 – gennaio – Lunedì – Solitarium @ Teatro dei Piccoli – 9:30

Febbraio 2023

2 – Febbraio – Giovedì – Stupidorisiko. Una geografia di guerra @ Teatro dei Piccoli – 9:30

7 – Febbraio – Martedì -Niña DUE PASSI NELL’ADOLESCENZA @ Teatro dei Piccoli – 9:00

8 – Febbraio – mercoledì – Dracula in lingua inglese @ Teatro dei Piccoli – 9:30–11:30

9 – Febbraio – Giovedì – Dracula in lingua inglese @ Teatro dei Piccoli – 9:30–11:30

10 – Febbraio – Venerdì – Dracula in lingua inglese @ Teatro dei Piccoli – 9:30–11:30

13 – Febbraio – Lunedì – Secondo Pinocchio @ Teatro dei Piccoli – 9:30

18 – Febbraio – Sabato – PULCINELLA MON AMOUR lo spettacolo di Carnevale @ Teatro dei Piccoli – 11:00–12:30

24 – Febbraio – Venerdì – Sapiens @ Teatro dei Piccoli – 9:30

26 – Febbraio – Domenica – DIVENTA RE @ Teatro dei Piccoli – 11:00–12:30

27 – Febbraio – Lunedì – DIVENTA RE @ Teatro dei Piccoli – 10:00–11:30

28 – Febbraio – Martedì – Dracula in lingua inglese @ Teatro dei Piccoli – 9:30–11:30

Biglietto unico 8 euro (7 per le scolastiche) con possibilità di CARD a 5 o a 10 ingressi a prezzo agevolato. La prenotazione è sempre consigliata a 3270795871 o 3333542754, info@teatrodeipiccoli.it. Info 08118903126 – Teatro dei Piccoli di Napoli nella Mostra d’Oltremare

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.