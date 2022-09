Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Ph Facebook Teatro dei Piccoli

Ripartono gli spettacoli del Teatro dei Piccoli a Napoli con tante rappresentazioni e divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Il programma dei prossimi mesi

Riprende, dopo la pausa estiva, la stagione del Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare, con tanti spettacoli divertente per i bambini e le loro famiglie. Gli spettacoli di Open Air / Autunno 2022 si terranno nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli di Napoli fino a Ottobre, ma in caso di maltempo gli eventi saranno spostati all’interno del teatro.

Tante belle rappresentazioni all’aria aperta, per tutta la famiglia. Anche per questa stagione l’organizzazione è delle Associazioni Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, e l’evento è realizzato d’intesa con il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare. Il Teatro dei Piccoli della Mostra d’Oltremare propone tanti interessanti eventi tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni.

Teatro dei Piccoli – Programma degli spettacoli di settembre e ottobre 2022

17 settembre – IL POPOLO DEL BOSCO – Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

17 settembre – I 4 MUSICANTI DI BREMA La vera leggenda del Rock ‘n’ Roll! – Teatro dei Piccoli – 17:00–18:30

18 settembre – PICCOLA MUSICA | (Concerti per l’Infanzia 2022) – Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

18 settembre – PULCINELLA CHE PASSIONE – Pineta del Teatro dei Piccoli – 17:00–18:30

24 settembre – FAVOLE MUSICALI “La Storia dell’Elefantino BABAR” – “Pierino e il Lupo – Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

24 settembre – PROVACI ANCORA POLDO spettacolo circense con Il Tappeto di Iqbal – Teatro dei Piccoli – 17:00–18:30

25 settembre – PAPERO ALFREDO – Pineta del Teatro dei Piccoli – 11:30–17:00

25 settembre – PAPERO ALFREDO – 17:00

1 Ottobre – IL POPOLO DEL BOSCO – Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

1 Ottobre – LE STORIE DI CIPOLLINO – Teatro Dei Piccoli – 17:00

2 Ottobre – PULCINELLA CHE PASSIONE – 11:30

2 Ottobre – MIGNOLINA RAP – Teatro Dei Piccoli – 17:00–18:30

8 Ottobre – FAVOLE MUSICALI “La Storia dell’Elefantino BABAR” – “Pierino e il Lupo – Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

8 Ottobre – IL MAGO DI OZ – Teatro Dei Piccoli – 17:00–18:30

9 Ottobre – I TRE PORCELLINI 11:30

2 Ottobre – LA GATTA CHE MANGIO’ LA LUNA – Teatro Dei Piccoli – 17:00–18:30

15 Ottobre – Musica e Movimento | LABORATORIO MUSICALE – Teatro dei Piccoli -11:30–12:30

16 Ottobre – STORIA DI UN ALBERO E DI UN BAMBINO – Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

22 Ottobre – EFFETTO MUSICA | (Concerti per l’Infanzia 2022) – Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

23 Ottobre – I MUSICANTI DI BREMA – 11:30

29 Ottobre – STORIA DI UN ALBERO E DI UN BAMBINO -Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

30 Ottobre – QUIJOTE ! – Errare è umano, perseverare è cavalleresco – Teatro dei Piccoli – 11:30–12:30

Gli eventi di AUTUNNO OPEN AIR in caso di maltempo saranno spostati all’interno del teatro.

Maggiori informazioni – AUTUNNO OPEN AIR

Tutti gli spettacoli sono adatti a bambine/i dai 3 anni in su

sono adatti a bambine/i dai 3 anni in su
Apertura biglietteria: 60 minuti prima dell'orario di inizio spettacolo

Biglietto d'ingresso € 8,00 (unico spettacolo + laboratorio) con possibilità di Card a 5 o 10 ingressi.

Prenotazione obbligatoria a info@teatrodeipiccoli.it 327 0795871 – 333 3542754 (anche whatsapp) oppure 081 189 03126

Si consiglia sempre di consultare il sito ufficiale per eventuali cambiamenti a quanto comunicato

Sito ufficiale – Teatro dei Piccoli

