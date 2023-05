Concerti gratuiti sul Rooftop dell’Hotel San Francesco al Monte a Napoli

Ph Facebook Hotel San francesco al Monte, Napoli

Altri concerti gratuiti da non perdere a Napoli, compresi tra gli 80 eventi previsti per Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli. I concerti saranno ospitati in quattro grandi e prestigiosi alberghi napoletani tra cui l’Hotel San Francesco al Monte a Napoli sulla cui terrazza panoramica sarà di scena il grande jazz

Tanti eventi gratuiti previsti per il Maggio dei monumenti 2023 a Napoli tra cui quattro eventi musicali da non perdere che saranno ospitati prestigiosi alberghi cittadini. Vi abbiamo già parlato dei primi che si terranno presso il rooftop dell’Hotel Britannique che ospiterà “Mandolini verticali”. Di seguito vi parliamo del Jazz di C’è Musica Nell’aria la rassegna musicale a cura dell’Associazione Centro Studi Mousiké che il 19 e il 21 maggio 2023 ci farà ascoltare tre interessanti concerti sulla splendida terrazza panoramica dell’Hotel San Francesco al Monte al corso Vittorio Emanuele a Napoli.

C’è Musica Nell’aria sulla terrazza panoramica dell’Hotel San Francesco al Monte

Tre concerti gratuiti da non perdere per C’è Musica Nell’aria la rassegna musicale a cura dell’Associazione Centro Studi Mousiké che li presenterà sulla splendida terrazza panoramica dell’Hotel San Francesco al Monte. Si inizia il 19 maggio alle 18 con il concerto “Il jazz di Charlie Parker ovvero the bird; il bebop e il jazz come metafore del volo”, che vede esibirsi Armando Rizzo, funambolico fisarmonicista salernitano, e Max Puglia, virtuoso chitarrista flamenco/jazz, in un omaggio a Parker e a tutti i musicisti da lui ispirati.

Altro concerto il 19 maggio 2023 ma alle 20 (con altra prenotazione) con “Aria di Jazz” del Novapolis Wind Quintet che propone un coinvolgente viaggio attraverso le forme del Jazz, arricchito da parole e immagini che trasformano l’evento in una magnetica esperienza multimediale.

Ultimo concerto il 21 maggio con “Bird Lives!”, un tributo del Michele Di Martino 52 street jazz quartet e del sassofonista Daniele Scannapieco al celebre rappresentante del bepop Charlie Parker.

19 MAGGIO 2023 – Ore 18:00 TERRAZZA PANORAMICA – HOTEL SAN FRANCESCO AL MONTE – corso Vittorio Emanuele, 328 IL JAZZ DI CHARLIE PARKER OVVERO THE BIRD: IL BEBOP E IL JAZZ COME METAFORE DEL VOLO Armando Rizzo (fisarmonica), Max Puglia (chitarra)

19 MAGGIO 2023 – Ore 20:00 ARIA DI JAZZ Novapolis Wind Quintet Con: Marco Covino (flauto), Giovanni Borriello (oboe), Giuseppe D’Antuono (clarinetto), Michelangelo De Luca (corno), Marco Alfano (fagotto) Scelta e montaggio immagini e video e voce recitante: Nunzia Infante

21 MAGGIO 2023 – Ore 20:00 TERRAZZA PANORAMICA – HOTEL SAN FRANCESCO AL MONTE – corso Vittorio Emanuele, 328 BIRD LIVES! Michele Di Martino 52 street jazz quartet, featuring Daniele Scannapieco Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Concerti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite

