Maggio dei monumenti 2023 a Napoli: gli eventi gratuiti di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Napoli in vetta è il il Maggio dei monumenti 2023 con oltre 80 eventi ad ingresso gratuito e non solo per questa speciale edizione 2023 del Maggio dei Monumenti dal titolo Napoli in vetta con tanti Itinerari storico-artistici, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, concerti, film, reading e iniziative speciali. Di seguito gli eventi che si terranno nel prossimo weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Inizia il Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli per la sua 29esima edizione che si terrà dal 12 maggio al 4 giugno 2023 si chiamerà Napoli in Vetta. Il Maggio quest’anno trova una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori. E il Maggio dei Monumenti si adegua e propone un programma pieno di eventi, principalmente gratuiti “con lo sguardo all’insù” tra visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro.

Di seguito gli eventi che si terranno nel prossimo weekend di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 che sono quasi tutti gratuiti: per partecipare è obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di sabato 13 Maggio 2023

APERTURE STRAORDINARIE A cura di: INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte 13 MAGGIO – ORE 10:00 ED ORE 10:45 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE – Salita Moiariello, 16 VERSO IL CIELO E OLTRE LE STELLE Apertura straordinaria Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite

MOSTRA ITINERANTE Organizzazione a cura di: Officina Keller 13 MAGGIO – ORE 15:00 CHIESA DI SANTA CATERINA A FORMIELLO (punto di partenza itinerario) Piazza Enrico De Nicola, 49 A VOLO DI UCCELLO Percorso accompagnato da guide professioniste Itinerario: Chiesa di Santa Caterina a Formiello, Porta Capuana, Chiesa di San Giovanni a Carbonara, via Foria, Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, Salita Miradois. N.B. In data 13 maggio la visita si svolgerà anche in lingua inglese Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite

13 MAGGIO – ORE 15:00 SAGRESTIA DI SAN SEVERO AL PENDINO – via Duomo, 286 LABORATORI DIDATTICI PER BAMBINI DAI 10 AI 15 ANNI Con: Rosy Rox Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite PANORAMICHE DALL’ALTO , VOLTEGGIARE E PRECIPITARE. WIM WENDERS Rassegna cinematografica Realizzata da: Ladoc Con la collaborazione di: Goethe-Institut Napoli A cura di: Armando Andria e Salvatore Iervolino Con la co-curatela di: Anna Masecchia 13 MAGGIO – ORE 18:00 SALA ASSOLI – vico Lungo Teatro Nuovo, 110 Proiezione ALICE NELLA CITTÀ (Alice in den Städten, Germania, 1974, 113’, v.o. sott. it.) MAGGIO – ORE 20:00 SALA ASSOLI – vico Lungo Teatro Nuovo, 110 Dialogo sul cinema di Wim Wenders Con: Alessia Brandoni (critica cinematografica) e Felice Cimatti (Università della Calabria, Rai Radio 3) 13 MAGGIO – ORE 21:00 SALA ASSOLI – vico Lungo Teatro Nuovo, 110 Proiezione PARIS, TEXAS (Germania/Francia/Usa, 1984, 145’, v.o. sott. it.) Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite –

Rassegna teatrale sui terrazzi della città A cura di: Teatringestazione 13 MAGGIO – ORE 18:30 CHIKÚ – viale della Resistenza, comparto 12 DIPPED IN GOLD Di: Annabelle Dvir Co. Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite IMPROVVISIAMO UNA SCALA Rassegna musicale A cura di: Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini 13 MAGGIO – ORE 19:30 ROOFTOP – THE BRITANNIQUE NAPLES – corso Vittorio Emanuele, 133 (in caso di maltempo i concerti si terranno nella Sala Overseas) MANDOLINI VERTICALI Orchestra: OPPS – Orchestra a Plettri della Penisola Sorrentina Direzione: Maestro Michele de Martino Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Rassegna di teatro/danza Organizzazione a cura di: 3D Sound 13 MAGGIO – ORE 20:00 SAGRATO DELLA BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE – piazza San Gaetano LA CONGIUNZIONE DEGLI OPPOSTI Laboratorio per la partecipazione attiva allo spettacolo Ingresso libero senza prenotazione ICARO Spettacolo multidisciplinare e itinerante di teatro-danza Organizzazione a cura di: Eufonia Società Cooperativa ed Astragali Teatro 13 MAGGIO – ORE 20:30 FONDAZIONE FOQUS – via Portacarrese a Montecalvario, 69 ICARO – parte 1 e 2 Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Eventi per il Maggio dei Monumenti 2023 di domenica 14 Maggio 2023

MOSTRA ITINERANTE Organizzazione a cura di: Officina Keller 14 MAGGIO – ORE 11:00 CAVEA PIZZOFALCONE (punto di partenza itinerario) IMPREVISTI Percorso accompagnato da guide professioniste Itinerario: Cavea Pizzofalcone, Società centrale operaia napoletana, Chiesa di S. Maria Egiziaca a Pizzofalcone, Rosta in via Egiziaca a Pizzofalcone 73, Palazzo Serra di Cassano, Chiesa della Nunziatella, discesa del Calascione con targa dedicata a Sigismondo Thalberg, Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, Edicola in via Sant’Anna, Mascherone tra via Sant’Anna e vico Sant’Anna, Chiesa di Sant’Anna di Palazzo in Rosario di Palazzo, Roste in via San Mattia, Chiesa di S. Maria della Concordia Partecipazione gratuita con prenotazione su piattaforma Eventbrite

QUANDO LE SIRENE AVEVANO LE ALI Rassegna teatrale sui terrazzi della città A cura di: Teatringestazione 14 MAGGIO – ORE 18:30 CHIKÚ – viale della Resistenza, comparto 12 DIPPED IN GOLD Di: Annabelle Dvir Co. Ingresso gratuito con prenotazione su piattaforma Eventbrite

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

