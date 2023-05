Osservatorio Astronomico e al Parco del Pausillypon: visite e aperture per il Maggio dei Monumenti

Oltre 80 eventi ad ingresso gratuito e non solo per questa speciale edizione 2023 del Maggio dei Monumenti dal titolo Napoli in vetta

Inizia il Maggio dei monumenti 2023 a Napoli per la sua 29° edizione che si terrà dal 12 maggio al 4 giugno 2023 si chiamerà Napoli in Vetta. Il Maggio quest’anno trova una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori. E il Maggio dei Monumenti si adegua e propone un programma pieno di eventi, principalmente gratuiti “con lo sguardo all’insù” tra visite guidate, spettacoli di danza, di teatro e concerti, proiezioni di film, e tanto altro.

Tra i tanti eventi proposti vi parliamo, di seguito, delle aperture straordinarie e gratuite di due luoghi bellissimi della città: l’Osservatorio Astronomico e il Parco del Pausillypon, che saranno luoghi di visite ed eventi gratuiti, previo prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite, per ogni singolo evento

Maggio dei Monumenti 2023: aperture e eventi straordinari dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e del Parco del Pausillypon

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE – VERSO IL CIELO E OLTRE LE STELLE – APERTURE STRAORDINARIE nei giorni 13, 20, 27 MAGGIO 2023 – Ore 10:00 ed ore 10:45 – Salita Moiariello, 16 Apertura straordinaria A cura di: INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte Sulla terrazza di Napoli per ammirare le meraviglie dell’Universo. Percorso didattico astronomico con gli astronomi di Capodimonte che comprende una lezione al planetario “Jury Gagarin” viaggiando tra pianeti, stelle e galassie e le osservazioni al telescopio del Sole alla scoperta delle caratteristiche della sua superficie.

– – APERTURE STRAORDINARIE nei giorni – Ore 10:00 ed ore 10:45 – Salita Moiariello, 16 Apertura straordinaria A cura di: INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte Sulla terrazza di Napoli per ammirare le meraviglie dell’Universo. Percorso didattico astronomico con gli astronomi di Capodimonte che comprende una lezione al planetario “Jury Gagarin” viaggiando tra pianeti, stelle e galassie e le osservazioni al telescopio del Sole alla scoperta delle caratteristiche della sua superficie. OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE – STELLE IN MOVIMENTO – 24 MAGGIO 2023 – Ore 16:30 – Salita Moiariello, 16 Apertura straordinaria A cura di: INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte Nel giorno della morte di Niccolò Copernico, avvenuta il 24 maggio 1543, e di pubblicazione del De Revolutionibus Orbium Coelestium, il volume che reintroduce il sistema eliocentrico, visita alle collezioni librarie rare e di pregio dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, con l’esposizione del libro di Copernico che riporta le correzioni imposte dalla Santa Inquisizione.

PARCO DEL PAUSILYPON – ITINERARIO 1 – 26 MAGGIO 2023 – Ore 10:00, ore 11:00, ore 12:00 GROTTA DI SEIANO – Discesa Coroglio, 36 –Visita alla Grotta di Seiano, con speciale approfondimento sulla vegetazione di scogliera e l’avifauna costiera. Partendo dall’ingresso della Grotta di Seiano e percorrendo il tunnel lungo quasi 800m che attraversa la collina di Posillipo, si giunge al Parco Archeologico del Pausilypon, per ammirare ciò che resta della lussuosa villa di Vedio Pollione, visitando il teatro, l’odeion e le sale di rappresentanza dell’antica villa imperiale del I Sec a.C. che si estende dal promontorio che domina la baia di Trentaremi fino al mare. La visita prevede uno speciale approfondimento naturalistico, alla scoperta della vegetazione e dell’avifauna che abita le alte falesie di tufo giallo a strapiombo sul mare di Posillipo. Il percorso di 3 km circa, in piano, prevede l’attraversamento di una galleria, ampia, ventilata ed illuminata. L’itinerario non è adatto a persone con disabilità motoria e carrozzine.

– – Ore 10:00, ore 11:00, ore 12:00 GROTTA DI SEIANO – Discesa Coroglio, 36 –Visita alla Grotta di Seiano, con speciale approfondimento sulla vegetazione di scogliera e l’avifauna costiera. Partendo dall’ingresso della Grotta di Seiano e percorrendo il tunnel lungo quasi 800m che attraversa la collina di Posillipo, si giunge al Parco Archeologico del Pausilypon, per ammirare ciò che resta della lussuosa villa di Vedio Pollione, visitando il teatro, l’odeion e le sale di rappresentanza dell’antica villa imperiale del I Sec a.C. che si estende dal promontorio che domina la baia di Trentaremi fino al mare. La visita prevede uno speciale approfondimento naturalistico, alla scoperta della vegetazione e dell’avifauna che abita le alte falesie di tufo giallo a strapiombo sul mare di Posillipo. Il percorso di 3 km circa, in piano, prevede l’attraversamento di una galleria, ampia, ventilata ed illuminata. L’itinerario non è adatto a persone con disabilità motoria e carrozzine. PARCO DEL PAUSILYPON – ITINERARIO 2 – 27 MAGGIO 2023 – Ore 11:00, ore 15:00 PARCO SOMMERSO DI GAIOLA – Imbocco tratto pedonale discesa Gaiola – Visita al Parco Sommerso di Gaiola via terra, con speciale approfondimento sulla pedamentina storica, sulla vegetazione di scogliera e l’avifauna costiera Percorrendo i 150 gradini della pedamentina storica di accesso al Parco Sommerso di Gaiola, si esplora la storia del sito, dall’epoca romana ai giorni nostri, attraverso un percorso accompagnato da approfondimenti storici, archeologici e naturalistici. Segue uno speciale approfondimento naturalistico, alla scoperta della vegetazione e dell’avifauna che abita le alte falesie di tufo giallo a strapiombo sul mare di Posillipo. Il percorso prevede 150 gradini, in discesa e poi in salita. L’itinerario non è adatto a persone con disabilità motoria e carrozzine.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Altri eventi del Maggio dei Monumenti 2023 che trovate su Napoli da Vivere

Maggio dei monumenti 2023 a Napoli: gli eventi gratuiti di sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Scale di Maggio: visite alla scoperta delle pedamentine e scale della città per il Maggio dei Monumenti 2023 (eventi a pagamento)

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.