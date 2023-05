Rassegna cinematografica gratuita a Napoli con i grandi film di Wim Wenders per il Maggio dei monumenti

Per Maggio dei Monumenti 2023 tra gli 80 eventi previsti, ad ingresso gratuito, ci sono anche due interessanti rassegne cinematografiche gratuite inserite nella sezione “La vertigine del cinema in Antonio Capuano e Wim Wenders”. Di seguito le date sulla rassegna su Wim Wenders

Tra i tanti eventi del Maggio dei monumenti 2023 a Napoli anche la rassegna di cinema gratuito proposta per il “Maggio”, nell’ambito della sezione “Panoramiche dall’alto, volteggiare e precipitare. La vertigine del cinema in Antonio Capuano e Wim Wenders” che presenta i grandi film del napoletano Antonio Capuano e del grande regista tedesco Wim Wenders.

Di seguito troverete i film della sezione su Wim Wenders che sono a cura di Armando Andria e Salvatore Iervolino con la co-curatela di Anna Masecchia. La rassegna su Wenders e stata realizzata con la collaborazione del Goethe-Institut Napoli e presenta sei opere del grande regista tedesco, film arricchiti da dialoghi tra studiosi, cineasti, critici. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

Panoramiche dall’alto, volteggiare e precipitare. La vertigine del Cinema in Wim Wenders

13 MAGGIO 2023 SALA ASSOLI – vico Lungo Teatro Nuovo, 110 – Ore 18:00 Proiezione ALICE NELLA CITTÀ (Alice in den Städten, Germania, 1974, 113’, v.o. sott. it.)

13 MAGGIO 2023 SALA ASSOLI – vico Lungo Teatro Nuovo, 110 – Ore 20:00 Dialogo sul cinema di Wim Wenders Con: Alessia Brandoni (critica cinematografica) e Felice Cimatti (Università della Calabria, Rai Radio 3)

13 MAGGIO 2023 SALA ASSOLI – vico Lungo Teatro Nuovo, 110 – Ore 21:00 Proiezione PARIS, TEXAS (Germania/Francia/Usa, 1984, 145’, v.o. sott. it.)

15 MAGGIO 2023 CINEMA MODERNISSIMO – via Cisterna dell’Olio, 49/59 – Ore 18:00 Proiezione LISBON STORY (Germania/Portogallo, 1995, 100’, v.o. sott. it.)

15 MAGGIO 2023 CINEMA MODERNISSIMO – via Cisterna dell’Olio, 49/59 – Ore 20:00 Dialogo sul cinema di Wim Wenders Con: Mirella Soprano (Università degli Studi Federico II) e Marcello Sannino (regista)

15 MAGGIO 2023 CINEMA MODERNISSIMO – via Cisterna dell’Olio, 49/59 – Ore 21:00 Proiezione PINA (Germania/Francia/Usa, 2011, 103’, v.o. sott. it.)

16 MAGGIO 2023 CINEMA AMERICA HALL – via Tito Angelini, 21 – Ore 18:00 Proiezione TOKYO-GA (Germania/Usa, 1985, 92’, v.o. sott. it)

16 MAGGIO 2023 CINEMA AMERICA HALL – via Tito Angelini, 21 – Ore 20:00 Dialogo sul cinema di Wim Wenders Con: Armando Andria (critico cinematografico e produttore) e Anna Masecchia (Dipartimento di Studi Umanistici – Università degli Studi Federico II)

16 MAGGIO 2023 CINEMA AMERICA HALL – via Tito Angelini, 21 – Ore 21:00 Proiezione IL CIELO SOPRA BERLINO (Himmel über Berlin, Germania/Francia, 1987, 128’, v.o. sott. it.)

