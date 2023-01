Una scalinata intitolata a Lucio Dalla sul lungomare di Napoli

Ph Facebook RYCC Savoia

Intitolate a Lucio Dalla le scale che da via Partenope portano al mare, nelle vicinanze del Circolo Canottieri Savoia dove Dalla ormeggiava la propria barca quando veniva in città dal mare. E il Circolo Savoia il 4 marzo 2023, per ricordare gli 80 anni di Dalla, farà una grande festa

Il Comune di Napoli ha intitolato una scalinata sul lungomare a Lucio Dalla, il grande artista bolognese, che amava la città di Napoli e che ha dedicato al grande tenore napoletano Caruso una delle sue canzoni amate in tutto il mondo.

Un omaggio alla memoria del grande cantante e poeta a cui saranno dedicate delle scalinate che da via Partenope conducono al mare, vicino Castel dell’Ovo e al Borgo Marinari e nelle vicinanze del Circolo Canottieri Savoia dove Dalla ormeggiava la propria barca quando veniva in città dal mare. Uno dei luoghi più belli della città, nelle vicinanze di Santa Lucia e di quel mare che Dalla amava e cantava tanto, avrà una scalinata intitolata a lui.

Una scalinata vicino al mare di Napoli per Lucio Dalla

La proposta l’ha fatta Alessandra Clemente, oggi consigliere comunale ed ex assessore napoletano ed è stata raccolta dall’attuale amministrazione che ha provveduto alla intitolazione di queste scale in prossimità del mare.

Lucio Dalla era anche un socio del Circolo Savoia e a volte ha dedicato ai soci qualche concerto, il cui ricavato è stato destinato alle sezioni sportive del canottaggio e della vela. Si fermava spesso al circolo prima di recarsi al Grande Hotel Vesuvio sua dimora abituale.

E per ricordarlo e per festeggiare l’intitolazione delle scale il Reale Yacht Club Canottieri Savoia,che si trova proprio sulla Banchina Santa Lucia, il giorno 4 marzo 2023, per i suoi 80 anni, farà grande festa. Reale Yacht Club Canottieri Savoia

