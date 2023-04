Concerti gratuiti del Conservatorio San Pietro a Majella a Palazzo Piacentini, sede delle Gallerie d’Italia

© Napoli da Vivere

Ritornano, per la primavera, i concerti di “È aperto a tutti quanti” la rassegna gratuita che prevede un ricco programma di concerti di musica lirica, sinfonica e jazz realizzato assieme al Conservatorio Musicale di Napoli “San Pietro a Majella” nello splendido e rinnovato Palazzo Piacentini nel centro di Napoli

Fino al 1 luglio 2023 a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale primaverile “È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”, che prevede, interessanti concerti gratuiti degli allievi del Conservatorio di Napoli in un repertorio che va dalla musica barocca a quella romantica, da quella contemporanea al jazz fino all’elettronica.

I concerti si terranno ogni mercoledì e sabato all’ora di pranzo, dalle 13:30 alle 14:30 fino ai primi di luglio e sono gratuiti ed in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Napoli di “San Pietro a Majella”. L’ingresso ad ogni singolo concerto è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“E’ aperto a tutti quanti. Musica a pranzo” è una bella rassegna musicale che si tiene da anni, e con successo, a cura delle Gallerie d’Italia di Napoli ed è rivolta a tutti, abitanti della città e turisti.

Di seguito il programma dei concerti per ogni mese.

“E’ aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”- concerti di Aprile 2023

mercoledì 5 aprile ore 13.30 – Marco Autiero iPad – Luca Fiorillo dizi e device – Paolo Montella laptop – Francesco Santagata laptop, synth e ferraglia – RIFLESSO – concerto di improvvisazione elettroacustica radicale per quartetto

Alessia Stellato voce – Giuseppe Di Maio clarinetto – Nino Conte fisarmonica – Alessio Cascone chitarra – Gianmarco Angelone contrabbasso – Les Passants brani della tradizione jazzistica francese manouche con arrangiamenti originali sabato 15 aprile ore 13.30 – Marco Petraglia flauto – Gaia di Giuseppe violoncello – Francesco Appollonio pianoforte – musiche di Franz Joseph Haydn – Apollonia Vergolino soprano – Pasquale D’Errico pianoforte – musiche di Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms Chiara Ricigliano soprano – Francesco Appollonio pianoforte – musiche di Ludwig van Beethoven – Marco Pallisco fisarmonica – Antonio Sinno pianoforte – Nicola Campogrande – Charleston dei sogni intermedi, Rumba Barozzi

“E’ aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”- concerti di Maggio 2023

martedì 2 maggio ore 13.30 – Giovanni Pio Battaglino (G.P.B.) tenore – Davide Chiodo (D.C.) baritenore – Nicoletta D’Agosto N.D’A.) soprano – Sara Di Fusco (S.D.F.) soprano – Luigi Di Martino (L.D.M.) baritono – Alessia Anella Esposito (A.A.E.) contralto – Emilia Illiano (E.I.) soprano – Alessia Tortora (A.T.) soprano – Nicola Polese pianoforte – Musiche di Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Charles Gounod, Luigi Arditi, Leonard Bernstein, Giuseppe Verdi, Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis

“E’ aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”- concerti di Giugno 2023

sabato 3 giugno ore 13.30 – Maja Capocotta violino – Nicoletta Grima violino – Rosamaria Marigliano violino – musiche di Franz Joseph Haydn – Filomena Pelella violino – Mariya Kozak violino – Sarah Longobardi viola – Maria Pucino violoncello musiche di Giovanni Paisiello – Marco Strazzullo violino – Giulia Sapio violino – Lorenzo Colonna viola – Alfonso D’Aniello violoncello – musiche di Wolfgang Amadeus Mozart

“E’ aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”- Programma completo

