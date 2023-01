Ritorna Astradoc: grandi film al Cinema Astra di Napoli a 4 euro

Ph arcimovie.it - AstraDoc 2023

Ritorna la bella rassegna di cinema d’autore al Cinema Academy Astra di Napoli con film italiani e stranieri sempre capaci di approfondire temi di stringente attualità e con registi e attori spesso presenti in sala

Riparte la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” per la sua XIII edizione che presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a solo 4 euro, o a 3,50 per i soci Arci. Anche quest’anno “Astradoc” sarà divisa in due parti, la prima dal 27 gennaio al 17 marzo e la seconda dal 24 marzo al 12 maggio 2023.

AstraDoc presenta al Cinema Academy Astra di Napoli i film italiani e stranieri sempre capaci di approfondire temi di stringente attualità e con registi e attori spesso presenti in sala. E anche quest’anno per la XIII edizione di “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” il biglietto della singola proiezione costerà 4 euro, ridotto 3,5 euro per soci Arci. Di seguito il programma della prima parte della rassegna dal 27 gennaio al 17 marzo 2023.

Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale

27 GEN 2023 – 20.30 – THREE MINUTES A LENGHTHENING – di Bianca Stigter interverranno Guido D’Agostino, Titta Fiore Titti Marrone, Andrea Mazzucchi e Ciro Raia

– di Bianca Stigter interverranno Guido D’Agostino, Titta Fiore Titti Marrone, Andrea Mazzucchi e Ciro Raia 03 FEB 2023 – 20.30 – VIA ARGINE 310 – di Gianfranco Pannone interverranno il regista, Daniele Sepe e gli operai della Whirlpool

– di Gianfranco Pannone interverranno il regista, Daniele Sepe e gli operai della Whirlpool 10 FEB 2023 – 20.30 – SE FATE I BRAVI – di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli – interverranno i registi

– di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli – interverranno i registi 17 FEB 2023 – 20.30 – FRANCO BATTIATO LA VOCE DEL PADRONE – di Marco Spagnolia interverrà Ruggero Cappuccio

– di Marco Spagnolia interverrà Ruggero Cappuccio 24 FEB 2023 – 20.30 – MOONAGE DAYDREAM di Brett Morgen 54mania

di Brett Morgen 54mania 03 MAR 2023 – 20.30 – LET’S KISS – di Filippo Vendemmiati interverranno il regista, Franco Grillini e Antonello Sannino

– di Filippo Vendemmiati interverranno il regista, Franco Grillini e Antonello Sannino 10 MAR 2023 – 20.30 – JANE BY CHARLOTTE di Charlotte Gainsbourg

di Charlotte Gainsbourg 17 MAR 23 20.30 – CIPRIA – di Giovanni Piperno interverrà il regista

Astradoc – Viaggio nel cinema del reale è a cura di Arci Movie Napoli con Parallelo 41 Produzioni, Unina Federico II e Coinor, con il patrocinio del Comune di Napoli.

Il programma completo con i dettagli sulle singole serate

Maggiori informazioni – Arci Movie Napoli: tel 0815967493, whatsapp 3346895990, info@arcimovie.it.

whatsapp 3346895990, info@arcimovie.it. Maggiori informazioni – Astradoc – Viaggio nel cinema del reale

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.