Key of Today: una gigantesca opera dell’artista Milot esposta a Piazza Mercato a Napoli

Una grande opera nella storica piazza napoletana, un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure. Un’opera dell’artista italo-albanese composta da 13 pezzi in acciaio corten che sarà un simbolo per aprire tutte le porte dei luoghi chiusi e per essere strumento per trovare la via giusta superando paure pregiudizi incertezze Dopo Napoli l’opera andrà in tour a Roma, Firenze, Madrid e Atene.

Una gigantesca opera dal titolo “Key of Today” dell’artista Italo-albanese Milot rimarrà esposta per i prossimi mesi nella grande e storica Piazza Mercato a Napoli, recentemente rinnovata. L’opera, una enorme chiave alta 10 e lunga 20 metri ed è “un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure”.

La chiave di Milot è composta da 13 pezzi in acciaio corten ed è poggiata su un basamento di altri 10 metri e pesa a 40 quintali: è la più grande al mondo. A Napoli, nella storica Piazza Mercato l’opera resterà esposta almeno per 3 mesi e poi andrà in tour tra Roma, Firenze, Madrid e Atene.

Un progetto dal titolo Keys of Unity di Milot inaugurato a Napoli

L’opera fa parte del progetto dal titolo Keys of Unity di Milot a cura di Maurizio De Giovanni, in collaborazione con l’Associazione Mille Volti che viene inaugurato nella sua prima tappa a Napoli. Milot ha scelto di posizionare la sua opera “Key of Today” nella storica Piazza Mercato di Napoli che è sempre stata al centro di grandi e importanti eventi per la storia secolare della città.

“Key of Today“, esposta per la prima volta a Napoli, “sarà il simbolo della vita, della rinascita di una società aperta a tutto e a tutti, al dialogo, al confronto, di un mondo in cui ci siano possibilità e potenzialità per tutti. “. Milot collaborò a Napoli a Natale 2019 nella grande installazione concettuale di Liu Ruowang, uno dei maggior artisti contemporanei della Cina, che portò a Piazza Municipio i suoi straordinari 100 lupi.

L’evento Keys of Unity di Milot a Napoli è organizzato dall’Associazione Mille Volti in collaborazione con il Comune di Napoli.- Video del Comune di Napoli

