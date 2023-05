I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Ph Facebook Fondazione Franco Michele Napolitano

Interessanti serate musicali al Circolo Canottieri Napoli per i concerti della Fondazione F.M. Napolitano, che si terranno nel glorioso Circolo napoletano al Molosiglio con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia

La Fondazione F.M. Napolitano, Ente Morale presieduto dal prof. Sergio Sciarelli, anche per quest’anno sta effettuando un interessante programma di eventi musicali con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia, che prevede ben ventotto concerti a Napoli e due festival ad Anacapri.

Un Ente che è diventato in questi anni un vero polo artistico della città e che offre vari tipi di eventi in città, tra cui i concerti al Circolo Canottieri Napoli, ma anche i concerti de “I Virtuosi di Sansevero” e l’interessante rassegna “Pignatelli in Jazz” finita di recente.

I concerti al Circolo Canottieri Napoli 2023

Per l’anno 2023 la Fondazione Napolitano prevede presso il Circolo Canottieri Napoli fino a dicembre ben dodici concerti. Alcuni si sono già svolti tra cui quello di inaugurazione della stagione affidato “I Virtuosi di Sansevero”, l’ensemble di archi ideato e diretto dal giovane violinista Riccardo Zamuner, e anche altre serate musicali che hanno riscosso un discreto successo di pubblico. Da non perdere i successivi che vi indichiamo di seguito.

Tutti i concerti si terranno nei giorni indicati, alle ore 20,30 presso la sede del Circolo Canottieri Napoli in Via Molosiglio 1, 80133 Napoli

3 maggio 2023 – Sabrina Gasparini (voce), Gentjan Llukaci (violino), Alessandro Di Marco (pianoforte) – “The Best of Italy”

17 maggio 2023 – Lorenzo Parisi (violino), Giuseppe Maiorca (pianoforte) – “Concerto a menù”

14 giugno 2023 – Emilia Zamuner (voce) -Enrico Valanzuolo (tromba) Francesco Scelzo (chitarra) Antonello Iannotta (percussioni) – “The Neapolitan Songbook”.

28 giugno 2023 – Ylenia Cimino (flauto) Fabio Silvestro (piano) -“Il soffio di Undine”

20 settembre 2023 – Giambattista Ciliberti (clarinetto) Piero Rotolo (pianoforte) – “Colori del Novecento”

11 ottobre 2023 – Jolanta Stanelyte (soprano), Gaetano Di Bacco (sax), Guido Galterio (pianoforte) – “Di addii e di lontananze”

8 novembre 2023 – concerto di Greca Puddu (violino) primo premio al “Concorso Internazionale Emilia ed Elsa Gubitosi”

6 dicembre 2023 – speciale concerto di Natale.

Per i concerti il Biglietto della singola serata è di €10 – possibilità di abbonamenti – Per info e prenotazioni: fondazionenapolitano@gmail.com – 339 4730657 –

Maggiori Informazioni – Fondazione F.M. Napolitano, Ente Morale

Maggiori Informazioni – Facebook Fondazione F.M. Napolitano

