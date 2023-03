Pignatelli in jazz: concerti jazz la domenica mattina nella splendida Villa Pignatelli a Napoli

Nelle domeniche di marzo a Villa Pignatelli concerti da non perdere con grandi nomi del panorama jazzistico internazionale con la V Edizione di “Pignatelli in Jazz 2023” il festival ideato e diretto da Emilia Zamuner.

Domenica 5 Marzo 2023, alle ore 11.30, nella splendida Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli inizia la V Edizione di “Pignatelli in Jazz 2023”, il bel festival ideato e diretto da Emilia Zamuner.

Anche quest’anno a Villa Pignatelli ospiterà, nelle domeniche di marzo, le esibizioni di grandi nomi del panorama jazzistico internazionale per una manifestazione promossa dalla Fondazione F. M. Napolitano in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e con il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortés.

Il concerto inaugurale di “Pignatelli in Jazz 2023”

Alle 11.30 di domenica 5 marzo il concerto inaugurale della stagione vedrà l’esibizione del cantautore e pianista Ernesto Marciante, che sarà per la prima volta in concerto a Napoli. Nato a Siracusa nel 1991, vincitore del “Premio Lunezia 2011”, voce solista dell’Orchestra Jazz Siciliana e dell’Orchestra Made in Sicily, nonostante la sua giovane età Ernesto Marciante vanta collaborazioni con artisti del calibro di Noa, Simona Molinari, Antonella Ruggiero, Franck Vignola, Ricky Portera, Francesco Buzzurro e altri.

A “Pignatelli in Jazz 2023” l’apertura di ogni concerto sarà affidata agli allievi del corso di Canto jazz del Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno, cui seguirà un breve momento dedicato a consigli di lettura a cura della Casa editrice Polidoro Editore.

I prossimi concerti di “Pignatelli in Jazz 2023”

Domenica 5 Marzo 2023 – ore 11:30 – Ernesto Marciante

Domenica 12 Marzo 2023 – ore 11:30 – Trio di Salerno con Sandro Deidda, Guglielmo Guglielmi e Aldo Vigorito

Domenica 19 Marzo 2023 – ore 11:30 – Daniele di Bonaventura, Nicola Colafelice, Rotary Youth Chamber Orchestra

Domenica 26 Marzo 2023 – ore 11:30 – Emilia Zamuner, Massimo Moriconi, Flavio Boltro, Sea Quartet

Apriranno i concerti gli allievi del corso di Canto jazz del Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

I biglietti di ogni concerto, ad un prezzo di 10 euro, sono disponibili in prevendita online su Etes e nelle prevendite abituali, oppure a Villa Pignatelli il giorno dei concerti, a partire dalle ore 10.45.

Maggiori informazioni – “Pignatelli in Jazz 2023”- Fondazione Napolitano – 393 5945025

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.