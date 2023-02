Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano: la mostra evento al MANN di Napoli

Una bella mostra-evento dedicata allo straordinario percorso umano e artistico di Lucio Dalla, uno dei più amati artisti italiani e internazionali, con anche una sezione particolare destinata al rapporto tra Dalla e Napoli, città che lo ha sempre incantato e ispirato.

Dal 4 marzo al 25 giugno 2023 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una bella mostra dal titolo “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” in occasione del suo 80° compleanno. Una mostra-evento con un bel viaggio nel mondo di Lucio Dalla, che parte dall’infanzia e ripercorre un percorso straordinario di vita e memoria collettiva, al ritmo delle note delle sue straordinarie canzoni.

Cinquant’anni di storia di questo grande cantautore che amava la città di Napoli, un grande artista italiano e internazionale che non è stato solo un musicista ma anche un attore, scrittore, regista teatrale, amante dello sport e appassionato di motori, danza, opera lirica, pittura, letteratura. Ricordiamo che a Lucio Dalla a Napoli sono scale recentemente intitolate delle scale in prossimità del mare che amava tanto.

Una mostra in dieci sezioni per scoprire Lucio e vivere la forza della sua musica

La mostra “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” è stata suddivisa in dieci sezioni in cui, attraverso documenti, foto, copertine dei dischi, video, oggetti, abiti di scena, locandine dei film cui ha partecipato, manifesti, la ricca collezione di cappelli e berretti, sarà possibile scoprire la sua musica, la sua famiglia e più in generale la sua straordinaria avventura musicale. In più, una sezione inedita, dal titolo “Dalla e Napoli” è dedicata al rapporto tra Dalla e il capoluogo partenopeo, città che lo ha incantato e ispirato.

La mostra è stata promossa dal MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) e dalla Fondazione Lucio Dalla con il Ministero della Cultura, con la collaborazione e il sostegno di Regione Campania e Fondazione Campania dei Festival ed è a cura di Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla.

