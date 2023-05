Napoli in vetta: Rassegna cinematografica gratuita dedicata ad Antonio Capuano | Maggio dei Monumenti 2023

Tra gli 80 eventi ad ingresso gratuito previsti per questa speciale edizione 2023 del Maggio dei Monumenti dal titolo “Napoli in vetta” c’è anche una interessante rassegna cinematografica gratuita dedicata a Antonio Capuano. Un omaggio al primo maestro di quella scuola napoletana iniziata negli ’90 che oggi sta raccogliendo grandi titoli ed onori

Maggio dei monumenti 2023 a Napoli si terrà dal 12 maggio al 4 giugno 2023 si chiama Napoli in Vetta perché il Maggio quest’anno trova una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori. Tra i tanti eventi principalmente gratuiti anche la rassegna di cinema gratuito nell’ambito della sezione “Panoramiche dall’alto, volteggiare e precipitare. La vertigine del cinema in Antonio Capuano e Wim Wenders” quella su Antonio Capuano.

La rassegna sui film di Antonio Capuano: una retrospettiva integrale

Una rassegna, quella su Capuano che è la prima retrospettiva integrale della sua opera proposta a Napoli ed è realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’Università degli Studi Federico II e prevede anche l’incontro con attori, collaboratori e amici del suo cinema.

La rassegna su Antonio Capuano è a cura di Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce Con la co -curatela di: Anna Masecchia Con la collaborazione di: Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo – Accademia di Belle Arti di Napoli e Università degli Studi di Napoli Federico II.

Panoramiche dall’alto, volteggiare e precipitare. La vertigine del Cinema in Antonio Capuano

17 MAGGIO 2023 – Ore 21:00 CINEMA MODERNISSIMO – via Cisterna dell’Olio, 49/59 Proiezione IL BUCO IN TESTA (Italia, 2020, 101’) Interviene: Tommaso Ragno Introducono: Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce

18 MAGGIO 2023 – Ore 10:00 CINEMA MODERNISSIMO – via Cisterna dell’Olio, 49/59 Proiezione LE MANI SULLA CITTÀ (Italia, 1963, 101’) Di: Francesco Rosi Interviene: Armando Andria

18 MAGGIO 2023 CINEMA VITTORIA – via Maurizio De Vito Piscicelli, 8/12 – Ore 19:00 Proiezione BIANCO E NERO ALLA FERROVIA (Italia, 2007, 67’) Introduce: Salvatore Iervolino

18 MAGGIO 2023 CINEMA VITTORIA – via Maurizio De Vito Piscicelli, 8/12 – Ore 21:00 Proiezione VITO E GLI ALTRI (Italia, 1991, 88’) Interviene: Rosaria De Cicco Introduce: Marcello Sannino

19 MAGGIO 2023 – Ore 09:30 CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE – vico San Domenico Maggiore Tavola rotonda Paesaggio con rovine: la Napoli di Antonio Capuano A cura di: Armando Andria e Anna Masecchia Intervengono: Gina Annunziata, Antonio Capuano, Alberto Castellano, Mariaenrica Giannuzzi, Lorenzo Marmo, Bruno Roberti, Antonio Vesco

21 MAGGIO 2023 CINETEATRO LA PERLA – via Nuova Agnano, 35 – Ore 19:00 Proiezione PALLOTTOLE SU MATERDAY (Italia, 1995, 24’) Proiezione SOFIALORÈN (Italia, 1997, 25’) episodio de I Vesuviani Proiezione LA LUCE DEL CIELO (Italia 2007, 10’) Proiezione VENICE 70: FUTURE RELOADED (Italia 2013, 2’) Interviene: Giuseppe Borrone

21 MAGGIO 2023 CINETEATRO LA PERLA – via Nuova Agnano, 35 – Ore 21:00 Proiezione LA GUERRA DI MARIO (Italia, 2005, 100’) Intervengono: Giogiò Franchini, Valeria Golino, Marco Grieco Introduce: Alessia Brandoni

24 MAGGIO 2023 CINEMA FILANGIERI – via Gaetano Filangieri, 43 – Ore 18:30 Proiezione Achille Tarallo (Italia, 2018, 110’) Interviene: Tony Tammaro Introduce: Fabrizio Croce

24 MAGGIO 2023 CINEMA FILANGIERI – via Gaetano Filangieri, 43 – Ore 21:00 Proiezione LUNA ROSSA (Italia, 2001, 115’) Interviene: Antonino Iuorio Introduce: Salvatore Iervolino

25 MAGGIO 2023 – Ore 10:00 CINEMA MODERNISSIMO – via Cisterna dell’Olio, 49/59 Proiezione NEL REGNO DI NAPOLI (Italia/Germania, 1978, 136’) Di: Werner Schroeter Interviene: Fabrizio Croce

25 MAGGIO 2023 – Ore 17:00 ACCADEMIA DI BELLE ARTI – via Santa Maria di Costantinopoli, 107 Apertura mostra Vedere e ascoltare. Appunti fotografici su L’amore buio di Gianni Fiorito. Con lettura di: Peppe Lanzetta Intervengono: Luigi Barletta, Gianni Fiorito, Anna Masecchia Saluti di: Renato Lori, Rosita Marchese

25 MAGGIO 2023 – Ore 21:00 TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE GALLERIA TOLEDO – Via Concezione a Montecalvario, 34 Proiezione L’AMORE BUIO (Italia, 2010, 110’) Intervengono: Antonio Capuano, Pasquale Catalano, Fabrizio Gifuni Introduce: Gina Annunziata

26 MAGGIO 2023 – Ore 10:00 CINEMA MODERNISSIMO – Via Cisterna dell’Olio, 49/59 Proiezione LE OCCASIONI DI ROSA (Italia, 1981, 90’) Di: Salvatore Piscicelli Interviene: Alberto Castellano

28 MAGGIO 2023 – Ore 21:00 FOQUS – Via Portacarrese a Montecalvario, 69 Proiezione Polvere di Napoli (Italia, 1998, 100’) Intervengono: Antonio Capuano, Giovanni Esposito Introduce: Armando Andria

31 MAGGIO 2023 – Ore 10:00 L’ASILO – Vico Giuseppe Maffei, 4 Antonio Capuano incontra gli studenti della Federico II e dell’Accademia di Belle Arti

31 MAGGIO 2023 – Ore 21:00 CINEMA METROPOLITAN – Via Chiaia, 149 Proiezione PIANESE NUNZIO, 14 ANNI A MAGGIO (Italia, 1996, 114’) Intervengono: Emanuele Gargiulo, Enzo Merolla, Marco Zurzolo Introduce: Fabrizio Croce

01 GIUGNO 2023 CINEMA ASTRA – Via Mezzocannone, 109 – Ore 19:00 Proiezione GIALLO? (Italia, 2009, 92’) Interviene: Armando Andria – Ore 21:00 Proiezione BAGNOLI JUNGLE (Italia, 2015, 103’) Intervengono: Luigi Attrice, Antonio Capuano, Gennaro Fasolino Introducono: Armando Andria, Alessia Brandoni, Fabrizio Croce.

A tutti gli eventi è attesa la partecipazione di Antonio Capuano

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

