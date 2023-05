Aperture straordinarie dei Musei dell’Università di Napoli: dal Museo di Paleontologia a quello delle Scienze Naturali

Sabato 13 e domenica 14 maggio apertura del Museo di Paleontologia per la Mostra “Collezionare la Natura” e poi aperture straordinarie dei bellissimi Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II di Napoli con i loro 150.000 reperti

I 5 straordinari Musei dell’Università Federico II di Napoli effettueranno delle aperture straordinarie nei giorni 6, 21, 27, maggio e poi il 3 e l’11 giugno 2023: in questi giorni i Musei di Mineralogia, Zoologia, Antropologia, Fisica e Paleontologia saranno aperti dalle ore 9.30 alle 13.30. L’ingresso ai 5 musei costa 6 euro per la visita libera.

Nei giorni di apertura speciale ci sarà anche la possibilità di minitour e visite guidate a pagamento a cura della società K’Nature.. (Info e prenotazioni: +39 0812537587 (dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00), prenotazionicm@gmail.com – +39 3792438934 (dal lunedì al venerdì ore 14.00 – 19.00). Aperture straordinarie dei Musei dell’Università di Napoli. Maggiori informazioni aperture straordinarie

La Mostra “Collezionare la Natura” solo sabato 13 e domenica 14 maggio 2023

Oltre alle aperture straordinarie il 13 e 14 maggio 2023, dopo cinque anni di stop per cause di forza maggiore, ritorna la XII Edizione della mostra-mercato di oggetti naturali “Collezionare la Natura” presso il Museo di Paleontologia del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche. Un’occasione unica per chiunque voglia avvicinarsi al mondo della Natura e a coloro che ne sono appassionati da sempre, per ammirarne le sue manifestazioni più affascinanti. Protagonista è la Natura “a tutto tondo”, che rende la mostra una manifestazione dinamica dove poter condividere momenti di aggregazione e trovare occasioni di dialogo, confronto, approfondimento, curiosità e svago.

Nei due giorni della Mostra “Collezionare la Natura” ci saranno stand espositivi per poter osservare ed acquistare reperti della Natura rinvenuti nei vari angoli della Terra, accessori per collezionisti, editoria naturalistica e giochi tematici, conferenze tematiche di importanti personalità del mondo della divulgazione e della ricerca e esposizioni tematiche allestite all’interno del Museo. Per la Mostra “Collezionare la Natura” il 13 e 14 maggio ingresso al solo Museo di Paleontologia a 3 euro. Orari Sabato ore 10:00 – 19:30; Domenica ore 9:30 – 19:00.Maggiori informazioni – I Musei Universitari della Federico II

I Musei Universitari della Federico II a Napoli

Il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” è stato istituito nel 1992, ed è costituito da cinque musei che sono il museo di zoologia, quello di paleontologia, di mineralogia, di antropologia e quello di fisica. I Musei del Centro conservano più di 150.000 reperti, raccolti sin dalla fine del Settecento Sin dall’inizio della sua istituzione, il Centro ha svolto una costante attività educativa rivolta a tutta la comunità, promuovendo mostre, con segni, seminari.

Le visite a questi complessi consentiranno anche di conoscere una parte storica della città di Napoli oramai inglobata nel complesso universitario della Università Federiciana. Infatti i Musei di zoologia, mineralogia e antropologia si trovano nell’antico Collegio Massimo dei Gesuiti di via Mezzocannone 8 mentre il Museo di paleontologia è invece collocato nel complesso di San Marcellino e Festo a Largo San Marcellino, 10. Maggiori informazioni I Musei Universitari della Federico II

