Campania Jazz Med Festival: il grande Jazz a Napoli nel Chiostro di Santa Maria la Nova

Grande festa del jazz a Napoli nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova con un evento che presenta per la prima volta a Napoli due grandi musicisti della scena jazz internazionale rilanciando così la migliore immagine del territorio regionale nel grande circuito internazionale.

Si terrà a Napoli nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2023, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova la rassegna musicale Campania Jazz Med Festival, organizzata dall’Associazione Culturale “Suoni del Mediterraneo”.

Nel suggestivo Chiostro di Santa Maria la Nova, tre giorni di grande musica jazz con musicisti di grande prestigio per il Campania Jazz Med Festival che aprirà il 17 maggio con il reading di Paolo Uva, dal titolo “Mi è apparso Keith Jarrett”, ispirato al grande pianista statunitense, con Antonello Cossia e Francesco D’Errico. Il Festival continuerà il 18 maggio, con la performance della pianista di origine greca Tania Giannouli e chiuderà il 19 maggio con il concerto di Nik Bärtsch, tra i musicisti più apprezzati in assoluto della nuova scena jazz internazionale. Tania Giannouli e Nik Bartsch si esibiranno per la prima volta a Napoli.

Campania Jazz Med Festival – programma 2023

Mercoledì, 17 maggio 2023, ore 21:00

Napoli, Chiostro di Santa Maria la Nova

Reading: “Mi è apparso Keith Jarrett” di Paolo Uva con Antonello Cossia e Francesco D’Errico – Ingresso a pagamento: euro 10,00 + diritti di prevendita

Giovedì, 18 maggio 2023, ore 21:00

Napoli, Chiostro di Santa Maria la Nova

Tania Giannouli – Piano Solo – Ingresso a pagamento: euro 15,00 + diritti di prevendita

Venerdì, 19 maggio 2023, ore 21:00

Napoli, Chiostro di Santa Maria la Nova

Nik Bärtsch – Piano Solo – Ingresso a pagamento: euro 15,00 + diritti di prevendita

Prevista la “Formula Abbonamento” al costo di euro 30,00 + diritti di prevendita per chi volesse assistere a tutti e tre gli spettacoli del Campania Jazz Med Festival. In caso di condizioni meteo avverse gli spettacoli si svolgeranno regolarmente all’interno dell’Antico Refettorio del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova.

