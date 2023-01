Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ph Facebook Van Gogh Expo

La bella mostra “Van Gogh: the Immersive Experience” torna a Napoli, in una forma tutta rinnovata, nella seicentesca Chiesa di San Potito nelle vicinanze del Museo Nazionale

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito in Via Salvatore Tommasi, nella vicinanze del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Anche la nuova mostra “Van Gogh: the Immersive Experience” sarà un’un’esperienza straordinaria di realtà virtuale, unica nel suo genere ed “immersiva”, che ci consentirà di “entrare” nei capolavori del pittore olandese e camminare tra le straordinarie opere di Vincent Van Gogh. La mostra è organizzata da Exhibition Hub e rimarrà a Napoli dal 2 gennaio al 30 aprile 2023.

Una mostra completamente rinnovata sulle grandi opere di Vincent Van Gogh

Una mostra particolare che è stata rinnovata e aggiornata tecnologicamente con le ultime novità nel campo delle mostre immersive presentando un’esperienza di arte digitale a 360 gradi che ripercorre la vita del grande artista olandese.

La zona centrale della mostra presenta una grande area in cui 60 proiettori proiettano ben 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati, animando le tutte le pareti e il pavimento attorno ai visitatori, che in questo modo si ritrovano all’interno dei quadri avvolti tra straordinarie luci e suoni.

Non mancherà un’altra area in cui il visitatore può vedere un filmato di 5 minuti illustra le particolari tecniche usate dal grande artista e poi un’altra sala dove viene ricostruito “La camera da letto”, il capolavoro di Vincent Van Gogh. Lungo il percorso tanti pannelli informativi che illustrano il lavoro e la vita del grande artista olandese.

Spazio anche ai più piccoli con l’area “Colora e pubblica” in cui tutti potranno provare a ripetere le tecniche artistiche di Van Gogh, portandosi via l’opera creata. Non mancherà anche una zona di realtà virtuale in cui i visitatori potranno vivere un giorno della vita del grande artista.

Van Gogh: the Immersive Experience: prezzi, orari e date

Quando: Dal 2 gennaio al 30 aprile 2023

Dal 2 gennaio al 30 aprile 2023 Dove: Chiesa di San Potito – Via Salvatore Tommasi 1, Napoli

Chiesa di San Potito – Via Salvatore Tommasi 1, Napoli Orari: 10:00 – 20:00; Giorno di chiusura: mercoledì. La visita durerà circa 60 minuti.

10:00 – 20:00; Giorno di chiusura: mercoledì. La visita durerà circa 60 minuti. Prezzo biglietto: €10 per gli adulti – €8 per i bambini

€10 per gli adulti – €8 per i bambini Contatti e informazioni: Sito ufficiale Van Gogh: the Immersive Experience – Facebook – Instagram

