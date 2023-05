Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: visite guidate gratuite a luoghi esclusivi a Napoli e in Campania

Visite guidate gratuite anche a Napoli e in Campania a tanti luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini per la giornata nazionale delle Dimore Storiche Italiane. Un evento particolare per effettuare un’immersione nella storia e visitare luoghi stupendi

Domenica 21 maggio 2023 si svolgerà la XIII edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: per l’occasione l’Associazione nazionale Dimore Storiche Italiane aprirà alle visite gratuitamente in tutta Italia oltre 400 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini. Una giornata particolare per effettuare un’immersione nella storia e visitare luoghi stupendi, solitamente chiusi al pubblico.

Tante aperture previste anche a Napoli e in Campania. Previsto, anche quest’anno, un challenge rivolto a tutti gli utenti di Instagram cui tutti possono partecipare pubblicando un contenuto sul proprio profilo Instagram usando l’hashtag #challengeadsi2023.

Come partecipare alle visite guidate a Napoli e in Campania

Domenica 21 maggio 2023 il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte gratuitamente. Tra i 400 luoghi esclusivi in Italia ci saranno anche alcune decine di visite da effettuare tra Napoli e la Campania, gratuitamente ma previo prenotazione obbligatoria.

Di seguito le visite possibili a Napoli e nelle vicinanze il 21-05-2023 e il link per le altre in Campania

Augustissima Compagnia della Disciplina della Santa Croce – Vico Croce a Sant’Agostino Napoli – l’Augustissima Compagnia della Santa Croce fu la prima confraternita laicale sorta a Napoli verso la fine del XIII secolo. La sede storica fu edificata nel 1321 e fin dall’inizio fu il centro propulsore di attività benefiche in favore dei più bisognosi. Fu anche teatro di eventi storici importanti come la congiura contro re Ferrante d’Aragona e tra i suoi membri si annoverano feudatari, esponenti dell’arte e della cultura, uomini d’arme e papi, come Clemente XIV, Pio IX, Leone XIII, Pio X. Info e prenotazioni

– Vico Croce a Sant’Agostino Napoli – l’Augustissima Compagnia della Santa Croce fu la prima confraternita laicale sorta a Napoli verso la fine del XIII secolo. La sede storica fu edificata nel 1321 e fin dall’inizio fu il centro propulsore di attività benefiche in favore dei più bisognosi. Fu anche teatro di eventi storici importanti come la congiura contro re Ferrante d’Aragona e tra i suoi membri si annoverano feudatari, esponenti dell’arte e della cultura, uomini d’arme e papi, come Clemente XIV, Pio IX, Leone XIII, Pio X. Palazzo Ricca Via dei Tribunali, 213, Napoli XIII Giornata Nazionale A.D.S.I. Domenica 21 maggio 2023 anche a Palazzo Ricca. Saranno aperti al pubblico i Cortili, le sale di rappresentanza e una piccola sezione dell’Archivio Storico del Banco di Napoli. Prenotazione obbligatoria per gruppi di massimo 25 persone dalle ore 10:15-11:15 – 12:15-13-15 Vi è anche la possibilità di visita autonoma al museo Il Cartastorie a 5 euro a persona – Info e prenotazioni

Villa Di Donato – Piazza Sant’Eframo Vecchio, 12, 80137 Napoli PRENOTAZIONI CHIUSE – Giornata Nazionale A.D.S.I. – Dalle ore 14:30 visita gratuita della villa e ad un prezzo speciale sarà anche possibile partecipare al primo dei concerti della rassegna di MAX70 in villa Di Donato “Soiree Cesar Franck” alle ore 18:00. PRENOTAZIONI CHIUSE

– Piazza Sant’Eframo Vecchio, 12, 80137 Napoli – Giornata Nazionale A.D.S.I. – Dalle ore 14:30 visita gratuita della villa e ad un prezzo speciale sarà anche possibile partecipare al primo dei concerti della rassegna di MAX70 in villa Di Donato “Soiree Cesar Franck” alle ore 18:00. Villa Giusso Astapiana – Via Camaldoli, 51, Vico Equense – Situata a 400 metri sul livello del mare, Villa Giusso domina lo scenario mozzafiato della penisola sorrentina. Edificata nel 1600 per i monaci camaldolesi per volere del feudatario di Vico Equense, Matteo di Capua, principe di Conca, fu abbandonata in seguito alla soppressione degli enti ecclesiastici nel 1807 durante la dominazione napoleonica. Nel 1815 accolse il fuggiasco Gioacchino Murat, re di Napoli, in fuga dopo la sconfitta militare. Infine venne acquisita dal duca Luigi Giusso , i cui eredi si occupano tuttora direttamente della gestione della tenuta, che ospita eventi e cerimonie. Nel 2021 nella villa sono state girate molte scene del film “E’ stata la mano di dio” di Paolo Sorrentino. Info e prenotazioni

Di seguito troverete il link per le visite possibili a Caserta, Salerno, Avellino e Benevento e nelle vicinanze. Scegliere Campania tra le possibili regioni Italiane

