Mare Fuori 3 la serie TV girata a Napoli su RAI 2: cosa succede nella puntata dell’8 marzo 2023

Continua, con grande successo su RAI 2, la terza stagione di Mare Fuori la serie TV girata a Napoli e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile. Anche Mare Fuori 3 narra le storie dei ragazzi e delle ragazze ospiti della struttura e viene trasmessa di mercoledì su RAI 2. La prossima puntata della 3^ serie, la quarta, con gli episodi 7 e 8, sarà trasmessa in prima serata mercoledì 8 marzo 2023

Grande successo su RAI 2 anche per la terza stagione di Marefuori la fiction TV girata a Napoli che ha già riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica nelle due stagioni precedenti. Chi vuole, può vederla tutta sulla piattaforma di RaiPlay ma, dal 15 febbraio 2023, la RAI la sta trasmettendo, in sei puntate, ogni mercoledì in prima serata su Rai2.

Chi vuole può anche rivedere anche le prime due, avvincenti, stagioni con l’inizio delle varie coinvolgenti storie, di “Chiattillo” e dei suoi compagni di sventura, che hanno tenuto incollati alla TV milioni di italiani.

Stabile, con qualche volto nuovo, il grande gruppo di attori tra cui Carolina Crescentini, la direttrice dell’istituto di rieducazione minorile, che nella terza stagione verrà sostituita, e poi Carmine Recano, l’attore napoletano del 1980 che interpreta il ruolo del “Comandante” delle guardie dell’istituto, molto vicino ai ragazzi e poi Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. Marefuori è stata girata quasi tutta a Napoli, ispirata all’istituto di Nisida, ed è sempre realizzata da Rai Fiction e Picomedia per la regia di Ivan Silvestrini.

Girato a Napoli Marefuori, racconta le storie dei ragazzi ospiti dell’istituto minorile

Le scene sono state girate sempre a Napoli ma, il complesso penitenziario è stato ricostruito presso la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo che si trova all’interno del Porto di Napoli: alla zona vi si accede dai giardini del Molosiglio, nelle vicinanze di Palazzo Reale e dell’Università Parthenope, in particolare della vecchia sede dell’Istituto Universitario Navale. E anche nella terza stagione ci sono tantissime scene girate in esterno a Napoli.

Cosa succede nella Quarta puntata di Mare Fuori di mercoledì 8 marzo 2023

Mercoledì 8 marzo 2023 su RAI 2 in prima serata sarà trasmessa la quarta puntata della terza serie di Mare Fuori con gli episodi 7 e 8 dal titolo Per nascere bisogna morire e Un giorno tutto finisce. Nella quarta puntata si iniziano a capire le intenzioni di Dobermann, l’altro ragazzo di colore giunto nella struttura, che vuole avvicinarsi a Kubra ma il suo ragazzo Pino, geloso più che mai, non glielo perdona. Sofia la nuova educatrice svelerà la sua vera identità e Paola, la Direttrice, ne pagherà le conseguenze C’è crisi anche tra Naditza e Filippo perché la vita spericolata che stanno conducendo dopo l’evasione comincia a pesare alla ragazza, che vorrebbe una vita più tranquilla e non da ricercata che deve sempre stare attenta a fuggire al minimo segno di pericolo: nel frattempo sfuggiranno anche a due malviventi.

Pino nell’istituto litiga violentemente con Dobermann e viene messo in isolamento mentre Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica che però comprende le grandi potenzialità dei suoi brani. Il “Comandante” Massimo ha capito che Mimmo sa qualcosa della morte di “pirucchio” e lo pressa per aiutarlo mentre Edoardo si prepara alle nozze con Carmela ma continuerà a pensare a Teresa Nel frattempo i rapporti tra Naditza e Filippo iniziano a peggiorare e sono sempre più tesi.

Le prossime puntate sono le seguenti:

Quarta puntata (episodio 7 e 8) – mercoledì 8 marzo 2023;

Quinta puntata (episodio 9 e 10) – mercoledì 15 marzo 2023;

Sesta puntata (episodio 11 e 12) – mercoledì 22 marzo 2023.

Anche stavolta si potrà vedere la terza stagione di Mare Fuori in Tv su RAI 2 ma anche in streaming su RaiPlay e su varie app. Se volete rivedere le prime due stagioni su RaiPlay, ma anche la terza, vi diamo il link.

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.