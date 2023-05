Concerti gratuiti sul Rooftop dell’Hotel Britannique | Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli

Tra gli 80 eventi gratuiti previsti per Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli ci saranno anche rappresentazioni musicali che si terranno in quattro grandi e prestigiosi alberghi napoletani. Il rooftop dell’Hotel Britannique ospiterà tre concerti dal titolo “Mandolini verticali” dell’Orchestra a Plettro della Penisola Sorrentina

Tra i tanti eventi gratuiti previsti per il Maggio dei monumenti 2023 a Napoli anche quattro eventi musicali da non perdere che saranno ospitati in quattro grandi e prestigiosi alberghi cittadini. La parte musicale del Maggio sarà inaugurata dal 12 al 14 maggio 2023 presso il rooftop dell’Hotel Britannique che ospiterà tre concerti dal titolo “Mandolini verticali” dell’Orchestra a Plettro della Penisola Sorrentina.

L’evento si chiama “Improvvisiamo Una Scala” ed è una rassegna musicale a cura del Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini: un progetto che coinvolge la OPPS – Orchestra a Plettro Penisola Sorrentina, diretta dal Maestro Michele de Martino, in una serie di concerti dal titolo “Mandolini verticali”, occasione unica per scoprire una realtà musicale da sempre associata alle nostre terre, ma incredibilmente assente negli ultimi tempi. Come per tutti gli eventi del “Maggio” anche per questi concerti l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite

Mandolini Verticali al The Britannique Naples

Mandolini Verticali prevede 3 concerti dell’Orchestra OPPS, Orchestra a Plettri della Penisola Sorrentina che sarà diretta dal Maestro Michele de Martino

12 Maggio 2023 – Ore 19:30 – Rooftop – The Britannique Naples – corso Vittorio Emanuele, 133 Napoli

13 Maggio 2023 – Ore 19:30 – Rooftop – The Britannique Naples – corso Vittorio Emanuele, 133 Napoli

14 Maggio 2023 – Ore 20:30 – Rooftop – The Britannique Naples – corso Vittorio Emanuele, 133 NApoli

(in caso di maltempo i concerti si terranno nella Sala Overseas)

Concerti ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite – come prenotare

Maggiori informazioni e programma completo del Maggio dei Monumenti 2023 – Sito ufficiale Comune di Napoli

