Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 18 al 21 maggio 2023

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania nel weekend dal 18 al 21 maggio 2023, in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Il Palio del Casale a Cicciano la straordinaria gara mondiale di Corsa su Asini

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023, a Cicciano, in provincia di Napoli e vicino Nola si terrà la XVIII edizione del Palio del Casale, l’avvincente gara mondiale di corsa su asini. Una bella e divertente festa che, anche quest’anno, vedrà la partecipazione di delegazioni che arriveranno da tutta Italia e anche dall’Estero con due giorni ricchi di appuntamenti, manifestazioni e stand gastronomici. In particolare sabato dalle ore 18:00 ci saranno mercatini artigianato e prodotti tipici e dalle ore 20.00 Stand gastronomici a cura dell’ass. Made in Sud e poi tanta musica popolare con la compagnia SoleLuna , Domenica oltre alla grande festa del Palio mercatini artigianali dalla mattina e stand gastronomici a pranzo e a cena. Il Palio del Casale a Cicciano

A Pompei Gusto Italia in Tour, fiera dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Da giovedì 18 a domenica 21 maggio 2023, dalle 10 alle 24, nel centro di Pompei in Piazza Bartolo Longo a pochi passi dagli scavi e dal Santuario, arriva Gusto Italia in Tour il grande Salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una 4 giorni da non perdere all’insegna del Made in Italy. Un tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 21 maggio 2023 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane. A Pompei Gusto Italia in Tour

Altre Sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

La sagra da Chienulella e da Tagliarella ad Apice (BN) – Sabato 20 Maggio 2023 un particolare appuntamento con il gusto della tradizione locale che si terrà nel Convento Sant’Antonio di Apice (BN). Organizzata dal Comitato Festa Santuario Sant’Antonio di Apice, si terrà la 7° Edizione della Sagra da Chienunella e da Tagliarella , due specialità di Apice, due gustosi primi piatti che sono le Tagliarelle in beneventano e dei ravioli ripieni di ricotta chiamati Chienunella . Oltre a questi due particolari e gustosi primi piatti ci sarà anche la Cicoliata, un piatto di carne, peperoni e patate, e non mancherà il Panino con salsicce e patate fritte, e poi A’ Montanara. I piatti saranno accampagnati da ottimo vino locale Il tutto annaffiato dall’ottimo “U’ vino i Santa Lucia”, prodotto dei vitigni locali. Non mancherà un intrattenimento musicale. Maggiori informazioni 0824 920052 sagra da Chienulella e da Tagliarella

Sabato 20 Maggio 2023 un particolare appuntamento con il gusto della tradizione locale che si terrà nel Convento Sant’Antonio di Apice (BN). Organizzata dal Comitato Festa Santuario Sant’Antonio di Apice, si terrà la , due specialità di Apice, due gustosi primi piatti che sono le in beneventano e dei ravioli ripieni di ricotta chiamati . Oltre a questi due particolari e gustosi primi piatti ci sarà anche la Cicoliata, un piatto di carne, peperoni e patate, e non mancherà il Panino con salsicce e patate fritte, e poi A’ Montanara. I piatti saranno accampagnati da ottimo vino locale Il tutto annaffiato dall’ottimo “U’ vino i Santa Lucia”, prodotto dei vitigni locali. Non mancherà un intrattenimento musicale. Maggiori informazioni 0824 920052 Festa dello Street Food a Gragnano – T orna l’international Street Food Festival che sarà in Piazza Amendola a Gragnano da giovedì 18 a domenica 21 maggio 2023 Anche a Gragnano l’International Street Food Festival sarà con ingresso gratuito , con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i migliori Street Food della Campania e internazionali, le Birre Artigianali di microbirrifici d’Italia e dal mondo e i dolci tipici della tradizione Italiana ed internazionale . Gli orari di apertura dell’ International Street Food Festival che sarà in Piazza Amendola giovedì 19 a domenica 21 maggio 2023 di Telese sono il 18 maggio 2023 dalle 18:00 alle 24:00 dal 19 al 21 maggio 2023 dalle 12:00 alle 24:00, Maggiori informazioni – International Street Food Festival Gragnano

orna Anche a Gragnano l’International Street Food Festival sarà con , con la partecipazione di tanti Operatori che proporranno i di microbirrifici d’Italia e dal mondo . Gli orari di apertura dell’ Maggiori informazioni – Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli – dove trovare a Napoli a Maggio 2023 i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Solo agroalimentari con tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.