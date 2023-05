A Pompei Gusto Italia in Tour, la grande fiera itinerante dell’Enogastronomia e dell’Artigianato

Ph Facebook Gusto Italia in Tour

Gusto Italia in Tour continua il suo giro in Campania e arriva a Pompei con la sua grande fiera itinerante del gusto con tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico. A pochi passi dagli scavi e dal Santuario quattro giorni con tanti produttori di eccellenze e artigiani del Made in Italy con ingresso gratuiti

Da giovedì 18 a domenica 21 maggio 2023, dalle 10 alle 24, nel centro di Pompei in Piazza Bartolo Longo a pochi passi dagli scavi e dal Santuario, arriva Gusto Italia in Tour il grande Salone itinerante dell’Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una 4 giorni da non perdere all’insegna del Made in Italy.

In Campania Gusto Italia in Tour presenta tantissime bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato Artistico con 4 giorni unici per questo tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 a mezzanotte fino a domenica 21 maggio 2023 presentando tante bontà enogastronomiche della Campania e di tante altre regioni italiane.

Un grande mercato itinerante del gusto e dell’artigianato a Pompei

Gusto Italia in Tour è una grande fiera itinerante del gusto organizzata dall’Associazione Italia Eventi, che promuove da anni progetti di valorizzazione di tipicità e prodotti di qualità italiani. Nel centro di Pompei in Piazza Bartolo Longo, ci saranno tanti rinomati produttori di ottime specialità alimentari ma anche bravi artigiani con le loro creazioni per questa tappa di Gusto Italia in tour.

Una grande una fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione ed anche una opportunità per poter dialogare direttamente con i produttori. Gusto Italia in tour sarà aperto tutti i giorni e ad ingresso gratuito, dalle ore 10 alle ore 24 Gusto Italia in tour Infoline 375.5643840 – Gusto Italia in tour Pompei

