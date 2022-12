Massimiliano Gallo su RAI 1 con Filumena Marturano, il capolavoro di Eduardo de Filippo

Ph Cristina Di Paolo Antonio

Il grande classico di Eduardo de Filippo arriva su Rai Uno in prima serata con una straordinaria interpretazione di Massimiliano Gallo nei panni di Domenico Soriano e di Vanessa Scalera in quelli di Filumena per la regia di Francesco Amato

Un nuovo film su Filumena Marturano, la grande opera di Eduardo de Filippo, sarà trasmesso su Rai 1 martedì 20 dicembre 2022, in prima serata, con l’interpretazione di Massimiliano Gallo nel ruolo di di Domenico Soriano. Nei panni di Filumena Marturano la protagonista femminile sarà Vanessa Scalera, che con Massimiliano Gallo ha già interpretato con successo la fortunata serie di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, girata principalmente, tra Matera e Metaponto, in cui erano marito e moglie.

Massimiliano Gallo è reduce anche dal grande successo ottenuto con la serie TV della RAI Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la bella fiction girata in Campania, a Salerno, che ci ha mostrato le simpatiche storie di Vincenzo Malinconico, avvocato semi-disoccupato, interpretato da Gallo e tratta dai romanzi dello scrittore napoletano Diego De Silva

Filumena Marturano la bella storia creata da Eduardo De Filippo nel 1946

Il film Filumena Marturano presenterà al pubblico una nuova versione della storia scritta da Eduardo De Filippo nel 1946 e da lui interpretata a teatro e, successivamente nel 1951 al cinema, assieme alla sorella Titina De Filippo.

Famoso anche il film Matrimonio all’italiana del 1964 diretto da Vittorio De Sica, tratto da Filumena Marturano con l’interpretazione di Sofia Loren e Marcello Mastroianni. La nuova versione Filumena Marturano, che vedremo martedì 20 dicembre 2022 sarà interpretata da Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, marito e moglie in Imma Tataranni, e vedrà la regia di Francesco Amato lo stesso che li ha diretti in Imma Tataranni.

Un grande soggetto scritto da Eduardo De Filippo per la sorella Titina.

De Filippo scrisse Filumena Marturano per la sorella Titina per raccontare la storia di una ex prostituta che vive da anni, more uxorio, con Domenico Soriano, un ricco pasticciere napoletano che un tempo fu suo cliente. Filumena finge di star per morire per farsi sposare da Domenico e, una volta marito e moglie gli rivela che ha tre figli di cui uno è il suo senza però dirgli qual è.

Martedì vedremo su Rai 1 questa nuova versione con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo già annunciata come molto bella dalla critica.

Sul link di RaiPlay dopo Martedì 20 dicembre 2022 si potrà rivedere il film

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.