Riparte lo “storico” Cineforum di Arci Movie con grandi film a 5€ e incontri con i registi

Grandi film a 5 euro per il ritorno, dopo un lungo periodo di fermo, del Cineforum di Arci Movie di Napoli. E si inizia alla grande con la presenza in sala del regista Roberto Andò che presenta “La stranezza” in cui recitano Toni Servillo, Renato Carpentieri, Ficarra & Picone e Luigi Lo Cascio.

Dopo un lungo periodo di fermo riparte giovedì 2 marzo 2023 alle ore 18.00 e 21.00 lo storico Cineforum Arci Movie che si tiene dal 1990 e che anche quest’anno sarà al cinema Pierrot di Ponticelli. L’ingresso alle singole proiezioni costa 5 euro ma anche quest’anno ARCI Movie metterà a disposizione una tessera di abbonamento di 20 euro che prevede la possibilità di assistere a dieci proiezioni, scegliendo tra il martedì e il mercoledì nelle fasce orarie delle 18.00 o delle 21.00.

La XXXII edizione del Cineforum Arci Movie riparte al Cinema Pierrot, in Via De Meis 58 a Napoli, struttura che è stata completamente rinnovata e ristrutturata, giovedì 2 marzo 2023 con la presenza in sala del regista Roberto Andò che introduce il suo ultimo film La Stranezza con tanti grandi attori quali Toni Servillo, Renato Carpentieri, Ficarra & Picone e Luigi Lo Cascio. Il film sarà proiettato alle ore 18.00 e 21.00. alla proiezione ci sarà anche Titta Fiore, presidente Film Commission Regione Campania e eccezionalmente l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.

Al Cineforum di Arci Movie ci saranno tanti grandi film a soli 5 euro ed anche appuntamenti con registi in sala per la presentazione dei loro film: tra questi il 22 marzo Pippo Mezzapesa presenterà il suo “Ti mangio il cuore”, l’11 aprile Ciro D’Emilio con “Per niente al mondo” e il 18 aprile Roberto Faenza presenterà “Hill of Vision”.

Tra i grandi film proposti dal Cineforum di Arci Movie al cinema Pierrot ci saranno anche “Grazie ragazzi”, “Elvis”, “Sì, chef! La brigade”, “La signora Harris va a Parigi”, “Il signore delle formiche” e “L’ombra di Caravaggio”.

La rassegna del Cineforum si terrà fino al 24 maggio 2023 ogni settimana con quattro proiezioni, il martedì e il mercoledì, sempre alle ore 18 e alle ore 21, nella grande sala principale di cinquecento posti del Cinema Pierrot in via Angelo Camillo de Meis 58 a Ponticelli. Il singolo biglietto costa 5 euro, l’abbonamento a 10 film costa 20 euro.

7 e 8 marzo – “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani

14 e 15 marzo -“Elvis” di Baz Luhrmann

21 e 22 marzo – “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa

28 e 29 marzo – “La signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian

4 e 5 aprile “La giunta” di Alessandro Scippa con in sala il regista

11 e 12 Aprile – “Per niente al mondo” di Ciro D’Emilio

18 e 19 Aprile – “Hill of Vision” di Roberto Faenza

3 maggio – “30 anni di cinema a Ponticelli” con la regista Isabella Mari.

9 e 10 maggio – “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio

16 e 17 maggio – “Sì, chef! La brigade” di Louis-Julien Petit

23 e 24 maggio – “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido

È possibile tesserarsi presso la sede Arci Movie (via De Meis 221) dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

Info Arci Movie: 0815967493 – Whatsapp +39 3346895990 – info@arcimovie.it – www.arcimovie.it

