Aperitivi a Regola d’Arte: aperitivi e visite guidate nei luoghi più belli di Napoli

Fino a maggio si terranno dei simpatici e interessanti appuntamenti per scoprire i luoghi più belli di Napoli, dopo aver gustato un aperitivo, accompagnati da guide turistiche abilitate. Eventi da non perdere per conoscere le straordinarie bellezze della città in maniera dinamica e divertente

Tornano gli Aperitivi a Regola d’Arte di Wander Naples with Anna, una serie di appuntamenti imperdibili per scoprire i luoghi più significativi e suggestivi della nostra città, accompagnati da brave Guide Turistiche, veri esperti del territorio, in modo dinamico e divertente. Gli appuntamenti saranno infatti preceduti o seguiti da un simpatico aperitivo offerto nei migliori cafè-bistrot in città.

Gli Aperitivi a Regola d’Arte nei luoghi più belli di Napoli

Ecco di seguito le date e le visite previste nei luoghi più belli e originali della città accompagnati dalle guide turistiche. Tutti gli eventi sono organizzati da Wander Naples with Anna.

Luoghi di Partenope – 12 Marzo 2023 alle 11.00 – Andremo alla scoperta di Napoli e del suo legame con Partenope: una sirena, una donna, una leggenda, una dea, una patrona, un simbolo sacro. Una città. Partendo dalla fontana Spinacorona detta “delle zizze” raggiungeremo la leggendaria tomba di Partenope per poi scoprire il corpo di Napoli e il legame con Santa Patrizia nella celebre San Gregorio Armeno, andremo poi alla ricerca della sirena rappresentata sugli obelischi di Napoli fino alle opere di street art che la celebrano.

NAPOLI BaROCK – 22-23 Aprile 2023 alle 11.00 – Alla scoperta dell’anima barocca della città fra segreti e tradizioni. Ci incontreremo a piazza Dante dove passeremo Port’Alba verso il Decumano maggiore, qui incontreremo la Pietrasanta e indagheremo sul culto di Diana e delle janare. Andremo poi alla ricerca della maschera di Pulcinella, del corno rosso e delle celebri “capuzzelle”, alla scoperta del culto delle anime pezzentelle. Su San Gregorio Armeno sveleremo la tradizione del presepe e dell’artigianato locale fino ad inoltrarci nella città esoterica e misteriosa che troveremo su Spaccanapoli Scopriremo inoltre il significato del barocco che contraddistingue le chiese e i palazzi napoletani che suscitano stupore con la loro magnificenza.

STREET heART ❤️ FRA I DECUMANI DI NAPOLI – 20-21 Maggio 2023 alle 11.00 – Andremo alla scoperta di opere che non sono solo semplici murales che impreziosiscono di colori gli edifici, sono operazioni urbane che si sono trasformate in storie di riscatto e in messaggi di speranza. I murales che incontreremo non raccontano solo le contraddizioni e le problematiche della città, ma rivelano anche il suo animo più passionale e folkloristico. Troveremo uno dei murales più originali dell’artista napoletana Roxy in the Box, Mission Possibile, che contraddistingue i suoi lavori con un mix di critica, ironia e di contraddizioni A pochi passi, troveremo la celebre opera di Banksy Madonna con Pistola: Napoli si è così trasformata nel terreno fertile per le raffigurazioni di denuncia sociale che contraddistinguono l’artista. Tra le opere più recenti troveremo quelle di Blub con il suo progetto L’arte sa nuotare. Immancabile la visita al murales di 15 metri di Jorit raffigurante San Gennaro per il quale l’artista si è ispirato al volto della gente comune, quella che si incontra tutti i giorni per le strade di Napoli. Infine, troveremo le ormai iconiche “sirene ciacione” di Trallalà, simbolo di femminilità napoletana.

Aperitivi a Regola d’Arte: come partecipare

Le visite, della durata complessiva di 2 ore circa, saranno condotte da guide turistiche abilitate. La quota di partecipazione comprende visita guidata, auricolari e aperitivo. Maggiori informazioni e prenotazioni obbligatorie via WhatsApp al numero 331 7325072. Costo per ogni visita: € 20 a persona o € 15 dai 4 ai 14 anni.

