Caravaggio in mostra a Palazzo Reale di Napoli: Dialoghi intorno a Caravaggio

A Palazzo Reale di Napoli si potranno ammirare opere di Michelangelo Merisi da Caravaggio come la Flagellazione e il San Giovanni Battista e poi bellissime opere dei “Caravaggeschi” tra cui Mattia Preti, Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino, Battistello Caracciolo e di altri grandi artisti del ‘600.

A Palazzo Reale di Napoli dal 16 marzo al 9 maggio 2023 si terrà la mostra “Dialoghi intorno a Caravaggio” che avrà come fulcro dell’esposizione il bellissimo quadro della “Flagellazione di Caravaggio”.

Una mostra che vede la collaborazione tra il Palazzo Reale di Napoli e il Museo e Real Bosco di Capodimonte e che è incentrata sul dialogo tra le raccolte d’arte dei due musei, entrambe frutto del collezionismo borbonico tra Sette e Ottocento.

La mostra “dialoghi intorno a Caravaggio” ruota intorno a due temi. Da una parte vengono riuniti per la prima volta alcuni dei 118 dipinti caravaggeschi acquistati nel 1802 a Roma da Domenico Venuti per Ferdinando IV di Borbone, mentre dall’altra è proposto un confronto sulla rappresentazione del tema iconografico della Flagellazione e dell’Ecce homo, attraverso l’interpretazione che ne diedero diversi artisti tra il XVI e il XVII secolo.

In mostra anche le opere “la Flagellazione” e San Giovanni Battista di Caravaggio

L’esposizione ha come fulcro l’opera la Flagellazione di Caravaggio, che, anche se non apparteneva alle collezioni reali, segnò in modo evidente lo sviluppo dell’arte del Seicento, ed in particolare quella napoletana.

In mostra di Michelangelo Merisi da Caravaggio, ci sarà la Flagellazione e il San Giovanni Battista e poi le opere dei “Caravaggeschi” Mattia Preti, Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino, Antiveduto Gramatica, Carlo Saraceni, Battistello Caracciolo, Moretto da Brescia, Alessandro Algardi, Leonello Spada e di altri grandi artisti del ‘600.

La mostra a Palazzo Reale aprirà le porte a Caravaggio ed occuperà sul piano nobile una zona di 700 metri quadri finora chiusi al pubblico. L’evento è a cura dei direttori dei due grandi musei cittadini,

Mario Epifani e Sylvain Bellenger, è organizzata in collaborazione tra i due musei e si avvale dei prestiti concessi dal F.E.C.- Fondo Edifici di Culto e dalla Deputazione della Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro.

Come visitare la mostra a Palazzo Reale

La mostra sarà visitabile a Palazzo Reale di Napoli fino al 9 maggio 2023 dalle 9,00 alle 20,00 (ultimo ingresso alle ore 19,00 – chiusura mercoledì), ed è inclusa nel biglietto di accesso a Palazzo Reale all’Appartamento di Etichetta (intero 10,00 euro; ridotto 2,00 euro. Gratuità e riduzioni secondo legge)

Maggiori informazioni: Dialoghi intorno a Caravaggio

