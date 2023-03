Marefuori 3 la serie TV girata a Napoli su RAI 2: cosa succede nella puntata del 15 marzo 2023

Anche questa penultima puntata di Mare Fuori sarà piena di emozioni, come tutta la terza stagione della serie TV girata a Napoli e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile e che narra le storie dei ragazzi e delle ragazze ospiti della struttura. Mare Fuori viene trasmessa di mercoledì su RAI 2 e la prossima puntata, la quinta, con gli episodi 9 e 10 sarà trasmessa in prima serata mercoledì 15 marzo 2023

Sempre un grande successo su RAI 2 anche per la terza stagione di Marefuori la fiction TV girata a Napoli che ha già riscosso un grandissimo successo di pubblico e critica nelle due stagioni precedenti. E mercoledì 15 marzo 2023 sempre in prima serata su RAI 2 ci sarà la quinta puntata della terza serie con gli episodi 9 e 10.

Vi ricordiamo che chi vuole può vederla tutta sulla piattaforma di RaiPlay ma, dal 15 febbraio 2023, la RAI la sta trasmettendo ogni mercoledì in prima serata su Rai2. Su RaiPLay si possono rivedere anche le prime due, avvincenti, stagioni con l'inizio delle varie storie, di "Chiattillo" e dei suoi compagni di sventura, che hanno tenuto incollati alla TV milioni di italiani.

Cosa succede nella Quinta puntata di Mare Fuori di mercoledì 15 marzo 2023

La quinta puntata di Mare Fuori sarà trasmessa mercoledì 15 marzo 2023 su RAI 2 in prima serata, con due episodi, il 9 e 10 che si chiamano rispettivamente “Le fasi dell’amore” e “Le regole dell’amicizia”

Nell’episodio 9 Filippo rientra nell’istituto ma la nuova direttrice lo vuole rimandare a Milano. Cardiotrap è rincuorato dal suo ritorno e ricomincia a scrivere le sue canzoni, mentre Pino è sempre più geloso di Dobermann, ma riesce a fare pace con Kubra. Edoardo, che era uscito per sposarsi, è scomparso perché gli uomini di don Salvatore lo vogliono uccidere dopo che il boss lo aveva attirato in una trappola con la scusa di un incarico importante: Edoardo però viene solo ferito e riesce a scappare a casa di Liz che decide di nasconderlo e curarlo. Intanto Carmela è sempre più preoccupata per la scomparsa di Edoardo mentre il “Comandante” Massimo inizia a intuire cosa è successo a Gaetano e tenta di far confessare a Mimmo.

Nel 10^ episodio Milos si scontra duramente con Micciarella e Dobermann per una lettera, ma Cucciolo interviene e riesce a fermarli mentre Pino aiuta Kubra a scoprire la verità sul passato di sua madre grazie ad una foto che la ritrae insieme all’educatore e si inizia ad intuire che si conoscevano e bene. Giulia intanto prova a sfruttare la sua grande occasione e esce con l’avvocato. Filippo, assieme a Cardiotrap, tenta di far riavvicinare Carmine e Rosa.

Gli attori della terza serie di Mare Fuori

Stabile, con qualche volto nuovo, il grande gruppo di attori tra cui Carolina Crescentini, la direttrice dell’istituto di rieducazione minorile, che nella terza stagione viene sostituita, a Carmine Recano, l’attore napoletano del 1980 che interpreta il ruolo del “Maresciallo”, Comandante delle guardie dell’istituto, molto vicino ai ragazzi e poi Lucrezia Guidone, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati e Valentina Romani. Marefuori è stata girata quasi tutta a Napoli, ispirata all’istituto di Nisida, ed è sempre realizzata da Rai Fiction e Picomedia per la regia di Ivan Silvestrini.

Girato a Napoli Marefuori, racconta le storie dei ragazzi ospiti dell’istituto minorile

Le scene sono state girate sempre a Napoli ma, il complesso penitenziario di Nisida, è stato ricostruito presso la base della Marina Militare del Molo San Vincenzo che si trova all’interno del Porto di Napoli: alla zona vi si accede dai giardini del Molosiglio, nelle vicinanze di Palazzo Reale e dell’Università Parthenope, in particolare della vecchia sede dell’Istituto Universitario Navale. E anche nella terza stagione ci sono tantissime scene girate in esterno a Napoli.

Le prossime puntate sono le seguenti:

Quinta puntata (episodio 9 e 10) – mercoledì 15 marzo 2023;

Sesta puntata (episodio 11 e 12) – mercoledì 22 marzo 2023.

