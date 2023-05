Racconti per Ricominciare: il festival di teatro al tramonto nei luoghi più belli della Campania

Ph Facebook Vesuvioteatro

Il festival di teatro al tramonto Racconti per Ricominciare è un bell’un evento diffuso che propone spettacoli dal vivo e itineranti, nei bellissimi luoghi del patrimonio storico-artistico e paesaggistico del territorio campano

Dal 18 maggio al 4 giugno 2023 ritorna Racconti per Ricominciare, il festival di teatro diretto da Claudio Di Palma che si svolge al tramonto in 14 straordinari siti monumentali della Campania.Quest’anno ben 14 spettacoli originali, site-specific e itineranti, con più di 50 attori e attrici protagonisti, che saranno proposti ogni giorno prima del tramonto negli spazi all’aperto di straordinari siti di arte e architettura della Campania, immersi in panorami mozzafiato.

Il festival di teatro al tramonto nei luoghi più belli di Napoli e della Campania

Un’esperienza teatrale e artistica straordinaria ed emozionante che ci farà scoprire e riscoprire le bellezze del nostro territorio a partire dalle settecentesche Ville Vesuviane, tra Villa Campolieto ed il Parco sul mare di Villa Favorita ad Ercolano, Villa delle Ginestre a Torre del Greco, Villa Bruno a San Giorgio a Cremano e poi all’Orto Botanico della Reggia di Portici ma anche nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e a Villa Fernandes a Portici.

Ma quest’anno Racconti per Ricominciare sarà con i suoi spettacoli anche in costiera sorrentina ed in particolare a Villa Fiorentino a Sorrento, a Palazzo Vespoli a Massa Lubrense e al Chiostro della SS. Trinità di Vico Equense ed anche in altri luoghi particolari della Campania quali il Mulino Pacifico a Benevento, il Rione Terra di Pozzuoli, ed il Belvedere Reale di San Leucio a Caserta.

I biglietti per ogni spettacolo costano €10 per l’intero o 8 euro per Ridotto (under 25/over 65, convenzioni, card Racconti) e €5 per i Bambini (fino a 10 anni).

Racconti per Ricominciare 2023: il programma

LA VITA È ANCHE UN’ALTRA COSA – testi di Alois Hotschnig, Eva Menasse, Kathrin Röggla a cura di Nadia Baldi con Franca Abategiovanni, Antonella Ippolito, Gea Martire, Francesca Morgante – , – – 23, 24, 25, 26, 27 maggio ore 18.45

ALICE NEL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE – da Lewis Caroll – testo e regia Claudio Di Palma con Andrea de Goyzueta, Adriano Falivene, Irene Grasso, Fabio Rossi – – , – 18, 19, 20, 21 maggio | 23, 24, 25, 26, 27, 28 maggio – ore 18.00 – Spettacolo per bambini

SUONI LONTANI DALLE CITTÀ FANTASMA – da Le città invisibili di Italo Calvino – a cura e con Chiara Baffi, Antonio Elia, Ettore Nigro, Ciro Riccardi – – , – 19, 20, 21 maggio | 25, 26, 27, 28 maggio – ore 18.45

AMICIZIA – di Eduardo De Filippo – regia Luigi Russo – con Irma Ciaramella, Francesco Maria Cordella, Luigi Russo – , – 18, 19, 20, 21 maggio | 23, 24, 25, 26, 27, 28 maggio – ore 18.45

NA CAMPAGNATA ‘E TRE DISPERATE – di Antonio Petito – diretto e interpretato da Giovanni Allocca, Angela De Matteo, Massimo De Matteo, Peppe Miale, Eduardo Tartaglia – , – 18, 19, 20, 21 maggio | 23, 24, 25 maggio | 27, 28 maggio ore 18.45

STRANO MONDO – da Alberto Moravia – regia Luciano Melchionna – con Raffaele Ausiello, Veronica D’Elia, Carla Ferraro, Raffaele Milite – , – 18, 19, 20, 21 maggio | 23, 24, 25, 26, 27, 28 maggio ore 18.45

SALUTE! – scritto e diretto da Michelangelo Fetto – con Michelangelo Fetto, Rosario Giglio, Antonio Intorcia, Massimo Pagano – , – 18, 19, 20, 21 maggio | 25, 26, 27, 28 maggio – ore 18.45

UNA RAGAZZA D’ORO – di Sébastien David – regia Mario Gelardi – adattamento Elvira Buonocore con Federica Aiello, Francesca Borriero, Gioia Miale, Francesca Muoio – , – 18, 19, 20, 21 maggio | 23, 24, 25, 26, 27, 28 maggio ore 18.45

PAROLE ESPIANTATE – da Franco Autiero – a cura di Alessandra Borgia – con Alessandra Borgia, Antonello Cossia, Elisabetta D’Acunzo, ndv Luciano Giugliano – . à, -19, 20, 21 maggio | 25, 26, 27, 28 maggio – ore 18.45

LO CUNTO E LI CUNTI – di Gian Battista Basile – a cura di Antimo Casertano – con Antimo Casertano, Daniela Ioia, Ernesto Lama, Marco Palmieri – , – 18, 19, 20, 21 maggio | 25, 26, 27, 28 maggio – ore 18.45

SAN GENNARO E LE PARENTI – ideazione e regia Fortunato Calvino – con Luigi Credendino, Marco Palmieri, Ivano Schiavi, Gennaro Silvestro – , – 1, 2, 3, 4 giugno – ore 18.45

TERRAMÒ vol. 2 – NGANNARIA – FUOCO E MISTERO – progetto a cura di Pako Ioffredo – con Pako Ioffredo, Demi Licata, Giorgio Pinto, Pino Ruffo, Ingrid Sansone – , – 18, 19, 20, 21 maggio | 23, 24, 25, 26, 27, 28 maggio – ore 18.45

AD ARMI CORTE – un atto unico di Roberto Bracco – regia Giovanni Meola – con Solene Bresciani, Vincenzo Coppola, Irene Latronico – , – 19, 20, 21 maggio | 26, 27, 28 maggio – ore 18.45

STORIE DI PRIMOGENITI E FIGLI UNICI – di Francesco Piccolo – regia Manuel Di Martino con Manuel Di Martino, Marcello Manzella, Giovanna Sannino, Gennaro Silvestro – , – 18, 19 maggio | 21 maggio | 25, 26, 28 maggio – ore 18.45

I Biglietti d’ingresso da 10/8/5 euro possono essere acquistati on-line sul sito ufficiale, nei punti vendita autorizzati Azzurro Service o presso il botteghino del luogo di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità

Maggiori informazioni e eventuali variazioni ai programmi su Racconti per Ricominciare

