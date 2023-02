I 70 anni di Massimo Troisi: un ricordo del grande artista

Artista indimenticabile, un grande attore, comico, regista ed anche poeta. Massimo Troisi avrebbe compiuto il 19 febbraio 70 anni: è rimasto nella nostra memoria oltre che per la sua bravura anche per la sua sottile ironia e per la sua umanità e tenerezza

Massimo Troisi oggi avrebbe compiuto 70 anni perché era nato a San Giorgio a Cremano, a due passi da Napoli, il 19 febbraio 1953. Grande attore e grande comico Massimo Troisi era anche un regista, sceneggiatore, cabarettista e un poeta che ha lasciato un bel ricordo nel cuore di tutti.

Tutti ricordiamo e amiamo i bellissimi sketch del suo gruppo, “La Smorfia” assieme a Lello Arena ed Enzo Decaro, con cui si esibiva nei cabaret del napoletano e dove il gruppo fu poi notato e portato in TV.

Poi i film, iniziando da Ricomincio da Tre del 1981 e tanti altri rimasti nella storia del cinema italiano, come No grazie, il caffè mi rende nervoso del 1982, Scusate il ritardo del 1983, F.F.S.S. cioè che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?, il mitico Non ci resta che piangere, assieme a Roberto Benigni.

E poi tanti altre pellicole bellissime tra cui Le vie del Signore sono finite, del 1987, Splendor del 1989, Pensavo fosse amore… invece era un calesse del 1991 fino all’ultimo splendido film interpretato da Massimo Troisi Il postino per la regia di Michael Radford del 1994.

Il Ricordo di Massimo Troisi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed altrove

Lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 11, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il rettore Matteo Lorito conferirà la laurea Honoris Causa a Massimo Troisi, che verrà consegnata alla sua famiglia. In giornata alle 15.30 al Campo Paudice si terrà la partita del cuore “In Campo per Massimo”, un incontro di calcio tra la Nazionale ItalianAttori e la Città di San Giorgio a Cremano.

Nelle sale cinematografiche in ricordo dell’anniversario di nascita di Massimo Troisi è uscito in questi giorni “Da domani mi alzo tardi” di Stefano Veneruso, nipote di Massimo Troisi tratto dall’omonimo libro di Anna Pavignano, sceneggiatrice di quasi tutti i film di Troisi, ricorda la sua storia d’amore con Troisi, immaginando l’artista in età matura.

A San Giorgio a Cremano c’è un bellissimo Murales di Massimo Troisi fatto da Jorit sul muro esterno del Palaveliero di via Galdieri

