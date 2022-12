Visite gratuite a Napoli al Presepe Favoloso nella Basilica di Santa Maria della Sanità

Ph Facebook Fondazione di Comunità San Gennaro

Nel periodo natalizio a Napoli si può visitare gratuitamente nella Basilica di Santa Maria alla Sanità il Presepe Favoloso, il grande e bellissimo presepe, realizzato dai Maestri presepiali Fratelli Scuotto. In contrapposizione al presepe Cuciniello e alle collezioni antiche conservate nel Museo di San Martino, il Presepe Favoloso viene esposto in un luogo della Napoli vera e popolare, in quella famosa “città sotto la città” che è il Rione Sanità

Durante le festività natalizie a Napoli e fino al 6 gennaio 2023 si potrà visitare gratuitamente nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso e la mostra antologica tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, la domenica dalle 10:00 alle 13:00.

Il “Presepe Favoloso” dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, che è conservato dal 2021 nel Rione Sanità nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe è un’opera bellissima, frutto della grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, che è ospitata nella sagrestia della splendida Basilica della Sanità: un dono dei fratelli Scuotto al quartiere e alla città di Napoli in occasione dei primi venticinque anni di ricerca della loro bottega, La Scarabattola.

Un’opera che oramai è entrata a far parte del circuito virtuoso dell’offerta turistica del quartiere Sanità, gestita dalla Cooperativa La Paranza fondata da don Antonio Loffredo, che già prevede visite in posti bellissimi come le Catacombe di San Gennaro, le Catacombe di San Gaudioso, la stessa Basilica di Santa Maria della Sanità e il magnifico percorso del Miglio Sacro, che si tiene il sabato e la domenica e ci porta in giro attraverso i luoghi più belli della Sanità.

Il “Presepe Favoloso”: un presepe incredibile e prezioso da togliere il fiato!

Il “Presepe Favoloso” è stato realizzato dai Fratelli Scuotto, Maestri Presepiali, nella loro bottega La Scarabattola di Napoli al Rione Sanità in collaborazione con lo scenografo presepiale Biagio Roscigno. E’ un opera bellissima, un “presepe contaminato da suggestioni moderne e non, un’opera che resta fedele alla lezione del Maestro Roberto De Simone e che dà spazio, nella sua rappresentazione, a quell’universo “favoloso” di cui la stessa tradizione presepiale è da sempre contaminata”.

Pastori stupendi ed attuali in una scenografia fantastica che entra di diritto tra i presepi più belli del mondo da visitare a Napoli .

Realizzato durante il 2021 dopo un periodo di allontanamento forzato tra le persone, il Presepe Favoloso rappresenta la speranza di tornare presto “all’assembramento felice” cui siamo abituati a Napoli ed è la certezza che cominceremo a farlo davanti ad un “presepe da favola”.

Al di fuori delle visite gratuite previste nel periodo natalizio il “Presepe Favoloso” dei fratelli Scuotto potrà essere ammirato durante la visita alle Catacombe di San Gaudioso, che si trovano nella Basilica di Santa Maria alla Sanità oppure nel percorso di visita al quartiere de Il Miglio Sacro.

Quest’anno anche laboratori per bambini al Presepe Favoloso

Nei giorni di sabato10, 17 e 24 dicembre 2022 ci saranno degli speciali appuntamenti per bambini al Presepe Favoloso, nella Basilica in piazza Sanità, 33 a Napoli.

Un evento creato per approfondire e diffondere la storia del presepe napoletano dal ‘700 ad oggi facendo scoprire ai piccoli ospiti la tradizione del presepe napoletano. Nelle date indicate le attività saranno le seguenti:

Ore 10.00: appuntamento alla biglietteria delle catacombe di San Gaudioso (via Sanità, 123).

Si inizia con la visita al Presepe Favoloso, capolavoro artistico, conservato nella Basilica di S. Maria della Sanità.

Poi nella Sala del Tesoro i piccoli ospiti parteciperanno al laboratorio di argilla e realizzeranno insieme agli organizzatori una piccola capanna in cui sarà collocata una natività.

La durata dell’evento è di 2 ore circa. Per partecipare ai laboratori la quota di partecipazione è per gli Adulti € 3 per i bambini € 12. Il laboratorio è adatto a bambini dai 5 anni in su

Maggiori informazioni Laboratori per Bambini al Presepe Favoloso

