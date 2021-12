Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli e in Campania nel weekend di Capodanno

Tante cose da fare a Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, con tante proposte da non perdere. Una carrellata veloce dei principali eventi da fare durante le feste di fine anno. Troverete prima gli eventi in città, poi quelli in Campania e poi le principali mostre aperte a Napoli

Tante cose da fare a Napoli e in Campania anche nel prossimo weekend di fine anno dal 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 e nei giorni successivi. Molti spettacoli si tengono in vari teatri e in altri luoghi e i principali musei sono aperti tutti i giorni ma chiusi il giorno 1 gennaio mentre nel giorno 31 dicembre saranno aperti solo di mattina. Aperte anche tante mostre. Vi ricordiamo che per alcuni eventi l’accesso potrebbe essere consentito solo se si è in possesso di Green pass. Vi consigliamo di contattare sempre gli organizzatori per conoscere eventuali variazioni ai programmi comunicati.

Gli eventi da non perdere a Napoli nell’ultima settimana del 2021

Contenuto a pagamento

La magia delle luci del Decumano Sommerso: uno straordinario percorso nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

Sotto il decumano maggiore di via Tribuunali, a 35 metri di profondità, c’è il Museo dell’Acqua un percorso originale di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani. 1km di storia, archeologia e giochi di luci e esperienze immersive. Orari di accesso al percorso sotterraneo: 14.30 – 16.30 – 18.30; apertura 31 dicembre: dalle 10 alle 16. Apertura 1 gennaio: dalle 14 alle 20. Museo dell’Acqua

A Napoli “Passione Live” Concerto di Capodanno 2022 dal Maschio Angioino in streaming

“Passione Live” il concerto di Capodanno 2022 a Napoli sarà trasmesso in streaming il 31 dicembre 2021 a partire dalle 21.30 su vari siti istituzionali elencati alla fine del post e si concluderà verso l’1 del 1 gennaio 2022 “Passione Live”

Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky al Teatro San Carlo di Napoli

Dal 28 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 al Teatro di San Carlo di Napoli ritorna Il Lago dei Cigni di Piotr I. Tchaikovsky il più famoso balletto al mondo. Prossimi 30 dicembre – 2 – 4 – 5 gennaio 2022. In versione ridotta Families a 10/15 euro 30 -31 dicembre 2021/ 4 – 5 gennaio 2022 Il Lago dei Cigni

Aperitivo e visita guidata serale al Museo di Capodimonte di Napoli

Tre nuovi speciali appuntamenti serali al Museo di Capodimonte con un happy hour in totale relax e una visita guidata personalizzata agli straordinari capolavori del museo accompagnati da uno storico dell’arte prossimo Giovedì 30 Dicembre 2021 Aperitivo e visita serale a Capodimonte

Eventi per bambini e famiglie a Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli

Fino al 29 dicembre 2021 a Palazzo Zevallos Stigliano, nel centro di Napoli, ci saranno tre eventi per bambini e famiglie da non perdere a soli 3 €.prossimi 29 dicembre Eventi Palazzo Zevallos

Visite straordinarie e natalizie al MANN tra presepi, giocattoli antichi e gladiatori

Nuovi appuntamenti per il Natale al Mann, con un nuovo programma di visite guidate per tutti durante il periodo natalizio, Wander Italy for Anna e dall’Associazione Presepistica Napoletana con appuntamenti esclusivi! Prossime 2/8/9 gennaio Visite straordinarie al MANN

Concerto di Capodanno nel Complesso Monumentale di San Lorenzo a Napoli

Anche quest’anno si terrà il primo giorno dell’anno, il 1 gennaio 2022 alle ore 18, il Concerto di Capodanno nel Complesso Monumentale di San Lorenzo a Napoli. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Musicale Amici del ‘700 Concerto di Capodanno

Così Fan Tutte: Mozart arriva al Teatro NEST di Napoli con le Ebbanesis

Così Fan Tutte è lo spettacolo delle feste natalizie al Teatro Nest di San Giovanni a Teduccio a Napoli che vede protagoniste le Ebbanesis. Tratto liberamente dall’opera di Mozart in scena dal 27 al 30 dicembre 2021 e dal 6 al 9 gennaio 2022 Così Fan Tutte

Concerto dell’Epifania dal vivo dal Teatro Mediterraneo nella Mostra d’Oltremare

Si terrà quest’anno dal vivo e con il pubblico in sala, la ventisettesima edizione del Concerto dell’Epifania, presso il Teatro Mediterraneo nella Mostra d’Oltremare di Napoli il 4 gennaio 2022. Lo spettacolo sarà poi trasmesso la sera dell’Epifania su RAI 1 Concerto dell’Epifania

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra “Divina Archeologia”

Fino al 2 maggio 2022 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli una mostra che omaggia il Sommo Poeta dal titolo “Divina Archeologia. Mitologia e storia della Commedia di Dante nelle collezioni del MANN” Divina Archeologia”.

Al Teatro Bellini torna “Le cinque rose di Jennifer” di Annibale Ruccello

Dal 26 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 torna “Le cinque rose di Jennifer” al Teatro Bellini di Napoli uno dei testi più importanti del drammaturgo napoletano Annibale Ruccello. Prossimi 30 dicembre – 1,2,4,5 gennaio Le cinque rose di Jennifer

Il luoghi della Napoli di Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio”

È stata la mano di Dio è un bel film del premio Oscar Paolo Sorrentino che narra la sua giovinezza nella Napoli degli anni ’80 e gli episodi che lo hanno segnato. Un vero “amarcord” della sua vita e un bel racconto girato a Napoli, e nelle vicinanze: i luoghi del film. “È stata la mano di Dio”

Il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo di Napoli

EVENTO ANNULLATO – Dopo un anno di interruzione si terrà di nuovo sabato 1 gennaio 2022 , l’appuntamento con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli. Il Concerto di Capodanno

È aperto a tutti quanti. Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos a Napoli

Fino al 5 gennaio 2022 a Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli, la nuova edizione natalizia di “E’ aperto a tutti quanti: A Christmas Carol”, che prevede, in versione natalizia, un ricco programma di concerti gratuiti di musica lirica, sinfonica e jazz Prossimi 29 e 31 dicembre 2021 – 5 gennaio 2022 Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos

Natale e Capodanno al Museo di Capodimonte di sera 2 euro e altro

Tanti eventi speciali tra Natale e l’Epifania al Museo e Real Bosco di Capodimonte con aperture straordinarie serali a 2 euro il 30 dicembre 2021 e poi tutti i venerdì, sabato e domenica aperta la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco. Natale e Capodanno al Museo di Capodimonte

“Due vedovi allegri” con Carlo Buccirosso e Biagio Izzo Teatro Augusteo di Napoli

Carlo Buccirosso e Biagio Izzo per la prima volta assieme a teatro in una splendida e godibile commedia, scritta dallo stesso Buccirosso fino al 16 gennaio 2022 in prima nazionale al Teatro Augusteo di Napoli Prossimi spettacoli 29,30 dicembre 1-2-3-4-5-6 gennaio 2022 “Due vedovi allegri”.

Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo e non solo

Napoli è da sempre considerata la patria dei presepi più belli del mondo perché la tradizione del presepio napoletano del settecento è quella più apprezzata e ammirata ovunque. A Napoli esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. i presepi più belli del mondo

Al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie opere di David LaChapelle

Dall’8 Dicembre 2021 al 6 Marzo 2022 al Maschio Angioino di Napoli le straordinarie foto e opere di David LaChapelle, il grande fotografo e artista americano, che lavorò con Andy Warhol. La mostra è un’installazione site specific che include opere mai esposte prima, Al Maschio Angioino David LaChapelle

Natale a Napoli 2021: otto spettacoli teatrali e musicali gratuiti e tanto altro

Tra il 23 dicembre 2021 e il 21 gennaio 2022 ben otto spettacoli teatrali e musicali gratuiti al Teatro Mercadante, al Maschio Angioino e a Castel dell’Ovo. Natale a Napoli 2021

Alessandro Siani al Teatro Diana di Napoli con Libertà Live Tour

Ritorna sulle scene dal vivo Alessandro Siani che sarà al Teatro Diana del Vomero, a Napoli con il suo ultimo divertente lavoro Libertà Live Tour. Spettacoli il 1-2-3 -4-5-6 gennaio Alessandro Siani al Teatro Diana

Tableaux Vivants vita nel Complesso Monumentale di Donnaregina

Mercoledì 29 dicembre 2021 riprendono gli eccezionali spettacoli dal vivo dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, il Museo Diocesano, a Napoli. Tableaux Vivants

Walking Tour gratuiti alla scoperta delle bellezze del centro storico di Pozzuoli

Ritornano le visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze millenarie della città di Pozzuoli. Una bella iniziativa organizzata dal Comune di Pozzuoli per il Natale 2021. Prossime 31dicembre 2021, 1, 2 e 6 gennaio 2022. Walking Tour gratuiti a Pozzuoli

Apre a Napoli nella Villa Comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM),

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

Convivio Armonico: concerti nelle chiese del centro storico di Napoli ad 1 euro

Ben 11 appuntamenti gratuiti per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci propone anche quest’anno la grande musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli. Prossimo 29 dicembre Convivio Armonico

Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero

Ristrutturata e riaperta una prima una vasta area di circa 21.000 mq del Parco della Villa Floridiana, tra l’ingresso di Via Cimarosa e la Terrazza panoramica chiusa al pubblico da oltre 10 anni Riaperto parte del Parco della Villa Floridiana

“Stanotte a Napoli” su Rai Play con Alberto Angela la sera di Natale

Si può rivere su Rai Play lo straordinario programma di Alberto Angela, “Stanotte… A Napoli” girato di notte nei luoghi più belli di Napoli a Ottobre 2021. Su Rai Play quando volete voi “Stanotte a Napoli”

A Napoli la Mostra d’Arte Presepiale nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino

Torna la mostra gratuita sui presepi tra le più belle di Napoli nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, fino all’8 gennaio 2022. La 35^ edizione è sempre organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe Mostra d’Arte Presepiale

Natale nel Parco nella ex base Nato di Bagnoli con mercatini, concerti e eventi gratuiti

Fino al 6 gennaio 2022 nei grandi spazi all’aperto e al chiuso del Parco San Laise, la ex base Nato di Bagnoli a Napoli si terrà la manifestazione Natale al Parco con tanti eventi gratuiti e tante iniziative Chiuso 24,25 e 26 dicembre Natale al Parco

Il Café Chantant ritorna a Napoli al Teatro Sannazaro

Tornano a Napoli le magiche atmosfere del Cafè Chantant dal 17 al 30 dicembre 2021 al Teatro Sannazaro a via Chiaia, lo spettacolo di Lara Sansone che riscuote ogni anno un grande successo.spettacolo il 29 e 30 dicembre Cafè Chantant al Sannazaro

Le belle luminarie per il Natale 2021 a Napoli

Finalmente di nuovo si vedono a Napoli delle belle luminarie natalizie che trasformano il clima della città e ci fanno sentire più vicini a questa bella festa del Natale che sta per arrivare. La Camera di Commercio di Napoli ha illuminato ben 140 chilometri di strada e 40 le piazze di Napoli. Le foto più belle luminarie per il Natale a Napoli

Un grande Villaggio di Natale nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Fino al 9 gennaio 2022 anche a Napoli ci sarà uno straordinario Villaggio di Natale nella grande area del Parco Robinson all’interno della Mostra D’Oltremare di Napoli. 25 e 26 aperto Il Magico Parco di Santa Claus

Il Regno di Ghiaccio: la grande pista di pattinaggio apre ad Edenlandia

Inaugurata l’ultima grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio che ci farà vivere un’esperienza da sogno tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate provando la magia del pattinaggio sul ghiaccio. Il Regno di Ghiaccio

I giorni delle Calende: rassegna di spettacoli della tradizione a cura di Carlo Faiello

Si terrà a Napoli dal 3 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 “I giorni delle Calende”, una rassegna artistica a cura di Carlo Faiello nel solco della tradizione napoletana. Prossimi spettacoli 29, 30 dicembre – 4 gennaio I giorni delle Calende

La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

E’ iniziata a Napoli la 150 esima Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, La più famosa e conosciuta fiera napoletana, la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio Armeno conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

“Dante a Palazzo Reale”: una mostra da non perdere al Palazzo Reale di Napoli

Fino al 31 marzo 2022 a Palazzo Reale di Napoli la Mostra “Dante a Palazzo Reale” con stupendi dipinti appena restaurati che si ispirano alla Divina Commedia. Dante Palazzo Reale.

Mercatini di Natale a Napoli nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Fino al 30 dicembre 2021 nel Museo di Pietrarsa si terranno i Mercatini di Natale con tante casette di legno riccamente addobbate ma anche con un ricchissimo programma di eventi e animazione per piccoli e grandi tutti i giorni ed anche una grande area food. E nel prezzo anche la visita al Museo Ferroviario di Pietrarsa aperti 30 dicembre – 2-5-6-7-8-9 gennaio Mercatini di Natale a Pietrarsa

Magico Natale all’Edenlandia di Napoli: eventi per tutto dicembre

Un ricco programma natalizio per tutto dicembre ad Edenlandia dove si entra sempre gratis. Giornate speciali con l’arrivo di Babbo Natale in una magica carrozza, e poi le luci natalizie, i pattinatori sul ghiaccio, i grandi illusionisti e tanto altro. Magico Natale

Mostra di arte presepiale al Centro commerciale La Birreria

A Napoli, nella Galleria del Centro commerciale La Birreria, si terrà fino al 6 gennaio 2022 una mostra di Arte presepiale dal titolo “La magia dei presepi”, che sarà visitabile liberamente negli orari di apertura del centro. La magia dei presepi

La fabbrica dei sogni, il musical di Sal Da Vinci al Cilea a Napoli

Al Teatro Cilea del Vomero il grande spettacolo di Sal da Vinci La Fabbrica Dei Sogni sempre assieme alla brava Fatima Trotta spettacolo straordinario il 5 gennaio 2022. La fabbrica dei sogni

Guida Michelin Italia 2022: i ristoranti stellati di Napoli e della Campania

Nella guida Guida Michelin 2022 a Napoli e nella sua provincia segnalati ben 30 ristoranti stellati, cosa che rende la provincia la prima in Italia. Ma anche in tutta la Campania le cose vanno bene ed è la seconda regione in Italia per ristoranti stellati. Guida Michelin Italia 2022

Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare

Il programma degli spettacoli fino all’epifania, 6 gennaio 2022 che si terranno nei weekend e all’interno del Teatro dei Piccoli, della Mostra d’Oltremare. Tanti belli e interessanti eventi da non perdere tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Prossimi 29 e 30 dicembre 2-3-4-6- gennaio 2022 Teatro dei Piccoli

Il Miglio Sacro: un tour alla scoperta dei tanti Tesori del Rione Sanità

Riparte a Napoli il Miglio Sacro un vero tour di più di 3 ore alla scoperta delle straordinarie bellezze del Rione Sanità, un itinerario lungo un miglio – prossimi 30-31 dicembre 6-8-9 gennaio Il Miglio Sacro

Riparte a Napoli “Il Teatro cerca Casa”: gli spettacoli teatrali nei salotti della città

A Napoli l’originale rassegna Il Teatro cerca Casa, che ci propone da anni degli spettacoli teatrali nei salotti delle case private della città. Quest’anno ben 26 spettacoli, che in altrettante dimore e location particolare. Il Teatro cerca Casa

Riapre a Napoli il Cinema Teatro Acacia del Vomero

Dopo un anno di chiusura ha riaperto giovedì 11 novembre il Cinema Teatro Acacia, la storica grande sala a pochi passi da piazza Medaglie d’Oro. Riapre l’Acacia al Vomero

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli anche spettacoli e laboratori per bambini

Dal 24 ottobre 2021 e fino a giugno 2022, il Teatro Bellini di Napoli propone anche una nuova serie di eventi e spettacoli dedicati ai più piccini con Bellini Kids, un bel progetto per bambini e famiglie Prossimi 29-30 dicembre 2021 – 3-4-5-9- gennaio 2022 Bellini Kids

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Gli eventi da non perdere in Campania nella settimana del Natale 2021

Il Presepe Vivente di Pimonte tra le bellezze dei Monti Lattari

ritorna lo splendido Presepe Vivente di Pimonte, che si svolgerà tra le bellezze della natura nella Valle Lavatoio, vicinissimo ad un fiume di purissima acqua che arriva dal Faito. Prossime aperture 2 e 6 gennaio 2022. Il Presepe Vivente di Pimonte

Voli in Ultraleggero e in Mongolfiera al Sito Borbonico di Carditello

Ultimi giorni speciali nel sito Borbonico di Carditello con tanti eventi da non perdere per adulti e bambini. Festa della befana il 6 gennaio 2022 e poi voli vincolati in mongolfiera voli speciali con uno speciale aereo ultraleggero. Voli in mongolfiera il 2 e 6 gennaio Eventi a Carditello

Natale insieme a Lacco Ameno ad Ischia: il programma delle feste

Fino al 29 gennaio 2022 un ricco un cartellone di eventi, mostre, mercatini, visite guidate, musica dal vivo e laboratori per i più piccoli si terranno a Lacco Ameno, lo splendido comune sul mare di Ischia. Natale insieme a Lacco Ameno

Eventi speciali alla Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta organizza un dicembre speciale con un ricco programma di eventi con le aperture serali il sabato sera, il Teatro di Corte aperto di mattina, le visite ai Ponti della Valle dell’Acquedotto Carolino e tanto altro. Dicembre speciale a Caserta

Grande festa ad Amalfi a Natale e a Capodanno con fuochi, eventi e concerti gratuiti

EVENTI DI CAPODANNO ANNULLATI Un ricco programmi di eventi è stato organizzato per il Natale 2021 e il Capodanno ad Amalfi dall’Amministrazione Comunale con tante manifestazioni per grandi e piccoli. Eventi fino al 6 gennaio da verificare sul sito ufficiale Natale ad Amalfi

Eventi e degustazioni gratuite per la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Ritorna fino al 26 febbraio 2022, la Festa del Mandarino dei Campi Flegrei con tanti eventi a Ischia e in varie cittadine dei Campi Flegrei. eventi il 31 dicembre Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Natale 2021 a Positano: eventi natalizi in Costiera Amalfitana

EVENTI DI CAPODANNO ANNULLATI Tanti eventi per il Natale 2021 a Positano, con trentadue giorni di manifestazioni tra concerti, spettacoli teatrali ed anche voli di una Mongolfiera dalla spiaggia di Positano Eventi fino al 6 gennaio da verificare sul sito ufficiale Natale 2021 a Positano

Walking Tour gratuiti alla scoperta delle bellezze del centro storico di Pozzuoli

Ritornano le visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze millenarie della città di Pozzuoli. Una bella iniziativa organizzata dal Comune di Pozzuoli per il Natale 2021. Prossime 31dicembre 2021, 1, 2 e 6 gennaio 2022. Walking Tour gratuiti a Pozzuoli

Endless blue: a Capri luminarie natalizie seguono l’arte ​contemporanea

Si chiama Endless Blue (Blu Infinito) ed è una installazione d’arte contemporanea, un site specific creato per il campanile di Capri dall’artista toscano Michelangelo Bastiani. Endless Blue

E’ tempo di Natale a Cetara in costiera amalfitana con tanti

Fino al 9 gennaio 2022 a Cetara, il piccolo borgo sul mare in Costiera amalfitana, accese le luminarie natalizie ed iniziato un ricco cartellone di attività che ci invoglieranno ad andare in Costiera a gustare anche le tante, e ottime, specialità del posto. L’atmosfera natalizia in riva al mare a Cetara

Natale da favola al Real Belvedere di San Leucio

Tanti eventi per grandi e piccini al bellissimo Real Sito di San Leucio in occasione delle festività natalizie. Giochi e laboratori a tema per bambini e visite guidate per i grandi nel grande complesso borbonico vicino Caserta eventi il 4 gennaio Natale a San Leucio

La casa di Babbo Natale più grande d’Italia nel Castello di Agropoli

Anche quest’anno nel Castello di Agropoli, fino al 6 gennaio 2022, ci sarà La Vera Casa di Babbo Natale con mercatini e una grande casa di Babbo Natale. La casa di Babbo Natale di Agropoli è la casa più grande d’Italia. La casa di Babbo Natale a Agropoli

Eventi natalizi, mostre, spettacoli gratuiti e mercatini a Sorrento a Villa Fiorentino

Fino al 30 gennaio 2022 a Villa Fiorentino, la grande villa sul corso principale di Sorrento, c i saranno tanti eventi natalizi per bambini ed adulti organizzati dalla Fondazione Sorrento che gestisce la bella villa. Prossimo 29 -30 dicembre 6 gennaio Natale a Villa Fiorentino

Natale in Reggia: mercatini, spettacoli ed eventi nella Reggia di Portici

A Portici ‘Natale in Reggia’ con mercatini di Natale e poi tanti eventi e spettacoli tra cui anche il “Concerto di Capodanno” tra palazzo Reale e il Galoppatoio con tanti appuntamenti e spettacoli fino al 6 gennaio 2022. Prossimi 28 e 29 dicembre- 1 e 6 gennaio Natale in Reggia

Natale a Carditello tra voli in mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico

Natale magico nel sito Borbonico di Carditello con la versione natalizia di Carditello Experience che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 con tanti eventi da non perdere per adulti e bambini. Eventi il 2 e 6 gennaio Natale a Carditello

Un mese di festa a Caserta per CE Gusto Urban Park, Xmas Edition 2021

Più di un mese di festa a Caserta dove in tutti i weekend di dicembre e fino al 9 gennaio 2022 riparte CEGusto StrEat Fest una grande festa con tanto Street Food di qualità ma anche artigianato, live music, buskers, animazione, teatro, laboratori artistici con eventi gratuiti nel cuore della città prossimi 29/30/31 dicembre 2021 – 5/6/7/8/9 gennaio 2022 CEGusto StrEat Fest

Mercatini di Natale a Castellammare di Stabia con il Natale in Ferrovia

A Castellammare si terranno dei Mercatini Natalizi veramente artigianali con l’evento Natale in Ferrovia. Prossime date 5 gennaio 2022 Natale in Ferrovia

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Bella sempre

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Le mostre da non perdere nel weekend a Napoli

Da Keith Haring alla street Art dei nostri giorni: una mostra al Pan di Napoli

Fino al 28 febbraio 2022 al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli la mostra “Dalla Napoli di Keith Haring ai giorni nostri” con oltre 100 le opere che vanno dai lavori degli anni ’80 di Keith Haring, agli scatti di quegli anni di Luciano Ferrara, per arrivare alla street Art dei nostri giorni con le opere di Rosy in The Box e di Trallallà Da Keith Haring alla street Art

Dante Inferno: a Castel dell’Ovo un’esperienza immersiva in 3D

Fino al 31 dicembre 2021 nella Sala delle Carceri di Castel dell’Ovo ci l’evento “Dante Inferno”, un’animazione tridimensionale delle illustrazioni della Divida Commedia realizzate da Gustave Doré. Dante Inferno

Naples, Sense of Place: Napoli in bianco al MANN

Fino al 7 gennaio 2022 al MANN la mostra di Alex Trusty “Naples. Sense of place” con 52 scatti in bianco e nero per scoprire la bellezza contraddittoria e piena di chiaro-scuri di Napoli. Naples, Sense of Place

“Mille Miliardi di Alberi” Enza Monetti a San Domenico Maggiore

Fino al 4 gennaio 2022 nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore la personale di Enza Monetti con 30 opere taglienti, nostalgici, eleganti, modulati sul senso del rispetto e della rinascita, la cui rifioritura lascia negli occhi del visitatore un alone di fiduciosa e serena speranza nel futuro. Ingresso libero “Mille Miliardi di Alberi

La mostra “Gladiatori” al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una grande e importante mostra dal titolo “Gladiatori” sarà al MANN Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli al 6 gennaio 2022. Una grande mostra con ben 160 straordinari reperti che verranno esposti nel grande Salone della Meridiana. “Gladiatori” al MANN

La mostra “Monne e Madonne” nella Cappella Pontano nel centro antico di Napoli

Fino al 9 gennaio 2022 nella splendida Cappella Pontano e nella Chiesa del Santissimo Salvatore, a Napoli la mostra “Monne e Madonne. Il corpo e le virtù femminili” con straordinari dipinti e sculture e quadri del barocco napoletano che ruotano intorno all’universo femminile Monne e Madonne

La mostra “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” nel Complesso di Donnaregina

Il Museo Diocesano Napoli ospiterà la mostra dal titolo “Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli” dal 27 ottobre 2021 fino a gennaio 2022. Una mostra straordinaria per ammirare, per la prima volta a Napoli, le gradi opere di Aniello Falcone che fu uno dei più grandi pittori napoletani della prima metà del Seicento. Aniello Falcone, il Velásquez di Napoli

“Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità”: una mostra a Castel dell’Ovo a Napoli

Fino all’8 maggio 2022 nelle suggestive sale di Castel dell’Ovo a Napoli una mostra da non perdere: “Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità” per scoprire la vita e il tempo di Tutankhamon, il faraone egizio forse più conosciuto al mondo. Tutankhamon

“Il Caos dentro”: una mostra su Frida Kahlo a palazzo Fondi a Napoli

Una grande mostra “Frida Kahlo – Il Caos dentro” a Napoli a Palazzo Fondi a via Medina fino al 9 gennaio 2022 per conoscere questa grande artista Frida Kahlo – Il Caos dentro

Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 “Pino Daniele Alive, La Mostra”, nello straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello, Pino Daniele Alive

Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale

Ha riaperto in sicurezza il Gabinetto Segreto del Museo Archeologico Nazionale di Napoli la zona del Museo con le sale ospitano i 250 reperti a soggetto erotico ritrovati durante gli scavi nelle città vesuviane. il Gabinetto Segreto del MANN

Da Maradona a Genny: una mostra di Paolo La Motta al Museo di Capodimonte

L’arte contemporanea nel Museo di Capodimonte. Prorogata al 16 gennaio la nuova esposizione dal titolo “Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità”. Le opere di Paolo La Motta

Al MANN di Napoli una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del Bronzo

La Campania prima dei Greci e dei Romani: una nuova sezione del Museo Archeologico di Napoli apre mostrandoci circa 800 reperti con la storia della Campania prima dell’arrivo di Greci e Romani La Piana Campana, una terra senza confini”

Claude Monet the Immersive Experience a Napoli

Fino al 31 gennaio 2022 la mostra a Napoli Claude Monet: The Immersive Experience, nella Chiesa di San Potito, con esperienza immersiva e realtà virtuale. Claude Monet a Napoli

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

Inaugurato sotto il decumano maggiore, a 35 metri di profondità, il Museo dell’Acqua un percorso particolarissimo di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani Museo dell’Acqua

Al Museo Filangieri biglietti a 3 € e il sabato a 5 €

Il Museo Filangieri di via Duomo ha riaperto e dal lunedì al venerdì si paga 3 euro il sabato 5 e con anche il Museo del Tesoro di San Gennaro solo 8 euro. Il Museo Filangieri.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata