Eventi natalizi, mostre, spettacoli gratuiti e mercatini a Sorrento a Villa Fiorentino

A Sorrento nei grandi locali e nei giardini della bella Villa Fiorentino, sul centralissimo Corso Italia, tanti eventi gratuiti per questo prossimo Natale, tra spettacoli, mostre, mercatini natalizi e tanto altro

Dal 4 dicembre al 30 gennaio 2022 a Villa Fiorentino, la grande villa sul corso principale di Sorrento, ci saranno tanti eventi natalizi per bambini ed adulti organizzati dalla Fondazione Sorrento che gestisce la bella villa. Tutti eventi interessanti che si aggiungono al ricco programma natalizio varato dal Comune.

Si parte con una mostra di Marcello Aversa dal titolo “Terra Viva” che sarà a Villa Fiorentino dal 7 dicembre al 30 gennaio 2022 in cui si potranno ammirare le opere del maestro conosciuto in tutto il mondo ed in particolare quelle legate al presepe per cui Aversa è famoso. Nell’ambito della mostra nelle giornate dell’8 e del 18 dicembre, si terrà nelle sale di Villa Fiorentino “Te piace ‘o presebbio?!”, un progetto di Marco Palmieri in cui gli attori/pastori si incarnano e trasmettono al pubblico, aldilà del loro personaggio, la propria umanità.

Non mancherà anche una mostra fotografica dal titolo #aboutsorrento2022, con le 12 foto selezionate per rappresentare la penisola sorrentina nel calendario 2022. Le mostre resteranno aperte dal 7 dicembre al 30 gennaio 2022 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; sabato, domenica e festivi fino alle 21.

Mercatini Natalizi e non solo nei giardini di Villa Fiorentino

Dal 4 dicembre, nei grandi spazi esterni di Villa Fiorentino si terranno i mercatini natalizi, il giardino incantato, le giostre per i più piccoli e degli eventi che proseguiranno per tutto il periodo natalizio. Per l’accesso ai giardini ed alla Villa è previsto l’ingresso libero, ma è richiesto il Green pass per l’accesso sia per l’area interna che per l’esterno.

Gli spettacoli serali a Villa Fiorentino

Sono diversi gli spettacoli in programma previsti per questo Natale a Villa Fiorentino: ecco il programma.

Venerdì 10 dicembre, alle ore 19.30 – “Natale all’Opera ”, – duo “Il canto delle Sirene” composto da Valeria Ioviero, soprano ed Aniello Iaccarino, pianista. Un concerto che propone brani della tradizione natalizia intervallati da famose arie liriche del repertorio internazionale.

”, – duo “Il canto delle Sirene” composto da Valeria Ioviero, soprano ed Aniello Iaccarino, pianista. Un concerto che propone brani della tradizione natalizia intervallati da famose arie liriche del repertorio internazionale. Sabato 11 dicembre, alle ore 19.30 – “Polvere di Natale” – con Aurelia Coppola e Anna Paola Troiano, voci recitanti Pino Brancaccio e Maria Pacilio, orchestra Ensemble Neapolis. Uno spettacolo sulla nascita di Gesù attingendo da brani famosi nel mondo e, con una voce narrante che ci accompagna.

con Aurelia Coppola e Anna Paola Troiano, voci recitanti Pino Brancaccio e Maria Pacilio, orchestra Ensemble Neapolis. Uno spettacolo sulla nascita di Gesù attingendo da brani famosi nel mondo e, con una voce narrante che ci accompagna. Lunedì 13 dicembre, alle ore 19.30 – “Souvenir da…” una videoproduzione che propone un percorso artistico multisensoriale, una narrazione sviluppata tramite interventi fotografici, audiovisivi, scultorei e performativi relativi al territorio di Sorrento.

una videoproduzione che propone un percorso artistico multisensoriale, una narrazione sviluppata tramite interventi fotografici, audiovisivi, scultorei e performativi relativi al territorio di Sorrento. Venerdì 17 dicembre, alle ore 19.30 -“Natal è” – con Maria Pacilio e Myriam Lattanzio uno spettacolo in forma di teatro-concerto, con brani della tradizione letteraria partenopea e nazionale del momento che tratta la nascita del Salvatore.

con Maria Pacilio e Myriam Lattanzio uno spettacolo in forma di teatro-concerto, con brani della tradizione letteraria partenopea e nazionale del momento che tratta la nascita del Salvatore. Domenica 19 dicembre, alle ore 11.30 – Sorrento Modern Orchestra – concerto dell’Istituto Superiore Liceo Musicale e Coreutico “Francesco Grandi”.

concerto dell’Istituto Superiore Liceo Musicale e Coreutico “Francesco Grandi”. Mercoledì 29 dicembre, alle ore 19:30 – “Il Natale di Razzullo” – a cura dell’Associazione Musicale Armonici Intarsi, con la partecipazione di Marco Palmieri. Un viaggio nella tradizione attraverso canti, musiche e testi dal ‘600 ai giorni nostri.

– a cura dell’Associazione Musicale Armonici Intarsi, con la partecipazione di Marco Palmieri. Un viaggio nella tradizione attraverso canti, musiche e testi dal ‘600 ai giorni nostri. Giovedì 30 dicembre, alle ore 19.30 – “Jingle Bell Rock” – con Valeria Ioviero, voce ed Aniello Iaccarino, pianista-accompagnatore. Il concerto propone una selezione di cover dei più famosi brani della tradizione natalizia internazionale, arrangiati con stile eclettico: pop, swing, jazz e rock.

– con Valeria Ioviero, voce ed Aniello Iaccarino, pianista-accompagnatore. Il concerto propone una selezione di cover dei più famosi brani della tradizione natalizia internazionale, arrangiati con stile eclettico: pop, swing, jazz e rock. Giovedì 6 gennaio, alle ore 19.30 – “Winter Wonderland” – un concerto con Valeria Ioviero, voce ed Aniello Iaccarino, pianista-accompagnatore con una carrellata dei brani più famosi dedicati alla magia dell’inverno e del Natale, in un divertente mix di tradizione e modernità.

Tutti gli eventi sono gratuiti – per accedere è necessario Il Green Pass, Mascherina e rispetto delle normative in vigore.

Maggiori informazioni – Villa Fiorentino Fondazione Sorrento

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata