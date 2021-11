Mercatini di Natale 2021 a Napoli nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Ph Facebook Mercatini di Natale Napoli

Ritornano i Mercatini di Natale nel grande Museo Ferroviario di Pietrarsa

Dal 27 novembre 2021 al 30 dicembre 2021 nel Museo di Pietrarsa si terranno i Mercatini di Natale. Una edizione 2021 che torna dopo un anno di fermo e che presenta la tipica atmosfera natalizia con casette di legno riccamente addobbate e con proposte di vario tipo tra le luci e i colori del Natale, Non mancheranno band, artisti di strada, un ricco programma di animazione per bambini e una fornita area food con tanti produttori di eccellenze della enogastronomia campana.

Un evento che trasformerà l’atmosfera dell’austero Museo Ferroviario e lo cambierà in un luogo straordinario tra luci e colori del Natale facendo vivere a grandi e bambini la magica atmosfera del Natale.

Tra i viali del Museo di Portici ci saranno le casette in legno di numerosi espositori tra artigiani, ristoratori e produttori della enogastronomia campana che saranno nell’area “gallery street” illuminata e decorata a festa.

Mercatini natalizi ma anche attività per bambini e per adulti

Massima attenzione anche ai bambini che troveranno anche attività ludico e didattiche, tra cui la visita alla “Littorina postale” per scrivere e inviare la letterina dei desideri, o potranno vedere le locomotive che hanno trainato il Polar Express, e potranno anche visitare la casa di Babbo Natale.

Per gli adulti ci saranno invece degli eventi particolari tra cui spettacoli, cabaret, rappresentazioni teatrali, concerti live e artisti itineranti.

Ingresso anche alle aree espositive del Museo Nazionale Ferroviario

Chi andrà a Pietrarsa per i i Mercatini di Natale potrà anche visitare e scoprire il grande patrimonio storico-culturale del museo e dove è nata la storia delle ferrovie italiane.

Una grande area museale di circa 36.000 metri quadrati, su cui ci sono sette padiglioni ottocenteschi affacciati sul Golfo di Napoli al cui interno c’è una collezione di grandi treni unica al mondo. Nel Museo di Pietrarsa troveremo infatti ben 55 grandi mezzi ferroviari tra locomotive a vapore, carrozze e “Littorine”, cimeli ferroviari, modellini di treni e il grande plastico “Trecentotreni” lungo 18 metri e largo 2.

Mercatini di Natale a Pietrarsa: aperture

La manifestazione “Mercatini di Natale Napoli” si terrà per l’anno 2021 nei seguenti giorni:

Novembre 27-28

Dicembre 2-3-4-5-8-9-10-11-12-16-17-18-19-21-22-23-26-27-28-29-30.

e si svolgerà, nei giorni di apertura, con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 22.00 (ultima uscita ore 23.00)

Mercatini di Natale a Pietrarsa: Programma intrattenimento

Eventi generali

Trombonieri di Cava dè Tirreni 28 Novembre 2021

Baracca dei Buffoni 27 novembre, 8 dicembre e 26 dicembre 2021

Nei Giorni Festivi

Ore 17.00 Ali luminose, LollyPop e Ventagli Led

Ore 17.45 Coro Gospel

Ore 18.30 Ali luminose, LollyPop e Ventagli Led

Ore 19.15 Coro Gospel

Ore 20.00 Coro Gospel

Ore 21.45 Ali luminose, LollyPop e Ventagli Led

Nei Giorni Feriali

Ci saranno attori che saranno raccontafiabe, giullari in costume che approfitteranno del transito degli ospiti dei mercatini, per farli diventare il loro pubblico. Ogni storia ha una durata media di 8-10 minuti, saranno gli attori stessi a valutare se raccontare una o due storie per gruppo

Ore 17.30 Ti conto e ti racconto

Ore 18.30 Ti conto e ti racconto

Ore 19.30 Ti conto e ti racconto

Ore 20.30 Ti conto e ti racconto

Intrattenimento Bambini

Il salone dei 500 diventerà il paese delle meraviglie con attività dedicate alle famiglie con bambini per tutta la giornata divise in fasce orarie.

Angolo della letterina.

Il treno dei Racconti – Letture animate e fiabe di natale( sceglieremo un treno insieme dove allestire all’esterno un angolo per i racconti di Natale.)

Incontro speciale con Babbo Natale nel mondo delle meraviglie

Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale” (Caccia al tesoro itinerante.)

Christmas Dance

Animazione Bambini in Settimana

Ore 10.00 Benvenuto e saluto agli ospiti

Ore 10.30 Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 11.00 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 11.30 Il treno dei racconti (favole di Natale)

Ore 12.00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale”

Ore 12.30 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 13.00 Christmas Dance

Ore 13.30 Il treno dei racconti (favole di Natale)

Ore 15.00 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 15.30 Christmas Dance

Ore 15.30 Il treno dei racconti

Ore 16.00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale”

Ore 16.30 Spettacolo dell’elfo Pistillo

Ore 17.00 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 17.30 Il treno dei racconti (favole di Natale)

Ore 18.00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale”

Ore 18.30 Spettacolo dell’elfo Pistillo

Ore 19.00 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 19.30 Christmas Dance

Ore 20.00 Il treno dei racconti (favole di Natale)

Ore 20.30 Spettacolo dell’elfo Pistillo

Ore 20.30 Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 21.00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale”

Ore 21.30 Christmas Dance

Ore 22.00 Sfilata dei personaggi e buonanotte

Animazione Bambini Sabato- domenica e festivi

Ore 10.00 Benvenuto e saluto agli ospiti e apertura di tutte le postazioni.

Ore 10.30 Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 11.00 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 11.30 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale”

Ore 12.00 Musical di Natale

Ore 12.30 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 13.00 Christmas Dance

Ore 13.30 Musical di Natale

Ore 14.00 Il treno dei racconti (favole di Natale)

Ore 15.00 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 15.30 Christmas Dance

Ore 15.30 Il treno dei racconti

Ore 16.00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale”

Ore 16.30 Musical di Natale

Ore 17.00 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 17.30 Il treno dei racconti (favole di Natale)

Ore 18.00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale”

Ore 18.30 Musical di Natale

Ore 19.00 Percorso itinerante guidato per il Natale delle meraviglie.

Ore 19.30 Christmas Dance

Ore 20.00 Il treno dei racconti (favole di Natale)

Ore 20.30 Musical di Natale

Ore 20.30 Babbo Natale saluta tutti i bambini

Ore 21.00 Caccia al tesoro “Sulle tracce del Bianconiglio di Natale”

Ore 21.30 Christmas Dance

Ore 22.00 Sfilata dei personaggi e buonanotte

Mercatini di Natale a Pietrarsa: costi

Adulto feriale • 8 euro / festivo e/o evento speciale • 10 euro

Bambino (3 – 12 anni) feriale / festivo 5,00 euro

0-2 anni – diversamente abili: ingresso gratuito

Giovedì e venerdì pacchetto famiglia (2 adulti e 2 bambini) euro 20

Per i viaggiatori Trenitalia regionali e/o clienti Carta Freccia è applicato uno sconto di € 2,00 sul biglietto intero weekend.

Il biglietto comprende l’accesso all’area espositiva del museo e visita ai mercatini di Natale dalle 10.00 alle 22.00 (ultima uscita ore 23.00).- Verificare sui canali ufficiali eventuali cambiamenti

Maggiori informazioni – Mercatini di Natale a Pietrarsa 081/472003

Facebook – Mercatini di Natale a Pietrarsa

