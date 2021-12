Natale da favola al Real Belvedere di San Leucio: giochi e laboratori a tema per bambini e visite per grandi

Un fitto programma di eventi per grandi e piccini animerà il Real Sito di San Leucio in occasione delle festività natalizie. Giochi e laboratori a tema per bambini e visite guidate per i grandi nel grande complesso borbonico vicino Caserta

Fino al 4 gennaio 2022 un Natale da Favola al bellissimo Belvedere di San Leucio vicino Caserta con tanti eventi per piccoli e grandi.

Previsti tanti eventi natalizi con la caccia al tesoro e il laboratorio delle letterine per Babbo Natale, che vengono chiuse con il “sigillo Reale” e poi, per i “grandi” visite guidate allo splendido Belvedere alla sezione di Archeologia Industriale. Assieme alle guide e ai maestri presenti si “animeranno” i macchinari per la lavorazione della seta e ognuno potrà provare l’emozione di lavorare la seta.

Eventi per piccoli e grandi nello splendido complesso Borbonico

Per le visite è necessaria la prenotazione e troverete eventi per tutta la famiglia per un Natale da favola. Dopo il successo di domenica 12 dicembre 2021 gli altri eventi si terranno anche nei giorni 19, 23 e 26 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022 con orario unico alle ore 11.00

La caccia al tesoro e i laboratori sono esclusivamente per i bambini e per questa II edizione sono previsti prima una caccia al tesoro alle ore 11.00 e, a seguire alle ore 12.00, dei laboratori a tema. Per gli adulti c’è la visita guidata alla sezione di archeologia industriale dove assisteranno alla dimostrazione del funzionamento dei telai e avranno la possibilità di vedere all’opera alcuni dei macchinari in esposizione.

Come partecipare a Natale da Favola

Gli eventi si terranno nei giorni 19, 23 e 26 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022

Il costo di partecipazione all'iniziativa è di 4 euro a persona ma i bambini al di sotto dei 3 anni entrano gratis.

L’evento è organizzato dal Comune di Caserta e per partecipare è necessario il Green Pass, Mascherina e prenotazione.

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione al numero 0823.273152 (tutti i giorni dalle 9,00 alle 17,00).

Tutte le informazioni su orari e iniziative al numero indicato o a belvedere@comune.caserta.it

Maggiori informazioni – Natale da favola — evento Facebook

