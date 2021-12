Serate speciali con aperitivo e visita guidata al Museo di Capodimonte di Napoli

Tre nuovi speciali appuntamenti serali al Museo di Capodimonte con un happy hour e una visita guidata personalizzata agli straordinari capolavori del museo accompagnati da uno storico dell’arte

Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti Wander Italy Tours propone tre nuove date per l’evento Aperitivo al Museo, appuntamenti imperdibili per farsi circondare in totale relax dalla bellezza e dalla cultura.

I nuovi eventi si terranno a Capodimonte nei giorni Lunedì 27, Martedì 28 e Giovedì 30 Dicembre 2021 e prevedono una straordinaria visita guidata serale al Museo di Capodimonte dopo un aperitivo circondati dall’arte. Si inizia con un happy hour in totale relax nella splendida cornice del cortile della reggia di Capodimonte a base di stuzzicherie tipiche del repertorio della rosticceria napoletana accompagnate da un calice di vino/prosecco o Aperol Spritz

La visita personalizzata nel Museo nazionale di Capodimonte

Dopo l’aperitivo si inizia il viaggio tra le straordinarie bellezze del Museo napoletano accompagnati da una guida turistica abilitata, esperta storica dell’arte, che ci condurrà in una passeggiata nella storia e nell’arte.

Il palazzo è stato infatti una importante residenza reale per tre dinastie, ognuna delle quali ha lasciato un segno. Costruito dai Borbone ha poi ospitato i sovrani francesi Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat e i Savoia dopo l’Unità di Italia.

Oggi il grande Palazzo è un grande museo che ospita opere d’Arte tra le più importanti al mondo e vi si trovano anche quelle di Tiziano, Raffaello, Botticelli, El Greco, Perugino, Masaccio, Mantegna, Goya e poi di grandi artisti che hanno lavorato a Napoli come Luca Giordano, Ribera, Artemisia Gentileschi, giusto per citarne alcuni. La visita terminerà con uno dei capolavori del grande Caravaggio: La flagellazione di Cristo.

L’evento è a cura di Wander Italy Tours a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Aperitivo al Museo: prezzi, orari e date

Quando : Lunedì 27, Martedì 28 e Giovedì 30 Dicembre 2021

: Lunedì 27, Martedì 28 e Giovedì 30 Dicembre 2021 Orario: 00 -19.20 – 19.40 – 20.00 e 20.20 –

00 -19.20 – 19.40 – 20.00 e 20.20 – Durata : due ore circa complessivamente

: due ore circa complessivamente Dove : Museo nazionale di Capodimonte, Napoli (Appuntamento al bar presso l’ingresso del Museo)

: Museo nazionale di Capodimonte, Napoli (Appuntamento al bar presso l’ingresso del Museo) Prezzo biglietto : Costo: € 20 (aperitivo, ingresso ed auricolari inclusi)

: Costo: € 20 (aperitivo, ingresso ed auricolari inclusi) Contatti e informazioni: Info e prenotazioni via WhatsApp: Wander Italy Tours +39 331 732 5072(specificando data, orario e numero e partecipanti)

