Natale 2021 alla Reggia di Portici: Mercatini, spettacoli ed eventi nella Reggia e nel Galoppatoio Reale

Mercatini di Natale, tanti eventi e spettacoli tra cui anche il Concerto di Capodanno tra il palazzo Reale e lo splendido Galoppatoio da poco restaurato e aperto al pubblico.

La quinta edizione di Natale in Reggia si terrà tra la Reggia di Portici e il Galoppatoio Reale dal 3 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. La magia del Natale rivivrà negli stupendi luoghi del Palazzo Reale Borbonico di Portici con i tradizionali mercatini natalizi e con tanti appuntamenti e spettacoli fino al 6 gennaio 2022.

Un evento organizzato dalla Facoltà di Agraria dell’Università Federico II in collaborazione con il Centro MUSA e con il MAVV e patrocinato dalla Città metropolitana di Napoli e dal Comune della Città di Portici.

La manifestazione propone più eventi per tutto il mese di dicembre 2021, come il Mercatino di Natale nello splendido Galoppatoio Reale appena restaurato dal 3 al 5 dicembre, e poi vari spettacoli, eventi, presentazioni di libri per adulti e bambini ad ingresso libero e a pagamento.

Durante tutta la manifestazione Natale in Reggia , e fino al 6 gennaio, un ricco programma per adulti e bambini tra spettacoli, animazione, visite guidate, visite teatralizzate, seminari, stand di prodotti tipici e artigianato, degustazioni e anche incontri con i ricercatori della struttura Universitaria. Per tutti gli eventi della manifestazione l’accesso è consentito solo con Green Pass e c’è la possibilità di parcheggio nei viali della Reggia.

Natale in Reggia – Reggia Borbonica di Portico dicembre 2021

Mercatino di Natale in Reggia – Galoppatoio Reale – Ingresso libero

3 dicembre – dalle 15.30 alle 21.00

4 dicembre – dalle 10.00 alle 21.00

5 dicembre – dalle 10.00 alle 21.00

Durante i giorni del Mercatino di natale ci saranno tanti eventi tra presentazione dei libri, laboratorio per bambini sulla giusta alimentazione e poi concerti e momenti musicali e naturalmente tanta animazione per bambini. Maggiori informazioni

Scienze Agrarie Sotto L’albero – Ingresso libero

Giornata speciale il 4 Dicembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ad Ingresso libero Reggia di Portici – Nella Biblioteca Storica Piano Nobile sita al piano nobile della Reggia di Portici, docenti e giovani ricercatori del Dipartimento mostreranno al pubblico alcune delle proprie attività di ricerca, coinvolgendolo in sicurezza in esperimenti e brevi presentazioni interattive. Questa attività è rivolta a persone di tutte le età. Maggiori Informazioni

Natale in Reggia – Eventi e spettacoli – Ingresso libero o a pagamento

dall’ 08 al 13 dicembre 2021 “Rock e non solo” – Chiara Amato- Mostra di arte contemporanea. Ingresso libero.

08 dicembre 2021 – ore 18:00 “TOMBOLA STORICA del 1734” di Davide Brandi.

08 dicembre 2021 – ore 17:30, 19:00, 20:30 “A CHIRSTMAS CAROL” Evento a cura di Il Demiurgo.

11 dicembre 2021 – ore 20:00 “Una tombola di barzellette” di e con Paolo Neroni.

12 dicembre 2021 – ore 16:00, 18:00 “C’ERA UNA VOLTA” Evento per bambini a cura di Il Demiurgo.

13 dicembre 2021 – ore 20:00 “Concerto” Gruppo di musica popolare Terra Terra. Ingresso libero.

15 dicembre 2021 – ore 19:00 “Tombola Storica Napoletana” di Davide Brandi

16 dicembre 2021 – ore 19:00 “CANTO E M’INCANTO” Concerto a cura di Coro Incanto.

18 dicembre 2021 – ore 19:00 “STORIA DEL REGNO DI NAPOLI DA CARLO DI BORBONE A FERDINANDO II” Evento itinerante a cura di Karma.

19 dicembre 2021 – ore 17:00 “MIA MAMMA è MARIA CALLAS. QUANDO I BAMBINI SI DANNO LE ARIE” Concerto a cura di Coro Incanto

19 dicembre 2021 – ore 19:00 “Note nella notte di Natale” Evento a cura di Ensemble Fa…Re Sol Musica

28 dicembre ore 19.30 “Torneo di burraco di beneficenza” – Galoppatoio Reale

29 dicembre 2021 – ore 20:00 “Torneo di burraco Federale” – Galoppatoio Reale

1 gennaio 2022 “Concerto di Capodanno” – Galoppatoio Reale

6 gennaio 2022 – ore 10.30 “La Befana viene di…. giorno e alla Reggia” – Galoppatoio Reale

Centro MUSA – Musei delle Scienze Agrarie Università degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio Informazioni e Biglietteria 0812532016 – Reggia di Portici – Via Università, 100 80055 Portici (NA)

