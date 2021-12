Natale 2021 a Positano: il programma degli eventi natalizi nella perla della Costiera Amalfitana

Letizia Agosta - Unsplash

Tanti eventi da non perdere per il Natale 2021 a Positano, la perla della Costiera Amalfitana con trentadue giorni di manifestazioni tra concerti, spettacoli teatrali ed anche voli di una Mongolfiera dalla spiaggia di Positano. Non mancheranno tanti eventi per bambini in un Villaggio di Babbo Natale tutto per loro.

Trentadue giorni di eventi a Positano fino al 9 gennaio 2022, iniziati con l’accensione di ben tre alberi natalizi, il primo nel centro di Positano, il secondo a Montepertuso e l’ultimo a Nocelle le due frazioni vicine. Nel programma tanti eventi tra le sette chiese di Positano, con concerti e spettacoli teatrali e poi ben venticinque eventi per i bambini in uno speciale Villaggio di Babbo Natale tutto per loro con spettacoli di Burattini e tanto altro pensato apposta per loro.

Oltre a un bello spettacolo di Peppe Barra “Natalizia” ed a un concerto di Andrea Sannino che si terrà 1l 29 dicembre a Piazza dei Racconti anche dei simpatici voli di una Mongolfiera dalla spiaggia di Positano.

Eventi nelle chiese e nelle piazze di Positano

Poi un eccezionale concerto jazz di fine anno con l’Alessandro Florio Trio nel giorno 31 dicembre ed anche lo spettacolo la “Notte Santa d’Ammore” con Giovanni Mauriello. nella chiesa Madre. Anche nella Chiesa di Santa Maria Assunta, tanti eventi tra cui “Incanto di Natale“, e poi in seguito ci sarà il Musical del Natale, Evangelio, il giorno 28 dicembre.

Tanti eventi anche in Piazza dei Racconti dove ci sarà il Villaggio di Babbo Natale e poi altri spettacoli teatrali nella Chiesa del Rosario, che ospiterà “il meglio di Natale in Casa Cupiello” il 15 a cura di Antonio Speranza e “Mo’ven Natale” il 17 di Giuseppe Rispoli. Da non perdere il giorno 20 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, l’opera “Natale in Musical“, con replica presso la Chiesa Nuova.

Anche sfilate di auto d’epoca e eventi nei borghi vicini

Belli anche gli eventi itineranti “Natale in 500” con la sfilata delle auto dal centro ai vari borghi nel giorno 20 dicembre e il 1 dell’anno nuovo e, parlando dei borghi da non perdere a Fornillo il tradizionale Presepe vivente del 24 dicembre tra suoni e melodie.

Non mancheranno i grandi concerti dell’Associazione Franco di Franco con il 1° gennaio il Concerto di Capodanno, con il M° Paolo Scibilia, che dirigerà l’SCS Harmonia Nobile Chamber Ensemble tra valzer, polke, arie d’opera e romanze.

