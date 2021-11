Aperture il sabato sera a 3 € e tanti eventi alla Reggia di Caserta per Natale 2021

La Reggia di Caserta organizza un dicembre speciale con un ricco programma di eventi con le aperture serali il sabato sera, il Teatro di Corte aperto di mattina, le visite ai Ponti della Valle dell’Acquedotto Carolino e tanto altro

Grandi novità dalla splendida Reggia di Caserta che per il mese di dicembre organizzerà tante attività e aperture straordinarie coinvolgendo anche il territorio. Il Complesso vanvitelliano aprirà le sue porte anche il martedì, giorno di chiusura e ci saranno delle aperture straordinarie degli Appartamenti Reali il sabato sera a soli 3 euro e tanto altro. Di seguito le principali novità.

Per tutto il mese di dicembre 2021, la Reggia di Caserta resterà aperta anche di martedì (consueto giorno di chiusura settimanale), dalle 9.30 alle 16.30 (con orari differenziati per Parco Reale e Giardino Inglese). Il biglietto costerà sempre 10 euro e sarà valido per la visita dell’intero Complesso Vanvitelliano.

Tutti i sabati di dicembre (ad eccezione del 25 dicembre) gli Appartamenti Reali saranno visitabili fino alle 23 (ultimo ingresso ore 22.15), con un biglietto al costo di soli 3 euro (numero di ingressi limitato).

Tutte le domeniche di dicembre sarà possibile accedere ai Ponti della Valle dell'Acquedotto Carolino

Per tutto il mese di dicembre tutti i giorni, dalle 10 alle 13, sarà aperto il Teatro di Corte.

Le modalità di visita per ciascuno degli spazi saranno disponibili sul sito ufficiale .

Anche tante altre iniziative a dicembre alla Reggia di Caserta

Non mancheranno anche iniziative realizzate con gli enti e le istituzioni del territorio.

ogni martedì presso la buvette sarà possibile gustare menù realizzati secondo i principi della dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco Patrimonio immateriale dell'Umanità in collaborazione con Coldiretti, con l'Osservatorio Dieta Mediterranea e con il concessionario del servizio ristorazione Consorzio Daman,

​il 12 dicembre L'associazione Premio GreenCare donerà uno spettacolo musicale ad opera di zampognari professionisti in piazza Carlo di Borbone.Grazie alle partnership attivate dalla Reggia di Caserta,

Il Presepe di Corte sarà oggetto di un'esperienza immersiva mediante un'installazione multimediale permanente che verrà realizzata con fondi di compensazione Artecard. Una straordinaria raccolta di manufatti e testimonianze dettagliate della storia del costume del Regno avviata da re Carlo di Borbone e tramandata agli eredi

Non mancheranno i Concerti nella Cappella Palatina con appuntamenti, compresi nel ticket d'ingresso nei giorni il 12 e il 26 dicembre, alle ore 11.15, con l'Orchestra da Camera di Caserta e i matinèe diretti dal Maestro Antonino Cascio. L'iniziativa, realizzata nell'ambito di Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d'Arte, di cui l'Orchestra da Camera di Caserta è uno dei promotori insieme all'associazione "Anna Jervolino", è stata selezionata attraverso il bando di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta. Essa si avvale della collaborazione degli Amici della Reggia.

​Tante novità per un grande complesso Monumentale che è anche un attrattore turistico e culturale per tutto il territorio non solo casertano.

Maggiori Informazioni – Reggia di Caserta

