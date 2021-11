I concerti nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Autunno in musica con quattro appuntamenti straordinari nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta con l’Orchestra da Camera di Caserta inclusi nel biglietto d’ingresso

Quattro concerti straordinari con l’Orchestra da Camera di Caserta che si terranno nella bellissima Cappella Palatina della Reggia di Caserta fino al 26 dicembre 2021 di domenica mattina alle ore 11.15. Straordinarie matinèe dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta dal Maestro Antonino Cascio.

Già svolto con grande successo il concerto di domenica 24 Ottobre che ha visto come protagonista il Solista Yeong Kwang Lee, che ha eseguito con l’Orchestra da Camera di Caserta il Concerto n.3 in do maggiore per violoncello e orchestra di Carl Stamitz e poi di Haydn il Concerto n.1 in do maggiore per violoncello e orchestra, chiudendo con la Sinfonia n. 29 di Mozart.

Da non perdere i prossimi tre concerti ​che sono inclusi nel costo ordinario del biglietto di ingresso o abbonamento al Complesso vanvitelliano fino a esaurimento posti in Cappella Palatina.

Prossimi concerti – Orchestra da Camera di Caserta – Cappella Palatina

21 Novembre | Solista Han Kim clarinetto eseguirà Johan Baptist Vanhal Sinfonia in fa maggiore; Wolfgang Amadeus Mozart Concerto in la maggiore per clarinetto e orchestra KV 622; Franz Joseph Haydn Sinfonia n.63 in do maggiore / La Roxelane.

eseguirà Johan Baptist Vanhal Sinfonia in fa maggiore; Wolfgang Amadeus Mozart Concerto in la maggiore per clarinetto e orchestra KV 622; Franz Joseph Haydn Sinfonia n.63 in do maggiore / La Roxelane. 12 Dicembre | Solista Kevin Zhu violino eseguirà Leopold Kozeluh Sinfonia n.3 in sol minore; Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n.4 in re maggiore per violino e orchestra KV 218; Franz Schubert Sinfonia n.5 in si bemolle maggiore D 485.

eseguirà Leopold Kozeluh Sinfonia n.3 in sol minore; Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n.4 in re maggiore per violino e orchestra KV 218; Franz Schubert Sinfonia n.5 in si bemolle maggiore D 485. 26 Dicembre | Solista Giovanni Angeleri violino eseguirà Concerto per un Giorno di Festa Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento n.3 in fa maggiore KV 138; Franz Schubert Rondò in la maggiore per violino e archi D 438; Ludwig van Beethoven Romanze per violino e orchestra: n.1 in sol maggiore op.40 – n.2 in fa maggiore op.50; Franz Joseph Haydn Sinfonia in do maggiore n.82 / L’Orso.

​I concerti sono inclusi nel costo ordinario del biglietto di ingresso o abbonamento al Complesso vanvitelliano fino a esaurimento posti in Cappella Palatina. Gratuità come da normativa. Maggiori informazioni Reggia di Caserta

