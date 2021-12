Natale alla Reggia di Carditello: voli in mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico

Ph Giovanni Musollini - fondazionecarditello.org

Un Natale speciale al Real Sito di Carditello per condividere emozioni straordinarie, all’insegna del divertimento e del benessere tra voli in mongolfiera, spettacoli, visite guidate e tanto altro

Natale magico nel sito Borbonico di Carditello con la versione natalizia di Carditello Experience che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 con tanti eventi da non perdere per adulti e bambini.

Un mese pieno di eventi con visite teatralizzate, musicalizzate ed artistico-culturali, voli vincolati in mongolfiera e passeggiate sui pony per bambini e poi anche degustazioni degli ottimi vini del territorio.

In occasione delle visite accompagnate serali, ci sarà l’opportunità di degustare l’Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e il Pallagrello Nero di Pontelatone I.G.P., pregiati vini del territorio, che sono anche in vendita nella speciale confezione natalizia firmata Real Sito di Carditello.

Voli in Mongolfiera e anche uno straordinario volo in ultraleggero

Dopo il successo dei voli in mongolfiera con Volare sull’Arte, la Fondazione Carditello rilancia e propone in esclusiva il primo volo in ultraleggero su Carditello che si terrà il giorno 8 dicembre.

Per chi aderirà poi al Club Amici di Carditello, acquistando la card MyCarditello, il pass con promozioni esclusive e prodotti in omaggio, si parteciperà al sorteggio del giorno 6 gennaio con in palio un volo in ultraleggero per ammirare la Campania Felix da un punto di vista davvero unico.

E poi tantissimi eventi che si svolgeranno nei giorni indicati per Natale a Carditello, e tutti a pagamento e con Green Pass obbligatorio.

Da non perdere i Balloon Night voli vincolati in mongolfiera per ammirare dall’alto le bellezze del sito Borbonico e dei suoi boschi.

Natale a Carditello – programma degli eventi dal 4 dicembre – 6 gennaio 2022

Mercoledì 8 dicembre

Ore 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata (meridiana, cappella, scuderie) – Prenotazione consigliata –

379 2981223 Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15.30 – 18.00 – Balloon Night voli in mongolfiera – Prenotazione non richiesta – Cell. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 17.30 – 20.30 – “Sol Invictus” – Prenotazione consigliata – Cell. 339 8085602 – Mail lamansarda@lamansarda.com

Sabato 11 dicembre

Ore 15.00 – Visita accompagnata (meridiana, cappella, scuderie) – Evento riservata ai partecipanti della conferenza sul Mastino Napoletano – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15.30 – 20.00 – Conferenza sul Mastino Napoletano – Prenotazione consigliata. Evento gratuito – Cell. 347 7616444 – Mail camemitalia@gmail.com

Ore 15.30 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta – Cell. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Domenica 12 dicembre

Ore 9.00 – 16.00 – Esposizione canina di Mastino Napoletano – Prenotazione consigliata. Ingresso gratuito – Cell. 347 7616444 – Mail camemitalia@gmail.com

Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata (meridiana, cappella, scuderie) – Prenotazione consigliata – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 16.00 . Visita accompagnata (racconto del Real Sito di Carditello, con visita alla cappella reale e alla scuderia). Evento riservato ai partecipanti all’evento “Funky Jazz”, seguita da degustazione vini pregiati del territorio di Carditello e mozzarella di bufala campana DOP.

Ore 17.30 – 19.30 – Concerto Quartetto Funky Jazz con visita accompagnata – Prenotazione consigliata – Cell. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Venerdì 17 dicembre

Ore 19.00 – Visita accompagnata (racconto del Real Sito di Carditello attraverso slide e filmati, con visita alla cappella reale) e degustazione vini pregiati del territorio di Carditello e mozzarella di bufala campana DOP. Evento riservato ai partecipanti all’evento “All you need is love”

Ore 20.30 – 22.30 – “All you need is love” con visita accompagnata – Prenotazione obbligatoria – Cell. 347 3074488 – Mail robertoazzurroteatro@gmail.com

Sabato 18 dicembre

Ore 9.00 – 14.00 – CardiBike – Brindisi a Casertavecchia – Cell. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15.30 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 17.00 – Visita accompagnata (racconto del Real Sito di Carditello attraverso slide e filmati, con visita alla cappella reale) e degustazione vini pregiati del territorio di Carditello e mozzarella di bufala campana DOP. Evento riservato ai partecipanti all’evento “Il mare dentro”

Ore 18.30 – 20.30 – “Il mare dentro” con visita accompagnata – Prenotazione consigliata – Tel. 0824 1664343 / 393 25 27 328 – Mail info@ballettodibenevento.it

Domenica 19 dicembre

Ore 10.00 – 13.30 – Balloon Day – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata (meridiana, cappella, scuderie) – Prenotazione consigliata – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 10.30 – 17.30 – “Il Natale nel mondo” – Prenotazione obbligatoria – Tel. 339 8085602 – Mail lamansarda@lamansarda.com

Ore 15.30 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Domenica 26 dicembre

Ore 11.00 – 13.00 – Flò Quartet – Euterpe a Carditello II edizione con visita accompagnata Prenotazione consigliata Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata (meridiana, cappella, scuderie) – Prenotazione consigliata – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15.30 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Domenica 2 gennaio

Ore 10.00 – 13.30 – Balloon Day – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata (meridiana, cappella, scuderie) – Prenotazione consigliata – Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 15.00 – 18.00 – Balloon Night Prenotazione non richiesta Tel. 348 8036204 Mail volaresullarte@gmail.com

Domenica 6 gennaio

Ore 10.30 – 13.30 – “La tradizione della Befana” – Prenotazione obbligatoria – Tel. 339 8085602 – Mail lamansarda@lamansarda.com

Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30 – Visita accompagnata (meridiana, cappella, scuderie) – Prenotazione consigliata Tel. 379 2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

Ore 10.00 – 13.30 – Balloon Day – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Ore 15.00 – 18.00 – Balloon Night – Prenotazione non richiesta – Tel. 348 8036204 – Mail volaresullarte@gmail.com

Natale a Carditello – Informazioni

Tutti gli eventi sono a pagamento.

Il Green Pass è obbligatorio.

Sono previsti sconti e agevolazioni per i possessori della Card MyCarditello

Informazioni 379.2981223 – Mail info@fondazionecarditello.org

