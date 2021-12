Alessandro Siani al Teatro Diana di Napoli con Libertà Live Tour

Un nuovo e divertente spettacolo per il grande attore napoletano che ci parla, di libertà, libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi

Ritorna sulle scene dal vivo Alessandro Siani che sarà al Teatro Diana del Vomero, a Napoli, dal 21 dicembre 2021 fino al 16 gennaio 2022 con il suo ultimo lavoro Libertà Live Tour.

Uno spettacolo divertente per il grande mattatore che ci parla, di libertà, libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi. E Alessandro Siani seguendo il filo conduttore di questo nuovo e divertente spettacolo si presenta di nuovo sulle scene con una nuova stand up comedy.

Uno spettacolo in continuo dialogo con il pubblico per Siani

Un dialogo continuo con il pubblico affrontando argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica l’attualità e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine. Una dose di gioia pura e la libertà di trascorrere una serata senza pensieri!

E come al solito Alessandro Siani sarà sul palco per divertirsi e farci divertire senza costrizioni e senza peli sulla lingua in uno show che coinvolgerà lo spettatore con i suoi eccezionali monologhi. Un divertente show per i suoi primi 25 anni di carriera.

Le date degli spettacoli e le regole da rispettare

Per poter accedere in teatro è necessario esibire, per tutte le fasce di età sopra i 12 anni, GREEN PASS* ed essere provvisti di MASCHERINE. I bambini sono ammessi in teatro dopo i 4 anni e pagano regolare biglietto e non possono essere tenuti in braccio.

ecco le date fino al 9 gennaio ma previste altre repliche fino al 16.

martedì 21 dicembre 2021 TURNO A ore 21.00

mercoledì 22 dicembre 2021 TURNO C1 ore17.30

giovedì 23 dicembre 2021 TURNO GS1 ore 21.00

sabato 25 dicembre 2021 ore 21.00

domenica 26 dicembre 2021 18.00 E 21.00

martedì 28 dicembre 2021 TURNO V1 ore 21.00

mercoledì 29 dicembre 2021 TURNO S1 ore 21.00

sabato 1 gennaio 2022 ore 21.00

domenica 2 gennaio 2022 TURNO D1 ore 18.00

lunedì 3 gennaio 2022 TURNO GS2 ore 21.00

martedì 4 gennaio 2022 TURNO M ore 21.00

mercoledì 5 gennaio 2022 TURNO POM ore 17.45

giovedì 6 gennaio 2022 ore 18.00

venerdì 7 gennaio 2022 TURNO V2 ore 21.00

sabato 8 gennaio 2022 TURNO C2/S2 ore17.30 E 21.00

domenica 9 gennaio 2022 TURNO D2 ore 18.00

Altre date previste fino al 16 gennaio 2022

Libertà Live Tour: prezzi, orari e date

Quando: Dal 21 dicembre 2021al 16 gennaio 2022

Dal 21 dicembre 2021al 16 gennaio 2022 Dove: Teatro Diana, via Luca Giordano, Vomero, Napoli

Teatro Diana, via Luca Giordano, Vomero, Napoli Prezzo biglietto: €55,00- €38,00 -€28,00

€55,00- €38,00 -€28,00 Contatti e informazioni: Teatro Diana Tel: 081 5567527 – 081 5784978

