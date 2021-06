Il Tempio di Serapide di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Il Macellum di Pozzuoli e la straordinaria Piscina Mirabilis di Bacoli apriranno in modo stabile e permanente alle visite e agli eventi grazie ad una collaborazione con associazioni private

Grandi novità per lo straordinario Parco archeologico dei Campi Flegrei, luogo ricco di bellissimi monumenti: da venerdì 11 giugno 2021, grazie alla collaborazione con degli operatori privati due importanti siti romani del primo secolo, il Macellum di Pozzuoli, noto come Tempio di Serapide e la straordinaria Piscina Mirabilis di Bacoli, che sono in genere chiusi al pubblico, saranno visitabili grazie alla collaborazione con due partner privati: l’ATS StraMirabilis e ATI Macellum.

Un progetto sperimentale di partenariato pubblico-privato che si sta avviando con il coinvolgimento di operatori del territorio che è stato inaugurato martedì 8 giugno 2021. La Piscina Mirabilis sarà gestita dall’ATS StraMirabilis mentre il Tempio di Serapide/Macellum sarà gestito dai rappresentanti dell’ATI Macellum che garantiranno l’apertura regolare in alcuni giorni con l’introduzione di biglietti di accesso, ma anche di progetti per eventi e valorizzazione dei siti archeologici.

Le aperture dei due siti archeologici Flegrei

Il progetto di affidamento dei due siti prevede l’apertura dei due monumenti almeno tre giorni a settimana ed in particolare il giovedì, sabato e domenica per il Macellum o Tempio di Serapide a Pozzuoli e il venerdì, sabato e domenica per la Piscina MIrabilis a Bacoli: in entrambi i siti verranno organizzate visite guidate, laboratori e altre iniziative rivolte a diverse fasce di visitatori.

Entrambi i gestori si sono già dotati di siti web e pagine facebook per l’organizzazione delle visite e le prenotazioni e in particolare le visite ci saranno:

Tempio di Serapide/Macellum di Pozzuoli – il giovedì, sabato e domenica per il Macellum, il giovedì dalle 10.00 alle 14.00 mentre sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 nei mesi estivi e saranno per massimo 20 persone. Maggiori informazioni sito ufficiale o 081 19851716 | 342 9505775

il giovedì, sabato e domenica per il Macellum, il giovedì dalle 10.00 alle 14.00 mentre sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00 nei mesi estivi e saranno per massimo 20 persone. Piscina Mirabilis di Bacoli – il venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 17.00 e si terranno alle 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00. La durata sarà di 45 minuti circa e la prenotazione è obbligatoria sul sito o prenotazioni@piscinamirabilisbacoli.it . Le tariffe sono di Intero € 7, Ridotto *€ 5 per under 18, docenti, studenti ecc, gratuito per Under 6, Disabili, Guide turistiche, Giornalisti Maggiori informazioni sito ufficiale o +39 081 0140916

Foto Facebook Parco archeologico dei Campi Flegrei

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata