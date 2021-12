I giorni delle Calende: rassegna di spettacoli della tradizione a cura di Carlo Faiello

Anche quest’anno alla Domus Ars nel centro storico di Napoli si terrà i “giorni delle Calende” un ricco programma di spettacoli della tradizione napoletana a tema cura di Carlo Faiello tra cui la Cantata dei Pastori, il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano e tanto altro

Si terrà a Napoli dal 3 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 “I giorni delle Calende”, una rassegna artistica a cura di Carlo Faiello nel solco della tradizione napoletana.

Tanti spettacoli eccezionali che si terranno nel centro storico della città presso il Centro di Cultura Domus Ars in via Santa Chiara con eventi da non perdere come il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano, la Cantata dei Pastori e tanto altro.

La rassegna è ispirata alle “Calende” che, secondo la Tradizione Popolare del Sud Italia, sono i giorni dell’anno che dal 13 al 24 Dicembre (Le Diritte) e dal 26 Dicembre al 4 Gennaio (le Rovesce) durante i quali i contadini, osservando il tempo atmosferico di tale periodo, facevano previsioni per quello dell’anno successivo.

Un modo empirico, in uso nelle campagne del Meridione per tramandare ai giovani la conoscenza, la memoria e la sapienza degli anziani. Una bella e originale rassegna che presenta tanti artisti e tra questi tantissimi giovani, con spettacoli diversi e variegati che vanno dal classico al contemporaneo.

I giorni delle Calende – una rassegna di Carlo Faiello – Programma

Venerdì 3 Dicembre h 19:30 – O Vico, Echi, voci e sussurri della Napoli antica – Associazione Cappella Neapolitana – Valentina Varriale ‘- al piano da Antonello Di Maio, Ticket € 10,00

Sabato 4 Dicembre h 19:30 – Polidora…o dell'invidia – Di Lello Ferraro – Lello Ferraro: voce e chitarra garganese e tammorra; Gian Luca Rovinello: arpa. Ticket € 10,00

Domenica 5 Dicembre 18:00 – Orchestra Athena – Direttore Federica Di Vaio – Omaggio a W.A. Mozart – Nel 230° anniversario della morte del compositore – Ticket € 10,00

Martedì 7 Dicembre h 19:00 – Orchestra Filarmonica Campana Presenta – Talenti Del Futuro – Violino Silvia Borghese Sassofono Manuel Teles Direttore Alfons Revertè Casas Alfons Revertè Casas, Direttore Ticket € 10,00

Mercoledì 8 Dicembre h 19:30 – I Solisti Della Wind Symphonietta – Ennio Morricone Compositore Eterno Musiche, Racconti E Monologhi Tratti Dalla Filmografia Di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Elio Petri E Giuliano Montaldo Orchestrazioni e direzione d'orchestra Gianni Mola – Soprano Claudia Coticelli Voce recitante Carmine Tremolaterra Performance Di Danza a cura di ArtgarageDanceCo Ticket € 15,00

Venerdì 10 Dicembre h 19:30 – "Diario romantico per violino e pianoforte " Carlo Dumont violino Fabrizio Romano pianoforte Ticket € 10.00 – euro 5,00 allievi Conservatorio

Sabato 11 Dicembre h 19.30 – Fiabe, Racconti E Misteri Prima Che Sia Natale – di Gennaro Monti con :Gennaro Monti, Sonia De Rosa e Davide De Rosa Ticket € 10,00

Martedì 14 Dicembre h 20.00 – Associazione Domenico Scarlatti – Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano La Finta Tedesca di Johann Adolf Hasse (1699-1783) – Carlotta, serva, Raffaella Ambrosino mezzosoprano – Pantalone, suo padrone di casa Carmine Monaco D'Ambrosia basso/baritono Un ussaro e un servo che non parla Antonello Tudisco Clavicembalo Lilli Carafa e Angelo Trancone – Regia Riccardo Canessa – Orchestra da Camera di Napoli – Direttore Enzo Amato

Mercoledì 15 Dicembre h19.30 – Maddalena. Maranatha il risveglio. – Concerto/spettacolo di canti e mantra napoletani – Monica Marra voce, Elisabetta Irrera voce narrante, Enzo Amazio chitarra e arrangiamenti, Peppe Di Colandrea sax soprano e clarinetto, Biagio Orfitelli basso e contrabasso, Enzo De Rosa batteria e percussioni. Ticket € 10,00

Giovedì 16 Dicembre h 19.30 – Mikele Buonocore In "Speranza…il racconto della Natività " Il Cantastorie voce e chitarra classica : Mikele Buonocore, I Narratori: Vincenzo Arena e Stefania Cerbone Percussioni e tamburi a cornice : Gaetano Greco Fisarmonica e voce : Daniele Esposito, Chitarra elettrica: Giuseppe De Falco, Voci del Popolo i pastori: #collettivoartistico, Gennaro De Crescenzo, Tommaso Fichele, il Tenore Raffaele Beneduce, Angelo de Filippo, Debora Sacco

Venerdì 17 Dicembre h 19.30 – Voci, Suoni e Canti Dei Briganti In Terra Di Lavoro – Spettacolo teatrale Con Massimo Felice Abbate -Silvano Boschin, Angelo Fusco- Raimondo Rotondi, Elena Sorgente-Loredana Terrezza, Cinzia Zomparelli- Maria Grazia Altieri Testi Di Raimondo Rotondi Regia Claudio Saltarelli

Sabato 18 Dicembre h 20.00 – Associazione Domenico Scarlatti – Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano – Mercadante Jazz Project Daniele Sepe Sax, Bruno Persico pianoforte, Musiche di Persico/Mercadante/Sepe

Domenica 19 Dicembre h 20.00 – Associazione Domenico Scarlatti – Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano – Sonate Di Domenico Cimarosa Francesco Bakiu pianoforte Musiche di Domenico Cimarosa

Martedì 21 Dicembre h 20.00 – Associazione Domenico Scarlatti – Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano – Le Ombre Segrete – Danzatrice Lia Gusein-zadee – Enzo Oliva Piano Cosimo Morleo Pasquale Capobianco chitarra elettrica, Max Fuschetto oboe e sax, Compagnia di danza Interno5, Coreografia di Antonello Tudisco, Da un'idea di Max Fuschetto: musiche e testi di Max Fuschetto, Cosimo Morleo e Pasquale Capobianco.

Lunedì 27 Dicembre h 12.00 – Associazione Domenico Scarlatti – Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano – 1685 SHB Scarlatti – Haendel – Bach, Francesco Pareti pianoforte, Musiche di Domenico Scarlatti, Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach

Lunedì 27 Dicembre h 19:30 – La Cantata Dei Pastori – Concerto di Natale – Adattamento e Direzione Carlo Faiello – Con Giovanni Mauriello, Matteo Mauriello, Elisabetta d'Acunzo, Marianita Carfora, I Solisti dell'Orchestra Santa Chiara, Adattamento, Arrangiamenti e Direzione Carlo Faiello

Martedì 28 Dicembre h 20.00 – Associazione Domenico Scarlatti – Festival Internazionale del '700 Musicale Napoletano – Voce Dal Sen Fuggita, Dai castrati ai soprani, la rivoluzione di un'epoca di Antonio Mocciola Musiche di Zingarelli, Vaccaj, Nicolini, Bellini, Meyerbeer, Rossini Giuditta Pasta Gabriella Colecchia mezzosoprano, Giovan Battista Velluti Antonio D'Avino attore, Gianni Gambardella pianoforte, Regia Antonio Mocciola, Musiche di Zingarelli, Vaccaj, Nicolini, Bellini, Meyerbeer, Rossini

Mercoledì 29 Dicembre h 19:30 – La Cantata Dei Pastori – Concerto di Natale – Adattamento e Direzione Carlo Faiello Con Giovanni Mauriello Matteo Mauriello, Elisabetta d'Acunzo, Marianita Carfora – I Solisti dell'Orchestra Santa Chiara, Adattamento, Arrangiamenti e Direzione Carlo Faiello

Giovedì 30 Dicembre h 19.30 – Quartetto Gagliano – Marco Cappelli Carlo Dumont – violino, Sergio Carnevale – violino, Luciano Barbieri – viola, Manuela Albano – violoncello, Marco Cappelli – chitarra, Special guest: Raffaella Caianiello – nacchere, danza

Martedì 4 Gennaio h 21.00 – Napoli@colori – Monica Sarnelli in PINO c'è!… – 4 gennaio 2015/2022: sette anni senza Pino… Il 4 gennaio 2022 saranno sette anni senza PINO DANIELE. Lo abbiamo amato, in vita, e la sua musica ed i suoi testi lo hanno reso praticamente immortale… e, quindi: PINO c'è!… Monica Sarnelli – in compagnia di grandissimi musicisti – proporrà tante canzoni dello straordinario repertorio del "Lazzaro Felice"

Prenotazione Obbligatoria – 0813425603 – infoeventi@domusars.it

