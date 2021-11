Al via la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Inizia la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio Armeno conosciuta in tutto il mondo, nelle strade dei pastori, che ci farà immergere in una straordinaria atmosfera natalizia

Venerdì 19 Novembre 2021 alle ore 17.00 a Piazza San Gaetano a Napoli, sarà inaugurata la 150 esima Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, alla presenza dell’Arcivescovo Domenico Battaglia, del Sindaco Gaetano Manfredi e di altre autorità. Inizia così anche quest’anno la più famosa e conosciuta fiera napoletana, la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio Armeno conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Come ogni anno centinaia di migliaia di persone verranno a Napoli nel periodo natalizio per visitare questa celebre strada dove si respira un’atmosfera natalizia unica al mondo.

La fiera vede assieme sia l’associazione “Le Botteghe di San Gregorio Armeno” cui partecipano tutte le botteghe di San Gregorio Armeno sia l’associazione “Arte Presepiale San Gregorio Armeno” cui partecipano le storiche bancarelle di Via Maffei e di San Gregorio Armeno.

Al via le grandi esposizioni di arte presepiale nelle botteghe e nelle nuove casette in legno

Dal 19 novembre inizia la storica fiera natalizia e di pastori di via San Gregorio e San Biagio dei Librai e le botteghe dei maestri presepiali di Napoli esporranno i loro bellissimi lavori e tutte le novità che hanno preparato ultimamente.

Novità anche per gli artigiani che espongono sulle bancarelle e non nei negozi che quest’anno si proporranno con delle casette in legno tutte dello stesso tipo e colore che saranno installate negli spazi già autorizzati. E’ la prima volta che la fiera presenterà dei gazebo a casetta in legno grazie alla donazione della Associazione Napoli Sotterranea. A breve verrà anche presentata un’organizzazione dei flussi pedonali di turisti legata al particolare momento e che consentirà di regolamentare i flussi di persone nella tradizionale Fiera di San Gregorio che ha reso famosa Napoli nel mondo.

Ma San Gregorio Armeno non è solo la strada dei presepi e delle botteghe dell’arte presepiale. E’ anche una delle più antiche strade di Napoli e cela tante sorprese ai visitatori ed ai turisti. Scoprite cosa vedere a Napoli a via San Gregorio Armeno oltre ai presepi.

