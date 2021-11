Riparte la stagione teatrale del Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Iniziano di nuovo, dopo una breve pausa e stavolta all’interno, del teatro le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli a Napoli che propone tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni

Grande successo questa estate per gli eventi del Teatro dei Piccoli nel grande parco della Mostra d’Oltremare ma ora si riparte, dal 20 novembre 2021 con un vasto programma di interessanti proposte proprio nei giorni della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia.

Per quest’anno gli spettacoli si terranno fino al 30 dicembre 2021, nei weekend e all’interno del Teatro dei Piccoli, della Mostra d’Oltremare. Tanti belli e interessanti eventi da non perdere tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni.

Teatro dei Piccoli – Programma degli spettacoli fino al 6 gennaio 2022

20 novembre 2021 – STREGA BISTREGA per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia – 11:00–12:00

21 novembre 2021 – STREGA BISTREGA per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia – 11:00–12:00

22 novembre 2021 – STREGA BISTREGA per la Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia – 10:00–11:00

27 novembre 2021 – Concerti per l’Infanzia | L’AUTUNNO – 11:00–12:00

28 novembre 2021 – Nel castello di Barbablù – 11:00–12:00

29 novembre 2021 – Nel castello di Barbablù – 9:30

3 dicembre 2021 – Pia e Damasco – 19:30

5 dicembre 2021 – LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED – 11:00–12:00

6 dicembre 2021 – LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED – 10:00–11:00

11 dicembre 2021 – RODARI SMART dedicato a Gianni Rodari 11:00–12:00

12 dicembre 2021 – RODARI SMART dedicato a Gianni Rodari – 11:00–12:00

13 dicembre 2021 – RODARI SMART dedicato a Gianni Rodari – 10:00–11:00

14 dicembre 2021 – RODARI SMART dedicato a Gianni Rodari – 10:00–11:00

18 dicembre 2021 – CONCERTO DI NATALE – 11:00–12:00

19 dicembre 2021 – NATALE. La bottega dei giocattoli – 11:00–12:00

20 dicembre 2021 – NATALE. La bottega dei giocattoli – giorno intero

21 dicembre 2021 – NATALE. La bottega dei giocattoli – giorno intero

27 dicembre 2021 – LE FIABE DANZATE lo spettacolo di Natale – 17:00–18:30

28 dicembre 2021 – LE FIABE DANZATE lo spettacolo di Natale – 17:00–18:30

29 dicembre 2021 – LE FIABE DANZATE lo spettacolo di Natale – 17:00–18:30

30 dicembre 2021 – LE FIABE DANZATE lo spettacolo di Natale – 17:00–18:30

2 gennaio 2022 – NELLA CENERE (Cendrillon) lo spettacolo delle feste – 17:00–18:00

3 gennaio 2022 – NELLA CENERE (Cendrillon) lo spettacolo delle feste – 17:00–18:00

4 gennaio 2022 – NELLA CENERE (Cendrillon) lo spettacolo delle feste – 17:00–18:00

6 gennaio 2022 – IL VESTITO NUOVO DELL’IMPERATORE lo spettacolo della Befana – 11:00–12:30

La rassegna è ideata e realizzata dalle strutture Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare.

Tutti gli spettacoli sono adatti a bambine/i dai 3 anni in su

Apertura biglietteria: > 60 minuti prima dell’orario di inizio spettacolo

Biglietto d’ingresso € 8,00 o promozione card Liberi Tutti

Prenotazione obbligatoria a info@teatrodeipiccoli.it 327 079 5871 oppure 081 189 03126 – social o mail – acquisto online in prevendita

Gli spettatori maggiori di 12 anni dovranno esibire il Green Pass come da normativa vigente

Maggiori informazioni – Teatro dei Piccoli

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata