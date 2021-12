La fabbrica dei sogni, il musical di Sal Da Vinci al Cilea a Napoli

Ph Rino D'Antonio

Ritorna il grande spettacolo di “La fabbrica dei sogni” un bel musical di successo che Sal Da Vinci riporta sulle scene sempre assieme a Fatima Trotta iniziando dal Teatro Cilea di Napoli al Vomero

Al Cilea La Fabbrica Dei Sogni sarà dal 2 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022.

Uno dei più entusiasmanti musical, in stile americano, degli ultimi anni, una favola romantica tra follia, sogni e realtà: questa è La Fabbrica Dei Sogni uno spettacolo che riempie di gioia e di allegria gli spettatori.

Lo spettacolo inizia dal Teatro Cilea di Napoli, per poi proseguire con un tour nazionale nei palcoscenici di tutta Italia. Un grande cast sulle scene tra artisti della musica e del teatro con anche Francesco Da Vinci reduce dall’ultima stagione di Gomorra, Ettore Massa, C. Villano, Daniela Cenciotti, Enzo Fischetti, Federica Celio e poi tanti bravi giovani e talentuosi attori, professionisti che si sono formati presso la Cilea Academy, la scuola delle arti performative del Teatro Cilea.

La fabbrica dei Sogni di Sal Da Vinci: un musical bellissimo

Sal Da Vinci, che è l’autore, il protagonista e il regista dello spettacolo assieme a Ciro Villano, ci racconterà la storia di un cantautore oramai dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e decadente e, in procinto di essere demolito.

Lui non vuole lasciarlo perché è il luogo dove è cresciuto e dove ha iniziato a scrivere le canzoni che immaginava poi di cantare in un teatro vero. Li incontra un agente di polizia municipale che deve sgombrare il palazzo ma che invece si lascia coinvolgere dall’artista ‘pazzo’ e sognatore nel folle progetto di trasformare quelle vecchie mura del ex manicomio in un teatro che ospiti un vero spettacolo, portato in scena proprio dagli ‘ospiti’ di quel vecchio ospedale psichiatrico.

Sal Da Vinci al Teatro Cilea: prezzi, orari e date

Quando: dal 2 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022

dal 2 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022 Dove: Teatro Cilea Via S. Domenico, 11 Napoli

Teatro Cilea Via S. Domenico, 11 Napoli Prezzo biglietto: dai 28 ai 38€

dai 28 ai 38€ Contatti e informazioni: Teatro Cilea – info e prenotazioni: 0817141801 / 0817141508

