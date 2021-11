Mercatini di Natale a Castellammare di Stabia: Natale 2021 in Ferrovia

Piccolo artigianato e solo prodotti artigianali e realmente fatti a mano per il Natale a Castellammare

Nel complesso della Galleria delle Ferrovie a Piazza Giacomo Matteotti a Castellammare di Stabia, vicino Napoli anche quest’anno si terranno dei Mercatini Natalizi veramente artigianali con l’evento Natale in Ferrovia. Tutti veri Artigiani per il “Natale in Ferrovia” a Castellammare di Stabia con un’esposizione di mercatini che vuole a diffondere la cultura del “fatto a mano”, la tradizione e le nuove tecniche dell’hand-made.

Una vera fiera artigianale natalizia con piccolo artigianato e prossimamente anche riuso e baratto, in piazza Matteotti a Castellammare di Stabia, nella galleria della stazione F.S.. E come negli anni passati le artigiane hanno preparato dei workshop per grandi e piccoli, in cui si potrà realizzare e portare a casa un piccolo manufatto natalizio.

Per “Natale in Ferrovia” a Castellammare solo prodotti artigianali e realmente “fatti a mano”. Un Mercatino Natalizio non grande ma di qualità seguendo la tradizione e le nuove tecniche dell’ hand-made.

Le date del Natale in Ferrovia a Castellammare di Stabia

A piazza Matteotti a Castellammare di Stabia, nella galleria della stazione F.S., ci saranno molte date per i mercatini natalizi.

La mostra mercato si terrà a partire dal 27 e 28 novembre 2021 e poi ancora nei giorni 4, 5, 11, 12, 18, 19, 22 e 23 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Maggiori informazioni – Natale in Ferrovia a Castellammare di Stabia – evento facebook

