Naples, Sense of Place: la straordinaria Napoli in bianco e nero di Alex Trusty al MANN

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli una bellissima mostra con cinquantadue scatti in bianco e nero del fotografo Alex Trusty per scoprire la bellezza contraddittoria e piena di chiaro-scuri di Napoli

Fino al 7 gennaio 2022 nella sala del Toro Farnese del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ci sarà la mostra di Alex Trusty “Naples. Sense of place”. Alessandro Fidato, in arte Alex Trusty è un bravo fotografo che diventa famoso con la prima mostra nel 2014 su L’Aquila dopo il terremoto.

Alex Trusty segue i temi del paesaggio e dell’architettura urbana preferendo il bianco e nero e con la nuova “Naples. Sense of place” ci mostra in due colori tanti angoli e tante bellezze di una Napoli che è da sempre piena di storia e di arte. Ne nasce un percorso suggestivo, perfetto per rappresentare i luoghi straordinari della città e del suo territorio: la Napoli di Alex Trusty è duplice e opposta, come i due colori e ci mostra le sue bellezze e le sue minacce come il vesuvio, montagna fertile e distruttiva.

In mostra i grandi segni dei popoli e delle culture che nei millenni hanno vissuto a Napoli

Una straordinaria città stratificata dai secoli ma anche vittima di risanamenti, e progetti edilizi, come le vele di Scampia, che non si sono inserite nello spirito del luogo.

E la mostra ci fa conoscere i grandi segni dei popoli e delle culture che nei millenni si sono succeduti in queste coste e hanno lasciato il segno: greci di rodi, di cuma eolica, sanniti, lucani, romani, longobardi, bizantini, saraceni, normanni, francesi, spagnoli.

Naples, Sense of Place: prezzi, orari e date

Quando: Fino al 7 gennaio 2022

Dove: MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Prezzo biglietto: compreso nell'ingresso al museo

compreso nell’ingresso al museo Contatti e informazioni: Museo Archeologico Nazionale di Napoli

