Pista di pattinaggio sul ghiaccio apre ad Edenlandia a Napoli

La magia del Natale sul ghiaccio all’Edenlandia a Napoli con una grande pista di pattinaggio tre ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate

Sarà inaugurata il 5 dicembre 2021 l’ultima grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio che ci farà vivere un’esperienza da sogno tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate provando la magia del pattinaggio sul ghiaccio.

Una nuova attrazione, il Regno di ghiaccio che per il momento sarà attiva all’Edenlandia.dal 5 dicembre fino al 14 febbraio 2022 con la possibilità di acquistare il biglietto online

Al Regno di Ghiaccio il biglietto di accesso costerà 5 euro, per grandi e piccoli, e la grande pista di pattinaggio sarà accessibile ad adulti e bambini con taglia di scarpe da 33 in su.

Per il giorno dell’inaugurazione ci sarà uno show di apertura e poi tanti spettacoli nei seguenti orari, del 5 dicembre 2021:

mattina – 11.00 -12.00 -13.00

– 11.00 -12.00 -13.00 pomeriggio – 16.30 -17.30 -18.30

– 16.30 -17.30 -18.30 sera – 30 – 20.30 – 21.30 – 22.30 – 23.30

Ingresso agli orari previsti per non perdere l’inizio degli spettacoli

In occasione dell’inaugurazione chi acquisterà il biglietto del giorno 5 dicembre potrà tornare gratis in un giorno della settimana successiva, dal lunedì al venerdì, per pattinare sul ghiaccio.

La pista di pattinaggio su ghiaccio rimarrà ad Edenlandia al momento fino al 14 Febbraio 2022 e sarà disponibile ogni giorno per grandi e bambini.

Gli orari di Edenlandia durante il periodo invernale

Da Martedì 2 Novembre l’orario è il seguente

Lunedì-Venerdì: dalle ore 15:30 alle ore 21:30

Sabato,Domenica e festivi: dalle ore 10:30 alle ore 00:30

Maggiori informazioni – Edenlandia

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata