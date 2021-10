Convivio Armonico a Napoli: concerti nelle chiese del centro storico ad 1 euro

Ben 11 appuntamenti gratuiti per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci propone anche quest’anno la grande musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli come la Basilica di S. Francesco di Paola, o di S. Caterina a Formiello, in quella di S. Orsola a Chiaia

Riparte Convivio Armonico la rassegna di concerti autunnali che si terrà da ottobre fino al 29 dicembre 2021 per la riscoperta della straordinaria musica Napoletana del ‘700 che vengono proposti al prezzo simbolico di 1 euro nelle chiese più belle di Napoli.

La rassegna Convivio Armonico è a cura dell’Associazione Area Arte e quest’anno viene riproposta per la sua XX edizione, con il programma Autunno Barocco.

Concerti straordinari per la riscoperta della musica Napoletana del ‘700, in un percorso che unisce l’antico repertorio della Scuola Napoletana ad opere di compositori campani anche contemporanei.

I concerti nelle belle chiese del centro storico di Napoli

Un programma di concerti che si terrà nelle chiese del centro storico di Napoli, con i cicli Suoni in Basilica e Suoni nei Luoghi Sacri (Basilica di S. Francesco di Paola, Chiesa di S. Caterina a Formiello, Chiesa dell’Immacolata al Vomero e Chiesa di S.Orsola a Chiaia) e in spazi di cultura atipici con il ciclo Musica Nel Corpo di Napoli (l’ UnderNeaTeath ovvero la Chiesa dell’Ecce Homo ai Banchi Nuovi) dove ci saranno artisti affermati e giovani interpreti in un repertorio antico e moderno.

I concerti autunnali prevedono undici appuntamenti divisi in cinque cicli: Napoli Barocca /Maestri Del ‘700 Napoletano, La Scuola Violinistica Napoletana, Percorsi Barocchi tra Napoli l’Europa, Celebrazioni Dantesche, I Giovani e la Musica e La Voce dell’Organo con quattro concerti presso la Chiesa dell’Immacolata al Vomero a Napoli.

Convivio Armonico – Programma generale in ordine di data a Ottobre

Venerdì 1 ottobre, ore 19.15 – Chiesa di S. Caterina a Formiello (Piazza Enrico de Nicola) Progetto “La Scuola violinistica napoletana” – A violon seul – Ensemble Hortensia Virtuosa

Domenica 3 ottobre – ore 19.15 –Chiesa dell’Immacolata – Piazza Immacolata

Progetto “La voce dell’organo” Le diverse scuole organiste Europee Maurizio Maffezzoli organo

organo Sabato 9 ottobre, ore 19.15 – Chiesa dell’Ecce Homo ai Banchi Nuovi– UnderNeaTeath (Via Ecce Homo) Progetto “I Giovani e La Musica”

“Al Tempo di Marcia” Laura Francesca Mastrominico timpani – Giovanni Caiazza , timpani e rullante Fabio Espasiano pianoforte

timpani – , timpani e rullante pianoforte Domenica 10 ottobre – ore 19.15 – Chiesa dell’Immacolata (Piazza Immacolata)

Progetto “La voce dell’organo” – Armonie antiche e moderne Leonardo Antonio Di Chiara organo

Armonie antiche e moderne organo Sabato 16 ottobre ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola (Piazza del Plebiscito) Progetto “Celebrazioni Dantesche” “Nel mezzo del cammin di nostra vita” Ubaldo Rosso flauti e viola da gamba – Alessandra Calabrese voce recitante

musiche di T . Hume, J. Van Eyck, G. Caccini, M. Ravel

flauti e viola da gamba – voce recitante musiche di T Domenica 17 ottobre – ore 19.15 – Chiesa dell’Immacolata (Piazza Immacolata)

Progetto “La voce dell’organo” Vincenzo Di Ianni organo

organo Sabato 23 ottobre ore 19.15 -Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola (Piazza del Plebiscito) Progetti “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” e “La Scuola Violinistica Napoletana” Ensemble “Le Musiche da Camera” con strumenti d’epoca

“Nicolino, da Napoli a Londra attraversando l’Europa” Francesco Divito soprano, Rosa Montano mezzosoprano, Egidio Mastrominico violino barocco di concerto, Giuseppe Copia chitarra barocca e arciliuto , Leonardo Massa violoncello barocco, Debora Capitanio clavicembalo

con strumenti d’epoca soprano, mezzosoprano, violino barocco di concerto, chitarra barocca e arciliuto violoncello barocco, clavicembalo Domenica 24 ottobre, ore 19.15 – Chiesa dell’Immacolata – Piazza Immacolata – Napoli Progetto “La voce dell’organo” Giovanni Picciafocoorgano musiche di S. Bach, R. Fiorentino

Convivio Armonico – Programma generale in ordine di data a Dicembre

Sabato 4 dicembre ore 19.15 – Chiesa di S. Orsola a Chiaia (Via Chiaia) Progetto “La voce dell’organo” Deh, venitene pastori – La tradizione natalizia musicale tra repertorio colto e ispirazione popolare Marco Giacintucci – zampogna, mandolino/ Walter d’Arcangelo – organo con la partecipazione di Egidio Mastrominico violino e Rosa Montano mezzosoprano

zampogna, mandolino/ organo con la partecipazione di Egidio Mastrominico violino e Rosa Montano mezzosoprano Domenica 5 dicembre ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola (Piazza del Plebiscito) Progetto “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa”

“La Scuola Napoletana a Parigi” Ensemble Labirinto Armonico di Pescara

Pierluigi Mencattini– violino barocco / Galileo Di Ilio – violoncello barocco / Sergio Basilico arciliuto Walter d’Arcangelo – cembalo

di Pescara violino barocco violoncello barocco / arciliuto cembalo 29 dicembre ore 19.15 – Basilica Reale e Pontificia di S.Francesco di Paola (Piazza del Plebiscito) Progetto “Napoli Barocca – Maestri del ‘700 Napoletano” Ensemble “Le Musiche da Camera” con strumenti d’epoca In Nativitate Domini – Musica per il Santo Natale nella Napoli del ‘700 con Francesco Divito soprano / Rosa Montano mezzosoprano

Musica nel Corpo di Napoli – Incontri, Presentazioni, Convegni e Seminari sulla musica del Settecento Napoletano

Venerdì 1 ottobre – ore 19.15 – Chiesa di S. Caterina a Formiello (Piazza Enrico de Nicola) – Progetto “La Scuola violinistica napoletana” – A violon seul Ensemble Hortensia Virtuosa Giovanni Rota violino e maestro di concerto

violino e maestro di concerto Domenica 5 dicembre ore 18.00 – Basilica Reale e Pontificia di S. Francesco di Paola (Piazza del Plebiscito) Progetto “Percorsi Barocchi tra Napoli e l’Europa” Presentazione dei Cd “Fornaci, Fenaroli, Mascitti – Arie e Sonate” Tactus

e “G. P. Telemann – Trio Sonatas for recorder, violino e continuo”ed. Sheva

con Pierluigi Mencattini e Labirinto Armonico Ensemble

Informazioni per l’accesso ai concerti

PRENOTAZIONI e ACCESSO Nel rispetto delle normative la disponibilità dei posti è limitata ed è necessaria la prenotazione inoltrando una mail ad associazioneareaarte@libero.it, si riceverà una mail di conferma della prenotazione che è personale non cedibile e dovrà essere esibita all’ingresso cartacea o su smartphone. In caso di impedimento si raccomanda di disdire la prenotazione.

Nel rispetto delle normative la disponibilità dei posti è limitata ed è necessaria la prenotazione inoltrando una mail ad associazioneareaarte@libero.it, si riceverà una mail di conferma della prenotazione che è personale non cedibile e dovrà essere esibita all’ingresso cartacea o su smartphone. In caso di impedimento si raccomanda di disdire la prenotazione. CONCERTI IN SICUREZZA – L’ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia di emergenza sanitaria (distanziamento – sanificazione e mascherine rilevamento della temperatura corporea e Green Pass ). Come previsto dalle norme vigenti l’ingresso alle strutture sarà e impedito in caso di temperatura superiore a 37,5°C;

– L’ingresso e la partecipazione ai concerti seguono le normative vigenti in materia di emergenza sanitaria (distanziamento – sanificazione e mascherine rilevamento della temperatura corporea e Green Pass ). Come previsto dalle norme vigenti l’ingresso alle strutture sarà e impedito in caso di temperatura superiore a 37,5°C; CONTRIBUTO PER L’ACCESSO – I concerti prevedono un contributo di accesso di 1 Euro Tranne 9 ottobre contributo 3 Euro

– I concerti prevedono un contributo di accesso di 1 Euro Tranne 9 ottobre contributo 3 Euro MAGGIORI INFORMAZIONI – Segreteria organizzativa – 350 9273606 – 347 2430342 – 345 8526889 – Evento Facebook

